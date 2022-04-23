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https://arabic.sputniknews.com/20220423/الحربي-الروسي-يحيد-40-مسلحا-من-داعش-في-البادية-السورية-1061526566.html
الحربي الروسي يحيد 40 مسلحا من "داعش" في البادية السورية
الحربي الروسي يحيد 40 مسلحا من "داعش" في البادية السورية
يواصل الطيران الحربي الروسي، للأسبوع الثالث على التوالي، شن الغارات الجوية التي تستهدف مقرات ومواقع تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في وروسيا وعدد من دول... 23.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-23T14:58+0000
2022-04-23T14:58+0000
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وكشف مصدر ميداني رفيع المستوى لـ"سبوتنيك"، عن نشاط استثنائي لخلايا تتبع لتنظيم "داعش" (المحظور في وروسيا وعدد من دول العالم) في باديتي حماة والرقة، مشيرا إلى أن طائرات الاستطلاع رصدت عددا من المقرات الصحراوية والآليات التابعة لتنظيم "داعش" أثناء محاولتها التنقل بين بادية أثريا شرق حماة وصولا إلى بادية الرصافة جنوب غرب الرقة، قادمة من ريف حمص الشرقي.هذه المشاهدات، بحسب المصدر "استدعت تدخلا موضعيا من قبل الطيران الحربي الروسي عبر 18 غارة جوية أسفرت عن تدمير 4 مقرات تابعة لتنظيم "داعش" بالإضافة إلى تدمير 5 سيارات دفع رباعي"، مؤكدا أن المعلومات الأولية تشير إلى مقتل وإصابة نحو 40 مسلحا من تنظيم "داعش".وتشكل البادية السورية فضاء صحراويا متداخلا مع منطقة الـ (55 كيلومترا) التي تخضع لما يوصف بـ"حماية" الطائرات الحربية الأمريكية، وهذه المنطقة لطالما شكلت مسرح نشاط كبير لفلول تنظيم "داعش" الإرهابي.وتتحلق منطقة الـ (55 كيلومترا) حول قاعدة التنف اللاشرعية، التي تتخذها القوات الأمريكية على الحدود (السورية - العراقية - الأردنية) مقرا لجنودها ولبعض مسلحي التنظيمات العميلة لها، مثل تنظيم "مغاوير الثورة السورية" و"أحرار الشرقية" وآخرين.وختم المصدر أن "الجيش السوري ما زال يقوم بعمليات تمشيط واسعة على عدة محاور في البادية السورية بدعم من الطيران الحربي الروسي، وذلك بحثا عن خلايا تابعة للتنظيم في باديتي السخنة والرقة، وأن عمليات التمشيط هذه مستمرة لإبعاد خطر التنظيم عن هذه المناطق الحيوية".
https://arabic.sputniknews.com/20220423/هجمات-صاروخية-منسقة-تستهدف-محيط-أكبر-القواعد-الأمريكية-شرقي-سوريا-1061525415.html
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, رصد عسكري, تقارير سبوتنيك

الحربي الروسي يحيد 40 مسلحا من "داعش" في البادية السورية

14:58 GMT 23.04.2022
© Sputnik . BASEL SHARTOUHهمر أمريكية تحرس مدرسة "اشبال داعش" سابقا شرق حماة
همر أمريكية تحرس مدرسة اشبال داعش سابقا شرق حماة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2022
© Sputnik . BASEL SHARTOUH
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يواصل الطيران الحربي الروسي، للأسبوع الثالث على التوالي، شن الغارات الجوية التي تستهدف مقرات ومواقع تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في وروسيا وعدد من دول العالم) عند مثلث البادية السورية بين محافظات الرقة وحماة وحمص.
وكشف مصدر ميداني رفيع المستوى لـ"سبوتنيك"، عن نشاط استثنائي لخلايا تتبع لتنظيم "داعش" (المحظور في وروسيا وعدد من دول العالم) في باديتي حماة والرقة، مشيرا إلى أن طائرات الاستطلاع رصدت عددا من المقرات الصحراوية والآليات التابعة لتنظيم "داعش" أثناء محاولتها التنقل بين بادية أثريا شرق حماة وصولا إلى بادية الرصافة جنوب غرب الرقة، قادمة من ريف حمص الشرقي.
هذه المشاهدات، بحسب المصدر "استدعت تدخلا موضعيا من قبل الطيران الحربي الروسي عبر 18 غارة جوية أسفرت عن تدمير 4 مقرات تابعة لتنظيم "داعش" بالإضافة إلى تدمير 5 سيارات دفع رباعي"، مؤكدا أن المعلومات الأولية تشير إلى مقتل وإصابة نحو 40 مسلحا من تنظيم "داعش".
الرتل الأمريكي المنسحب من من القواعد الأمريكية المتواجدة في محافظتي الرقة وحلب، سوريا 20 أكتوبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2022
هجمات صاروخية منسقة تستهدف محيط أكبر القواعد الأمريكية شرقي سوريا
14:38 GMT

وكشف المصدر عن أن تنظيم "داعش"، بات يتلقى دعما كبيرا من قبل القوات الأمريكية في منطقة التنف عند المثلث الحدودي السوري العراقي الأردني أقصى شرق ريف محافظة حمص، حيث يؤمن الجيش الأمريكي الدعم اللوجستي والعسكري لمسلحي التنظيم عبر خطوط إمداد فرعية تصل إلى باديتي الرقة وحماة.

وتشكل البادية السورية فضاء صحراويا متداخلا مع منطقة الـ (55 كيلومترا) التي تخضع لما يوصف بـ"حماية" الطائرات الحربية الأمريكية، وهذه المنطقة لطالما شكلت مسرح نشاط كبير لفلول تنظيم "داعش" الإرهابي.
وتتحلق منطقة الـ (55 كيلومترا) حول قاعدة التنف اللاشرعية، التي تتخذها القوات الأمريكية على الحدود (السورية - العراقية - الأردنية) مقرا لجنودها ولبعض مسلحي التنظيمات العميلة لها، مثل تنظيم "مغاوير الثورة السورية" و"أحرار الشرقية" وآخرين.
مسلحون موالون للجيش الأمريكي يواصلون حصارهم مدينتين شرقي سوريا للأسبوع الثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2022
مسلحون موالون للجيش الأمريكي يواصلون حصارهم مدينتين شرقي سوريا للأسبوع الثاني
أمس, 13:32 GMT

وتابع المصدر: "خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، وعبر ضربات استباقية على مواقع وطرق إمداد التنظيم في البادية السورية، افشل الطيران الحربي الروسي سلسلة تحركات لتنظيم "داعش" كان يحاول من خلالها الإغارة على قوافل تجارية على طريق (حمص دير الزور) الدولي، ومواقع تابعة للجيش السوري".

وختم المصدر أن "الجيش السوري ما زال يقوم بعمليات تمشيط واسعة على عدة محاور في البادية السورية بدعم من الطيران الحربي الروسي، وذلك بحثا عن خلايا تابعة للتنظيم في باديتي السخنة والرقة، وأن عمليات التمشيط هذه مستمرة لإبعاد خطر التنظيم عن هذه المناطق الحيوية".
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Боец МВД ЛНР возле отделения полиции в Купянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ 59 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس05:58 GMT
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