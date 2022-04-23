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https://arabic.sputniknews.com/20220423/الحكومة-الروسية-تصادق-على-مرسوم-يلزم-المصنعين-بزيادة-الوقود-المباع-عبر-سوق-الأسهم-1061518994.html
الحكومة الروسية تصادق على مرسوم يلزم المصنعين بزيادة الوقود المباع عبر سوق الأسهم
الحكومة الروسية تصادق على مرسوم يلزم المصنعين بزيادة الوقود المباع عبر سوق الأسهم
وقع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين مرسوما يلزم شركات النفط ببيع المزيد من الوقود في مزادات سوق المال، وفقًا لموقع مجلس الوزراء على الإنترنت. 23.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-23T11:44+0000
2022-04-23T11:44+0000
روسيا
ميخائيل ميشوستين
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موسكو - سبوتنيك. وسيتعين على منتجي النفط بيع المزيد من الوقود في مزادات البورصة بهدف الحفاظ على وضع مستقر في سوق البنزين والديزل المحلي في سياق زيادة الطلب الموسمي.ويلاحظ أن التغييرات تتعلق ببنزين السيارات ووقود الديزل. فقد تمت زيادة الحد الأدنى لحصة مبيعات البنزين في البورصة من 11 بالمئة حاليًا إلى 12 بالمئة من إجمالي حجم الإنتاج، فيما رفعت النسبة للديزل من 7.5 بالمئة إلى 8.5 بالمئة.ويسمح بيع جزء من الوقود الذي تنتجه شركات النفط الروسية في البورصة لمحطات الغاز المستقلة بشرائه بأسعار السوق، مما يقلل من مخاطر التسعير الاحتكاري، حيث أن العديد من اللاعبين المهيمنين في سوق الوقود لديهم شبكة خاصة بهم من محطات الوقود.وأضافت الرسالة أن "المرسوم الحكومي الجديد سيزيد الحجم المضمون لإمدادات الوقود في مزادات سوق المال، ويزيد حصة المعاملات التي تتم بشروط تنافسية".وفرضت الدول الغربية، بما فيها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وعدد من الدول الأخرى، عقوبات مشددة على روسيا، في أعقاب إطلاقها العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، يوم 24 شباط/فبراير الماضي، بما فيها حظر واردات النفط.وتهدف العملية العسكرية الروسية إلى حماية سكان إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220406/ماذا-ستفعل-روسيا-بالنفط-إذا-لم-يشتره-أحد-1060890620.html
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روسيا, ميخائيل ميشوستين

الحكومة الروسية تصادق على مرسوم يلزم المصنعين بزيادة الوقود المباع عبر سوق الأسهم

11:44 GMT 23.04.2022
© Sputnik . Dmitriy Astakhov / الذهاب إلى بنك الصوررئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين، الدوما، موسكو، روسيا 28 أبريل 2021
رئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين، الدوما، موسكو، روسيا 28 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2022
© Sputnik . Dmitriy Astakhov
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وقع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين مرسوما يلزم شركات النفط ببيع المزيد من الوقود في مزادات سوق المال، وفقًا لموقع مجلس الوزراء على الإنترنت.
موسكو - سبوتنيك. وسيتعين على منتجي النفط بيع المزيد من الوقود في مزادات البورصة بهدف الحفاظ على وضع مستقر في سوق البنزين والديزل المحلي في سياق زيادة الطلب الموسمي.

ويلاحظ أن التغييرات تتعلق ببنزين السيارات ووقود الديزل. فقد تمت زيادة الحد الأدنى لحصة مبيعات البنزين في البورصة من 11 بالمئة حاليًا إلى 12 بالمئة من إجمالي حجم الإنتاج، فيما رفعت النسبة للديزل من 7.5 بالمئة إلى 8.5 بالمئة.

ويسمح بيع جزء من الوقود الذي تنتجه شركات النفط الروسية في البورصة لمحطات الغاز المستقلة بشرائه بأسعار السوق، مما يقلل من مخاطر التسعير الاحتكاري، حيث أن العديد من اللاعبين المهيمنين في سوق الوقود لديهم شبكة خاصة بهم من محطات الوقود.

وأضافت الرسالة أن "المرسوم الحكومي الجديد سيزيد الحجم المضمون لإمدادات الوقود في مزادات سوق المال، ويزيد حصة المعاملات التي تتم بشروط تنافسية".

وفرضت الدول الغربية، بما فيها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وعدد من الدول الأخرى، عقوبات مشددة على روسيا، في أعقاب إطلاقها العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، يوم 24 شباط/فبراير الماضي، بما فيها حظر واردات النفط.

وتهدف العملية العسكرية الروسية إلى حماية سكان إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
روسنفت - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2022
ماذا ستفعل روسيا بالنفط إذا لم يشتره أحد؟
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