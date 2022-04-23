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https://arabic.sputniknews.com/20220423/الخارجية-الإيرانية-من-المهم-تقديم-إنجازات-المنتجين-الإيرانيين-بشكل-أفضل-1061534219.html
الخارجية الإيرانية: من المهم تقديم إنجازات المنتجين الإيرانيين بشكل أفضل
الخارجية الإيرانية: من المهم تقديم إنجازات المنتجين الإيرانيين بشكل أفضل
قال مهدي صفري، مساعد وزارة الخارجية الإيرانية للشؤون الاقتصادية، اليوم السبت، إن الجهود المبذولة للتعريف بإنجازات الحرفيين والمنتجين الإيرانيين ضرورية. 23.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-23T20:08+0000
2022-04-23T20:08+0000
إيران
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ونقلت وكالة إرنا، مساء اليوم السبت، عن مهدي صفري أن وزارة الخارجية الإيرانية ستدعم جهود التعريف بإنجازات الحرفيين والمنتجين الإيرانيين، بقوة.وشدد الدبلوماسي الإيراني على ضرورة قيام جميع المؤسسات الإيرانية ذات الصلة بالمساعدة في تقديم إنجازات وقدرات المنتجين الإيرانيين، بل وتقديمها بشكل أفضل إلى الأسواق العالمية، خاصة البلدان المجاورة ومنطقة الشرق الأوسط، من أجل إقامة معارض خاصة لتحقيق هذا الهدف المهم جدا.ووصف مهدي صفري، مساعد وزير الخارجية الإيرانية للشؤون الاقتصادية، إقامة معرض لعرض إنجازات المنتجين والحرفيين الإيرانيين في "طشقند" بـ"المهم، والمقرر عقده في الفترة من 9 - 11 مايو/أيار المقبل.وطلب المسؤول الإيراني من الناشطين في هذا المجال مضاعفة جهودهم بهدف إقامة مثل هذه المعارض الإيرانية، التي تحظى بدعم قوي من وزارة الخارجية في طهران، نظرا للقدرات والطلب المتزايد على المنتجات الإيرانية، التي وصفها بـ"عالية الجودة".وفي سياق متصل، قال فرزاد بيلتن، مدير عام المكتب العربي والأفريقي لمنظمة تنمية التجارة الإيرانية، الأربعاء الماضي، إن الصادرات الإيرانية إلى الدول الأفريقية شهدت ارتفاعا بنسبة 107% في العام الماضي، مقارنة بالعام الذي سبقه.وسجلت الصادرات الإيرانية إلى الدول الأفريقية رقما قياسيا مقارنة بالسنوات السابقة، مضيفًا أن الصادرات الإيرانية كانت 579 مليون دولار في العام 2020، ولكنها ارتفعت إلى 1195 مليون دولار في العام الماضي، مسجلة زيادة قدرها 107%.
https://arabic.sputniknews.com/20220422/وزير-الدفاع-الإيراني-يعلن-عن-منتجات-مصنوعة-محليا-تسلم-إلى-القوات-المسلحة-قريبا-1061491652.html
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إيران, أخبار العالم الآن

الخارجية الإيرانية: من المهم تقديم إنجازات المنتجين الإيرانيين بشكل أفضل

20:08 GMT 23.04.2022
© Sputnik . Sipoالخارجية الإيرانية
الخارجية الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2022
© Sputnik . Sipo
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قال مهدي صفري، مساعد وزارة الخارجية الإيرانية للشؤون الاقتصادية، اليوم السبت، إن الجهود المبذولة للتعريف بإنجازات الحرفيين والمنتجين الإيرانيين ضرورية.
ونقلت وكالة إرنا، مساء اليوم السبت، عن مهدي صفري أن وزارة الخارجية الإيرانية ستدعم جهود التعريف بإنجازات الحرفيين والمنتجين الإيرانيين، بقوة.
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وشدد الدبلوماسي الإيراني على ضرورة قيام جميع المؤسسات الإيرانية ذات الصلة بالمساعدة في تقديم إنجازات وقدرات المنتجين الإيرانيين، بل وتقديمها بشكل أفضل إلى الأسواق العالمية، خاصة البلدان المجاورة ومنطقة الشرق الأوسط، من أجل إقامة معارض خاصة لتحقيق هذا الهدف المهم جدا.
ووصف مهدي صفري، مساعد وزير الخارجية الإيرانية للشؤون الاقتصادية، إقامة معرض لعرض إنجازات المنتجين والحرفيين الإيرانيين في "طشقند" بـ"المهم، والمقرر عقده في الفترة من 9 - 11 مايو/أيار المقبل.
وطلب المسؤول الإيراني من الناشطين في هذا المجال مضاعفة جهودهم بهدف إقامة مثل هذه المعارض الإيرانية، التي تحظى بدعم قوي من وزارة الخارجية في طهران، نظرا للقدرات والطلب المتزايد على المنتجات الإيرانية، التي وصفها بـ"عالية الجودة".
وفي سياق متصل، قال فرزاد بيلتن، مدير عام المكتب العربي والأفريقي لمنظمة تنمية التجارة الإيرانية، الأربعاء الماضي، إن الصادرات الإيرانية إلى الدول الأفريقية شهدت ارتفاعا بنسبة 107% في العام الماضي، مقارنة بالعام الذي سبقه.
وسجلت الصادرات الإيرانية إلى الدول الأفريقية رقما قياسيا مقارنة بالسنوات السابقة، مضيفًا أن الصادرات الإيرانية كانت 579 مليون دولار في العام 2020، ولكنها ارتفعت إلى 1195 مليون دولار في العام الماضي، مسجلة زيادة قدرها 107%.
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