https://arabic.sputniknews.com/20220423/الحكومة-الروسية-تصادق-على-مرسوم-يلزم-المصنعين-بزيادة-الوقود-المباع-عبر-سوق-الأسهم-1061518994.html

الحكومة الروسية تصادق على مرسوم يلزم المصنعين بزيادة الوقود المباع عبر سوق الأسهم

الحكومة الروسية تصادق على مرسوم يلزم المصنعين بزيادة الوقود المباع عبر سوق الأسهم

وقع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين مرسوما يلزم شركات النفط ببيع المزيد من الوقود في مزادات سوق المال، وفقًا لموقع مجلس الوزراء على الإنترنت. 23.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-23T11:44+0000

2022-04-23T11:44+0000

2022-04-23T11:44+0000

روسيا

ميخائيل ميشوستين

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موسكو - سبوتنيك. وسيتعين على منتجي النفط بيع المزيد من الوقود في مزادات البورصة بهدف الحفاظ على وضع مستقر في سوق البنزين والديزل المحلي في سياق زيادة الطلب الموسمي.ويلاحظ أن التغييرات تتعلق ببنزين السيارات ووقود الديزل. فقد تمت زيادة الحد الأدنى لحصة مبيعات البنزين في البورصة من 11 بالمئة حاليًا إلى 12 بالمئة من إجمالي حجم الإنتاج، فيما رفعت النسبة للديزل من 7.5 بالمئة إلى 8.5 بالمئة.ويسمح بيع جزء من الوقود الذي تنتجه شركات النفط الروسية في البورصة لمحطات الغاز المستقلة بشرائه بأسعار السوق، مما يقلل من مخاطر التسعير الاحتكاري، حيث أن العديد من اللاعبين المهيمنين في سوق الوقود لديهم شبكة خاصة بهم من محطات الوقود.وأضافت الرسالة أن "المرسوم الحكومي الجديد سيزيد الحجم المضمون لإمدادات الوقود في مزادات سوق المال، ويزيد حصة المعاملات التي تتم بشروط تنافسية".وفرضت الدول الغربية، بما فيها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وعدد من الدول الأخرى، عقوبات مشددة على روسيا، في أعقاب إطلاقها العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، يوم 24 شباط/فبراير الماضي، بما فيها حظر واردات النفط.وتهدف العملية العسكرية الروسية إلى حماية سكان إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

https://arabic.sputniknews.com/20220406/ماذا-ستفعل-روسيا-بالنفط-إذا-لم-يشتره-أحد-1060890620.html

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روسيا, ميخائيل ميشوستين