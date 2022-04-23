https://arabic.sputniknews.com/20220423/الأمم-المتحدة-تعلن-تنظيم-حدث-دولي-لجمع-التبرعات-لمواجهة-تهديد-الناقلة-صافر-1061510037.html

الأمم المتحدة تعلن تنظيم حدث دولي لجمع التبرعات لمواجهة تهديد الناقلة "صافر"

الأمم المتحدة تعلن تنظيم حدث دولي لجمع التبرعات لمواجهة تهديد الناقلة "صافر"

أعلنت الأمم المتحدة عن تنظيم حدث دولي لجمع التبرعات لصالح خطتها لإفراغ الناقلة النفطية المتهالكة "صافر"، التي يخزن فيها أكثر من مليون برميل من الخام قبالة... 23.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-23T07:01+0000

2022-04-23T07:01+0000

2022-04-23T07:01+0000

أخبار اليمن الأن

منظمة الأمم المتحدة

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وقال منسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن، ديفيد غريسلي، عبر "تويتر"، أمس: "هذا يوم الأرض [الذي يصادف 22 أبريل/نيسان من كل عام]، تعمل الأمم المتحدة في اليمن على المساعدة في منع وقوع كارثة بيئية وبيئية وإنسانية متمركزة قبالة ساحل البحر الأحمر اليمني".وأضاف: "في 11 مايو/ أيار ستشارك الأمم المتحدة وهولندا في رئاسة حدث إعلان التبرعات للخطة التي تنسقها الأمم المتحدة لمواجهة تهديد صافر".يأتي ذلك عقب إجراء المسؤول الأممي، جولة إلى الرياض وأبو ظبي والدوحة والكويت، لمناقشة خطة مواجهة تهديد "صافر" وطلب الدعم لتنفيذها.ويوم السبت قبل الماضي، توقع غريسلي البدء في تنفيذ خطة الأمم المتحدة لإفراغ الناقلة "صافر"، مطلع يونيو/ حزيران المقبل، حال توفر تكاليف الخطة البالغة 80 مليون دولار أمريكي تشمل عملية الإنقاذ واستئجار ناقلة نفط كبيرة جدا للاحتفاظ بالنفط والطاقم والصيانة لمدة 18 شهرا.وأكد أن نجاح الخطة يتوقف على الالتزامات المادية السريعة للمانحين لبدء العمل في بداية شهر يونيو، محذراً من أن الانتظار بعد ذلك يعني تأخير بدء المشروع لعدة أشهر، وترك القنبلة الزمنية موقوتة.وأوضح أن الخطة تتألف من مسارين؛ الأول تركيب سفينة بديلة على المدى الطويل للناقلة خلال فترة مستهدفة تمتد لـ 18 شهرا، والثاني تنفيذ عملية طارئة لمدة 4 أشهر من قبل شركة إنقاذ بحري عالمية، من أجل القضاء على التهديد المباشر من نقل النفط من على متن الناقلة إلى سفينة مؤقتة آمنة.وذكر المسؤول الأممي أن الناقلتين ستبقيان في مكانهما حتى يتم نقل النفط إلى الناقلة البديلة الدائمة، وعندئذ سيتم سحب ناقلة صافر إلى ساحة ويتم بيعها لإعادة تدويرها، مشدداً على أن جمع الأموال يُعدّ أمرا بالغ الأهمية لتقديم حل مستدام للتهديد.وأكد أن الخطة تحظى بدعم الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، حيث تتواجد الناقلة في مناطق سيطرة الأخيرة.وحذر غريسلي من أن حدوث تسريب كبير للنفط قد يتسبب في إغلاق مينائي الحديدة والصليف مؤقتا، وهما من الموانئ الضرورية لجلب الغذاء والوقود والإمدادات المنقذة للحياة إلى بلد يعاني فيه 17 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي في اليمن.وتقدر الأمم المتحدة تكاليف التنظيف فقط في حال حدوث تسرب بـ 20 مليار دولار أمريكي، لا تشمل تكلفة الأضرار البيئية عبر البحر الأحمر، أو المليارات التي يمكن أن تضيع بسبب تعطّل الشحن عبر مضيق باب المندب.ووفقاً للأمم المتحدة، فإن الناقلة تتحلل بسرعة وتحتوي على أربعة أضعاف كمية النفط المنسكبة من ناقلة "إكسون فالديز" .ويوم الخامس من مارس/ آذار الماضي، أعلنت جماعة "أنصار الله"، توقيع مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة بشأن الناقلة "صافر" لتجنيب سواحل البحر الاحمر حدوث اي كارثة بيئية جراء تهالك بدن الناقلة التي لم تنفذ لها أعمال صيانة منذ ما يقرب من 7 أعوام.وأعلنت الحكومة اليمنية، في السادس من فبراير/ شباط الماضي، موافقتها على مقترح تقدمت به الأمم المتحدة لتفريغ الناقلة "صافر" إلى ناقلة أخرى.واستخدمت الحكومة اليمنية منذ عام 1986، الناقلة "صافر" الراسية على بعد نحو 4.8 ميل بحري من ميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة، كوحدة تخزین عائمة في البحر الأحمر لاستقبال الخام من حقول صافر في محافظة مأرب وتصدیره.وتصاعدت احتمالات حدوث تسرب للكميات المخزنة في "صافر"، منذ العام 2015 والمقدرة بـ 1.14 مليون برميل من خام مأرب الخفيف، خاصة بعد تسرب المياه الى غرفة المحركات في الناقلة في يونيو قبل العام الماضي.

https://arabic.sputniknews.com/20220416/البرلمان-العربي-خزان-صافر-قنبلة-موقوتة-وتلاعب-الحوثيين-به-ينذر-بكارثة-1061253642.html

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أخبار اليمن الأن, منظمة الأمم المتحدة