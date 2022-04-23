https://arabic.sputniknews.com/20220423/الخزانة-الأمريكية-حظر-الطاقة-الروسية-يضر-أكثر-مما-ينفع-لأن-الأسعار-ستشتعل-في-أوروبا--1061529005.html
الخزانة الأمريكية: حظر الطاقة الروسية "يضر أكثر مما ينفع" لأن الأسعار "ستشتعل" في أوروبا
الخزانة الأمريكية: حظر الطاقة الروسية "يضر أكثر مما ينفع" لأن الأسعار "ستشتعل" في أوروبا
أثارت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، الكثير من الشكوك حول مدى تأثير الحظر الأوروبي على واردات الطاقة الروسية على الاقتصاد الروسي، بعد تصريحاتها الأخيرة. 23.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-23T16:19+0000
2022-04-23T16:19+0000
2022-04-23T16:19+0000
اقتصاد
العالم
روسيا
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وقالت يلين، إنه من "الضروري أن ينهي الاتحاد الأوروبي اعتماده على واردات النفط والغاز الطبيعي والفحم الروسي - وهي إمدادات طاقة مهمة لأوروبا وتدفق ثابت من الإيرادات الأجنبية لموسكو".لكن يلين بينت أن الحظر الشامل على واردات الطاقة الروسية قد "لا يفعل الكثير لعرقلة الاقتصاد الروسي بينما يشلّ أوروبا بزيادات مذهلة في الأسعار"، بحسب التقرير المنشور في صحيفة "the hill" تحت عنوان (يلين: الحظر الأوروبي على الطاقة الروسية قد يضر أكثر مما ينفع).وأشار المقال إلى أن بيانات المفوضة الأوروبية بينت في عام 2019 إلى أن "روسيا توفر ما يقرب من 27% من النفط الخام، و47% من الفحم، و41% من الغاز الطبيعي الذي يستورده الاتحاد الأوروبي".وتابعت الوزيرة الأمريكية موضحة "أنه إذا لم تعد روسيا قادرة على بيع كميات هائلة من الوقود لأوروبا، إلا أنها تستطيع بيع كميات أصغر بأسعار أعلى بكثير لدول صديقة أو محايدة".ونوه المقال إلى أن اعتماد أوروبا على واردات الطاقة الروسية كان بمثابة "حجر عثرة" بالنسبة للولايات المتحدة وحلفاؤها في سعيها لمضاعفة الضغط الاقتصادي على روسيا.وبين المقال أن أمريكا وحلفائها أعفوا المدفوعات المتعلقة بواردات الطاقة الروسية من العقوبات من أجل حماية أوروبا من ارتفاع الأسعار "المنهك"، بينما قامت واشنطن بخطوة اعتبرها التقرير "رمزية" إلى حد كبير لأن واردات النفط الروسية تصل نسبتها في أمريكا إلى 5% فقط.
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اقتصاد, العالم, روسيا
الخزانة الأمريكية: حظر الطاقة الروسية "يضر أكثر مما ينفع" لأن الأسعار "ستشتعل" في أوروبا
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أثارت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، الكثير من الشكوك حول مدى تأثير الحظر الأوروبي على واردات الطاقة الروسية على الاقتصاد الروسي، بعد تصريحاتها الأخيرة.
وقالت يلين، إنه من "الضروري أن ينهي الاتحاد الأوروبي اعتماده على واردات النفط والغاز الطبيعي والفحم الروسي - وهي إمدادات طاقة مهمة لأوروبا وتدفق ثابت من الإيرادات الأجنبية لموسكو".
لكن يلين بينت أن الحظر الشامل على واردات الطاقة الروسية قد "لا يفعل الكثير لعرقلة الاقتصاد الروسي بينما يشلّ أوروبا بزيادات مذهلة في الأسعار"، بحسب التقرير المنشور في صحيفة "the hill" تحت عنوان (يلين: الحظر الأوروبي على الطاقة الروسية قد يضر أكثر مما ينفع
).
وقالت يلين في تصريحات أدلت بها خلال مؤتمر صحفي، الخميس الماضي: "من الواضح أن أوروبا بحاجة إلى تقليل اعتمادها على روسيا فيما يتعلق بالطاقة ، لكننا بحاجة إلى توخي الحذر عندما نفكر في فرض حظر أوروبي كامل على واردات النفط على سبيل المثال".
وأشار المقال إلى أن بيانات المفوضة الأوروبية بينت في عام 2019 إلى أن "روسيا توفر ما يقرب من 27% من النفط الخام، و47% من الفحم، و41% من الغاز الطبيعي الذي يستورده الاتحاد الأوروبي".
وجادلت وزيرة الخزانة الأمريكية مبينة أنه، إذا رفض الاتحاد الأوروبي واردات الطاقة الروسية، فمن المرجح أن تدفع الدول الأوروبية أكثر بكثير مقابل النفط والفحم والغاز من الدول الأخرى مع قوة جديدة لتحديد أسعار أعلى.
وتابعت الوزيرة الأمريكية موضحة "أنه إذا لم تعد روسيا قادرة على بيع كميات هائلة من الوقود لأوروبا، إلا أنها تستطيع بيع كميات أصغر بأسعار أعلى بكثير لدول صديقة أو محايدة
".
"من الواضح أن هذا من شأنه أن يرفع أسعار النفط العالمية، وسيكون له تأثير ضار على أوروبا وأجزاء أخرى من العالم، وعلى عكس ما هو متوقع، قد يكون له تأثير سلبي ضئيل جدا على روسيا، لأنه على الرغم من أن روسيا قد تصدر كميات أقل، فإن أسعار (الوقود) التي تحصلها مقابل صادراتها سترتفع".
جانيت يلين
وزيرة الخزانة الأمريكية
ونوه المقال إلى أن اعتماد أوروبا على واردات الطاقة الروسية كان بمثابة "حجر عثرة" بالنسبة للولايات المتحدة وحلفاؤها في سعيها لمضاعفة الضغط الاقتصادي على روسيا.
"سيكون من المفيد للغاية محاولة تحديد طريقة لتقليل عائدات روسيا من تلك المبيعات. هذا هو الهدف الصحيح للحظر. ولكن إذا تمكنا من إيجاد طريقة للقيام بذلك دون الإضرار بالعالم بأسره من خلال ارتفاع أسعار الطاقة، فسيكون ذلك مثاليًا.. وهذه مسألة نحاول جميعًا التفكير فيها معا".
جانيت يلين
وزيرة الخزانة الأمريكية
وبين المقال أن أمريكا وحلفائها أعفوا
المدفوعات المتعلقة بواردات الطاقة الروسية من العقوبات من أجل حماية أوروبا من ارتفاع الأسعار "المنهك"، بينما قامت واشنطن بخطوة اعتبرها التقرير "رمزية" إلى حد كبير لأن واردات النفط الروسية تصل نسبتها في أمريكا إلى 5% فقط.