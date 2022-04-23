https://arabic.sputniknews.com/20220423/الحكومة-العراقية-تكشف-عن-فئات-من-الموظفين-لن-يستلموا-رواتبهم-بداية-من-يوليو-المقبل-1061531535.html
الحكومة العراقية تكشف عن فئات من الموظفين لن يستلموا رواتبهم بداية من يوليو المقبل
الحكومة العراقية تكشف عن فئات من الموظفين لن يستلموا رواتبهم بداية من يوليو المقبل
كشفت وزارة التخطيط، في العراق، اليوم السبت، أنه بداية من يوليو/ تموز المقبل ستتوقف رواتب فئات معينة من الموظفين في الحكومة. 23.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-23T17:35+0000
2022-04-23T17:35+0000
2022-04-23T17:35+0000
العراق
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وأعلنت الوزارة التخطيط، ارتفاع عدد الموظفين المدخلة بياناتهم ضمن مشروع الرقم الوظيفي وأنه حتى الآن تم إدخال 3 ملايين و86 ألف موظف ضمن المنصة، بحسب المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع).ولفت إلى أنه سيتم توزيع رواتب المواطفين وفقا لهذا المشروع اعتباراً من يوليو المقبل.وأوضح الهنداوي بأن "مشروع الرقم الوظيفي سيحد من الموظفين الوهميين وازدواجية الرواتب"، لافتا إلى أن "العمل مستمر لإنجاز كامل العدد في المنصة قبل شهر تموز المقبل، لأنه اعتبارا من هذا الشهر سيتم ربط الرواتب بهذه المنصة".وقال الهنداوي إن "مشروع الرقم الوظيفي سيربط المنصة بالبطاقة الموحدة للاستفادة من البيانات البايومترية للموظفين".وأضاف أنه "لا يزال هناك أكثر من 500 ألف موظف في الدولة العراقية لم يحصلوا على البطاقة الموحدة وهناك تنسيق عال بين وزارة التخطيط والداخلية لمنح تسهيلات خاصة للموظفين غير الحاصلين عليها".وتابع أن "إكمال البطاقة الوطنية لهذا العدد من الموظفين سيسمح بإكمال منصة الرقم الوظيفي بايومتريا وهذا يعطي قاعدة بيانات مهمة جدا للموظفين ويخدم التنمية بشكل كبير".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
الحكومة العراقية تكشف عن فئات من الموظفين لن يستلموا رواتبهم بداية من يوليو المقبل
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كشفت وزارة التخطيط، في العراق، اليوم السبت، أنه بداية من يوليو/ تموز المقبل ستتوقف رواتب فئات معينة من الموظفين في الحكومة.
وأعلنت الوزارة التخطيط، ارتفاع عدد الموظفين المدخلة بياناتهم ضمن مشروع الرقم الوظيفي وأنه حتى الآن تم إدخال 3 ملايين و86 ألف موظف ضمن المنصة، بحسب المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية
(واع).
ولفت إلى أنه سيتم توزيع رواتب المواطفين وفقا لهذا المشروع اعتباراً من يوليو المقبل.
وأوضح الهنداوي بأن "مشروع الرقم الوظيفي سيحد من الموظفين الوهميين وازدواجية الرواتب"، لافتا إلى أن "العمل مستمر لإنجاز كامل العدد في المنصة قبل شهر تموز المقبل، لأنه اعتبارا من هذا الشهر سيتم ربط الرواتب بهذه المنصة".
وأكد أن "الموظفين الذين لا توجد لديهم بيانات فيها ستتوقف رواتبهم لحين استكمالها".
وقال الهنداوي إن "مشروع الرقم الوظيفي سيربط المنصة بالبطاقة الموحدة للاستفادة من البيانات البايومترية للموظفين".
وأضاف أنه "لا يزال هناك أكثر من 500 ألف موظف في الدولة العراقية لم يحصلوا على البطاقة الموحدة وهناك تنسيق عال بين وزارة التخطيط والداخلية لمنح تسهيلات خاصة للموظفين غير الحاصلين عليها".
وتابع أن "إكمال البطاقة الوطنية لهذا العدد من الموظفين سيسمح بإكمال منصة الرقم الوظيفي بايومتريا وهذا يعطي قاعدة بيانات مهمة جدا للموظفين ويخدم التنمية بشكل كبير".