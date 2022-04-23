https://arabic.sputniknews.com/20220423/الجيش-المالي-يعلن-اكتشاف-مقبرة-جماعية-قرب-قاعدة-فرنسية-سابقة-1061511542.html

الجيش المالي يعلن اكتشاف مقبرة جماعية قرب قاعدة فرنسية سابقة

الجيش المالي يعلن اكتشاف مقبرة جماعية قرب قاعدة فرنسية سابقة

أعلن الجيش المالي، أمس الجمعة، اكتشاف مقبرة جماعية بالقرب من قاعدة عسكرية أعادتها فرنسا قبل أربعة أيام في غوسي شمالي البلاد. 23.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-23T07:55+0000

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ونقلت وكالة "فرانس برس" عن الأركان العامة للجيش المالي بيانا، قالت فيه، إنه "تم العثور على جثث في حالة تعفن متقدم في مقبرة جماعية ليست بعيدة عن المعسكر الذي كانت تحتله في السابق القوات الفرنسية".وسلمت فرنسا رسميا قاعدة غوسي للجيش المالي يوم الثلاثاء الماضي في إطار انسحاب أعلن في فبراير/ شباط.وأضاف البيان أن "حالة التعفن المتقدم للجثث تشير إلى أن هذه المقبرة الجماعية كانت موجودة قبل وقت طويل من التسليم. وبالتالي، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتحمل القوات المسلحة المالية مسؤولية هذا العمل".وزعمت فرنسا والولايات المتحدة في وقت سابق أن من تصفهم بـ"مرتزقة فاجنر" الروسية تنتشر في مالي في الوقت الذي تختتم فيه باريس عمليتها العسكرية التي استمرت قرابة عقد من الزمان في البلاد. من جانبها، نفت الحكومة المالية تلك المزاعم وقالت إن الروس في البلاد مجرد مدربون عسكريون.يذكر أن مشاعر العداء تجاه الفرنسيين تنامت في غرب أفريقيا، حيث تعمل القوات الفرنسية منذ 2013 لوقف التمرد الجهادي، كما استهدفت حملات وسائل التواصل الاجتماعي القوات الفرنسية.وجاء انسحاب فرنسا من مالي في الوقت الذي ظلت فيه مساحات شاسعة من الأراضي تحت سيطرة المتمردين المرتبطين بـ"القاعدة" وتنظيم "داعش" (الإرهابيين المحظورين في روسيا ودول أخرى).

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