https://arabic.sputniknews.com/20220423/الأمين-العام-للأمم-المتحدة-يلتقي-زيلينسكي-في-كييف-الأسبوع-المقبل-بعد-زيارته-موسكو-1061507052.html

الأمين العام للأمم المتحدة يلتقي زيلينسكي في كييف الأسبوع المقبل بعد زيارته موسكو

الأمين العام للأمم المتحدة يلتقي زيلينسكي في كييف الأسبوع المقبل بعد زيارته موسكو

يخطط الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، للقيام بزيارة رسمية إلى العاصمة الأوكرانية، يوم الخميس المقبل حيث سيلتقى مع الرئيس الأوكراني فلاديمير... 23.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-23T01:40+0000

2022-04-23T01:40+0000

2022-04-23T01:40+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

أخبار أوكرانيا

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موسكو - سبوتنيك. وقال مكتب الأمين العام في بيان، اليوم السبت: "سيزور الأمين العام أوكرانيا، في 28 أبريل. وسيعقد اجتماع عمل مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ومع وزير الخارجية دميتري كوليبا".هذا وأعلن الكرملين، أمس الجمعة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيلتقي يوم 26 أبريل/نيسان، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الذي سيزور موسكو لإجراء محادثات مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف.وقال الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوغاريك، إن الفكرة من زيارة موسكو وكييف، للقاء كلا الرئيسين لمناقشة الخطوات العاجلة التي يمكن اتخاذها لوقف القتال".هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.ويذكر أنه خلال الفترة الماضية، عقد مسؤولون روس وأوكرانيين عدة جلسات تفاوض بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الجانبين وتسوية الأزمة الأوكرانية.وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

https://arabic.sputniknews.com/20220422/الأمم-المتحدة-غوتيريش-يلتقي-بوتين-ولافروف-في-موسكو-1061502538.html

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أخبار أوكرانيا