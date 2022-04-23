https://arabic.sputniknews.com/20220423/الخارجية-الإيرانية-عن-استهداف-مسجد-للسنة-في-أفغانستان-يظهر-الأهداف-الخبيثة-للإرهابيين-عملاء-الأجانب-1061513110.html
الخارجية الإيرانية عن استهداف مسجد للسنة في أفغانستان: يظهر الأهداف الخبيثة للإرهابيين عملاء الأجانب
الخارجية الإيرانية عن استهداف مسجد للسنة في أفغانستان: يظهر الأهداف الخبيثة للإرهابيين عملاء الأجانب
علقت وزارة الخارجية الإيرانية على هجوم استهدف مسجدا لأهل السنة في ولاية قندوز الأفغانية، مؤكدة إدانتها له. 23.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-23T08:55+0000
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ووفقا لتصريحات نقلتها وكالة "إرنا" عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، فقد أدان ما تعرض له مسجد لأهل السنة في ولاية قندوز الأفغانية، من هجوم أودى بحياة العشرات، وأصاب كثيرين.وربط زادة بين هجوم مسجد أهل السنة في ولاية قندوز وبين الهجوم الذي تعرض له مسجد شيعي في مزار شريف.ولفت المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إلى أن هذا الهجوم "يظهر بوضوح الأهداف الخبيثة للإرهابيين عملاء الأجانب الذين يحاولون إشعال حرب أهلية في افغانستان"، على حد تعبيره.وكانت عدة مدن أفغانية قد تعرضت مؤخرا إلى سلسلة من التفجيرات والهجمات الإرهابية منها الهجوم الذي استهدف مراكز تعليمية في كابول وراح ضحيته العشرات من الأطفال، إضافة للهجوم على المساجد الشيعية والسنية على السواء.
https://arabic.sputniknews.com/20220422/إيران-تحذر-من-مخطط-لإشعال-حرب-أهلية-في-أفغانستان-1061504217.html
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أخبار إيران, أخبار أفغانستان اليوم
الخارجية الإيرانية عن استهداف مسجد للسنة في أفغانستان: يظهر الأهداف الخبيثة للإرهابيين عملاء الأجانب
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علقت وزارة الخارجية الإيرانية على هجوم استهدف مسجدا لأهل السنة في ولاية قندوز الأفغانية، مؤكدة إدانتها له.
ووفقا لتصريحات نقلتها وكالة "إرنا
" عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، فقد أدان ما تعرض له مسجد لأهل السنة في ولاية قندوز الأفغانية، من هجوم أودى بحياة العشرات، وأصاب كثيرين.
وربط زادة بين هجوم مسجد أهل السنة في ولاية قندوز وبين الهجوم الذي تعرض له مسجد شيعي في مزار شريف.
وقال إن "استهداف مسجد لأهل السنة في ولاية قندوز يأتي استكمالا للهجوم الإرهابي الذي وقع يوم أمس في مسجد للشيعة في مزار شريف".
ولفت المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إلى أن هذا الهجوم "يظهر بوضوح الأهداف الخبيثة للإرهابيين عملاء الأجانب الذين يحاولون إشعال حرب أهلية في افغانستان"، على حد تعبيره.
واعتبر زادة "تصاعد حدة العنف والإرهاب في هذا البلد مبعث قلق بالغ"، مشيرا إلى سلسلة الهجمات الإرهابية التي استهدفت أفغانستان خلال الأيام الأخيرة.
وكانت عدة مدن أفغانية قد تعرضت مؤخرا إلى سلسلة من التفجيرات والهجمات الإرهابية منها الهجوم الذي استهدف مراكز تعليمية في كابول وراح ضحيته العشرات من الأطفال، إضافة للهجوم على المساجد الشيعية والسنية على السواء.