https://arabic.sputniknews.com/20220423/الجيش-الباكستاني-يعلن-مقتل-ثلاثة-من-جنوده-في-تبادل-لإطلاق-النار-عبر-الحدود-مع-أفغانستان-1061524162.html
الجيش الباكستاني يعلن مقتل ثلاثة من جنوده في تبادل لإطلاق النار عبر الحدود مع أفغانستان
الجيش الباكستاني يعلن مقتل ثلاثة من جنوده في تبادل لإطلاق النار عبر الحدود مع أفغانستان
أعلن الجيش الباكستاني، اليوم السبت، عن مقتل ثلاثة من جنوده في تبادل لإطلاق النار عبر الحدود مع أفغانستان. 23.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-23T13:41+0000
2022-04-23T13:41+0000
2022-04-23T13:56+0000
العالم
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وقال بيان الجيش، اليوم السبت، إن "ثلاثة من الجنود الباكستانيين قتلوا في منطقة وزيرستان الشمالية الواقعة على خط التماس الحدودي الفاصل بين باكستان وأفغانستان".وأوضح الجيش في بيانه أن الجنود الثلاثة قُتلوا إثر إطلاق نار من قبل مسحلين من الحدود الأفغانية، متابعا أن الجيش الباكستاني قام بالرد على إطلاق النار بوابل من الأعيرة النارية من الأسلحة الخفيفة والثقيلة طالت المسلحين في الجزء الأفغاني.ووصف الجيش المسلحين بـ "الإرهابيين"، مؤ كدا أنه ألحق أضرارا بين صفوفهم وقتل عددا كبيرا منهم ودمر المركز الذي كان يستخدمونه في عملية إطلاق النار، وفق نص البيان.كما أدان البيان الرسمي عملية إطلاق النار من قبل الحدود الأفغانية وطالب الحكومة في كابول بضرورة فتح تحقيق خاص حول عمليات إطلاق النار التي باتت متواترة يشنها مسلحون يتخذون من الأراضي الأفغانية مقرا لهم لشن عمليات عسكرية ومسلحة ضد الجيش الباكستاني.
https://arabic.sputniknews.com/20220416/طالبان-تتوعد-باكستان-بالرد-حال-تكرار-هجماتها-على-أفغانستان-1061269493.html
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العالم
الجيش الباكستاني يعلن مقتل ثلاثة من جنوده في تبادل لإطلاق النار عبر الحدود مع أفغانستان
13:41 GMT 23.04.2022 (تم التحديث: 13:56 GMT 23.04.2022) تابعنا عبر
أعلن الجيش الباكستاني، اليوم السبت، عن مقتل ثلاثة من جنوده في تبادل لإطلاق النار عبر الحدود مع أفغانستان.
وقال بيان الجيش، اليوم السبت، إن "ثلاثة من الجنود الباكستانيين قتلوا في منطقة وزيرستان الشمالية الواقعة على خط التماس الحدودي الفاصل بين باكستان وأفغانستان".
وأوضح الجيش في بيانه أن الجنود الثلاثة قُتلوا إثر إطلاق نار من قبل مسحلين من الحدود الأفغانية، متابعا أن الجيش الباكستاني قام بالرد على إطلاق النار بوابل من الأعيرة النارية من الأسلحة الخفيفة والثقيلة طالت المسلحين في الجزء الأفغاني.
ووصف الجيش المسلحين بـ "الإرهابيين"، مؤ كدا أنه ألحق أضرارا بين صفوفهم وقتل عددا كبيرا منهم ودمر المركز الذي كان يستخدمونه في عملية إطلاق النار، وفق نص البيان.
كما أدان البيان الرسمي عملية إطلاق النار من قبل الحدود الأفغانية وطالب الحكومة في كابول بضرورة فتح تحقيق خاص حول عمليات إطلاق النار التي باتت متواترة يشنها مسلحون يتخذون من الأراضي الأفغانية مقرا لهم لشن عمليات عسكرية ومسلحة ضد الجيش الباكستاني.