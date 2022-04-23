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الخارجية الليبية تنفي الأنباء حول طلب تونس من باشاغا مغادرة أراضيها
الخارجية الليبية تنفي الأنباء حول طلب تونس من باشاغا مغادرة أراضيها
نفت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية، اليوم الجمعة، ما تتداوله بعض وسائل الإعلام حول اعتراض تونس على تواجد الحكومة الليبية بالعاصمة التونسية ومطالبتها... 23.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-23T00:12+0000
2022-04-23T00:12+0000
أخبار ليبيا اليوم
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وجاء في بيان، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، إن هذه الأخبار الزائفة لا تعدو إلا أن تكون إشاعات مغرضة تستهدف العلاقات الثنائية المتميزة بين الحكومة الليبية ونظيرتها التونسية.كما أكدت الوزارة بأن الحكومة الليبية على تنسيق وتشاور مستمر مع الحكومة التونسية، مثمنةً جهودها لما قدمته وتقدمه من تسهيلات لوجستي وأمني للحكومة الليبية أثناء تواجدها في تونس، متطلعة الى توطيد هذه العلاقات الأخوية المتميزة لما فيه صالح البلدين الشقيقينيشار إلى أن موقع "أفريكا إنتليجنس" الاستخباراتي الفرنسي، أكد في وقت سابق، أن السلطات التونسية طلبت من باشاغا مغادرة أراضيها عقب ضغوط جزائرية، بعد أن أجرى الأخير لقاءات أمنية وعسكرية مع أطراف نافذة في المنطقة الغربية لتسهيل دخوله إلى العاصمة طرابلس.الأمر الذي وضعه في موقف محرج مع حكومة الوحدة التي يتطلع رئيسها عبد الحميد الدبيبة لزيارة تونس في الأيام القليلة القادمة، وفق التسريبات.
https://arabic.sputniknews.com/20220421/باشاغا-إجراء-الانتخابات-على-رأس-أولويات-الحكومة-الليبية-1061458068.html
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أخبار ليبيا اليوم

الخارجية الليبية تنفي الأنباء حول طلب تونس من باشاغا مغادرة أراضيها

00:12 GMT 23.04.2022
© AFP 2022 / FETHI BELAIDوزير الداخلية الليبي فتحي باشاغا
وزير الداخلية الليبي فتحي باشاغا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2022
© AFP 2022 / FETHI BELAID
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نفت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية، اليوم الجمعة، ما تتداوله بعض وسائل الإعلام حول اعتراض تونس على تواجد الحكومة الليبية بالعاصمة التونسية ومطالبتها مغادرة رئيس الحكومة فتحي باشاغا.
وجاء في بيان، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، إن هذه الأخبار الزائفة لا تعدو إلا أن تكون إشاعات مغرضة تستهدف العلاقات الثنائية المتميزة بين الحكومة الليبية ونظيرتها التونسية.
كما أكدت الوزارة بأن الحكومة الليبية على تنسيق وتشاور مستمر مع الحكومة التونسية، مثمنةً جهودها لما قدمته وتقدمه من تسهيلات لوجستي وأمني للحكومة الليبية أثناء تواجدها في تونس، متطلعة الى توطيد هذه العلاقات الأخوية المتميزة لما فيه صالح البلدين الشقيقين
وزير الداخلية الليبي فتحي باشاغا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2022
باشاغا: حكومة الدبيبة تتقاسم السلطة وتوزع الأموال على الميليشيات المسلحة
21 أبريل, 15:40 GMT
يشار إلى أن موقع "أفريكا إنتليجنس" الاستخباراتي الفرنسي، أكد في وقت سابق، أن السلطات التونسية طلبت من باشاغا مغادرة أراضيها عقب ضغوط جزائرية، بعد أن أجرى الأخير لقاءات أمنية وعسكرية مع أطراف نافذة في المنطقة الغربية لتسهيل دخوله إلى العاصمة طرابلس.
الأمر الذي وضعه في موقف محرج مع حكومة الوحدة التي يتطلع رئيسها عبد الحميد الدبيبة لزيارة تونس في الأيام القليلة القادمة، وفق التسريبات.
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