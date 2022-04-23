https://arabic.sputniknews.com/20220423/الدفاع-التركية-تعلن-القضاء-على-54-مسلحا-خلال-عمليتها-العسكرية-قفل-المخلب-شمالي-العراق-1061527286.html
الدفاع التركية تعلن القضاء على 54 مسلحا خلال عمليتها العسكرية "قفل المخلب" شمالي العراق
الدفاع التركية تعلن القضاء على 54 مسلحا خلال عمليتها العسكرية "قفل المخلب" شمالي العراق
أعلنت وزارة الدفاع التركية أن حصيلة المسلحين الذين قضت عليهم خلال عمليتها العسكرية الأخيرة التي انطلقت قبل أيام شمالي العراق، مستهدفة الفصائل الكردية التي... 23.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-23T15:06+0000
2022-04-23T15:06+0000
2022-04-23T15:06+0000
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القاهرة- سبوتنيك. وجاء في تغريدة للوزارة اليوم السبت، "نستمر في دفن الإرهابيين في الملاجئ والكهوف حيث يختبئون. تم تحييد 11 إرهابيًا من حزب العمال الكردستاني في المنطقة، 9 في عملية قفل المخلب، و2 في عملية المخلب-البرق. بلغ عدد الإرهابيين الذين تم تحييدهم في عملية قفل المخلب 54.وأطلقت تركيا، فجر الإثنين الماضي، عملية "قفل المخلب" ضد عناصر حزب العمال الكردستاني في مناطق شمالي العراق.ودانت الرئاسة العراقية العملية العسكرية التركية، واعتبرتها انتهاكا لسيادة العراق وتهديدا لأمنه القومي، ونفت بغداد التنسيق مع أنقرة بشأن تلك العملية.وعقب انطلاق العملية العسكرية، قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، في تصريحات صحفية، إن "قفل المخلب" تأتي في إطار القضاء على معاقل الإرهاب شمالي العراق، وضمان أمن الحدود التركية، مع احترام سيادة العراق "الصديق والشقيق ووحدة أراضيه".وكانت أنقرة قد أعلنت في شباط/فبراير الماضي، انتهاء عمليتها "نسر الشتاء" في شمالي العراق، معلنة تدمير العديد من مخابئ وأوكار وكهوف مقاتلي حزب العمال في سنجار وديريك وجبل كاراجاك، فضلاً عن تحييد عدد كبير من المسلحين.وتنفذ القوات التركية عمليات عسكرية ضد مواقع حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه أنقرة "تنظيماً إرهابيا"، بمناطق في شمال العراق.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, العراق, أخبار العراق اليوم, الجيش التركي
الدفاع التركية تعلن القضاء على 54 مسلحا خلال عمليتها العسكرية "قفل المخلب" شمالي العراق
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أعلنت وزارة الدفاع التركية أن حصيلة المسلحين الذين قضت عليهم خلال عمليتها العسكرية الأخيرة التي انطلقت قبل أيام شمالي العراق، مستهدفة الفصائل الكردية التي تصنفها إرهابية، بلغت 54
القاهرة- سبوتنيك. وجاء في تغريدة للوزارة اليوم السبت، "نستمر في دفن الإرهابيين
في الملاجئ والكهوف حيث يختبئون. تم تحييد 11 إرهابيًا من حزب العمال الكردستاني في المنطقة، 9 في عملية قفل المخلب، و2 في عملية المخلب-البرق. بلغ عدد الإرهابيين الذين تم تحييدهم في عملية قفل المخلب 54.
وأطلقت تركيا، فجر الإثنين الماضي، عملية "قفل المخلب" ضد عناصر حزب العمال الكردستاني في مناطق شمالي العراق.
ودانت الرئاسة العراقية العملية العسكرية التركية، واعتبرتها انتهاكا لسيادة العراق وتهديدا لأمنه القومي، ونفت بغداد التنسيق مع أنقرة بشأن تلك العملية.
واستدعت وزارة الخارجية العراقية السفير التركي لدى بغداد، وسلمته مذكرة احتجاج. فيما حذرت جامعة الدول العربية من أن مثل هذه العمليات العسكرية على الأراضي العراقية تزيد من توتر العلاقات بين البلدين.
وعقب انطلاق العملية العسكرية، قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، في تصريحات صحفية، إن "قفل المخلب" تأتي في إطار القضاء على معاقل الإرهاب شمالي العراق، وضمان أمن الحدود التركية، مع احترام سيادة العراق "الصديق والشقيق ووحدة أراضيه".
وكانت أنقرة قد أعلنت في شباط/فبراير الماضي، انتهاء عمليتها "نسر الشتاء" في شمالي العراق، معلنة تدمير العديد من مخابئ
وأوكار وكهوف مقاتلي حزب العمال في سنجار وديريك وجبل كاراجاك، فضلاً عن تحييد عدد كبير من المسلحين.
وتنفذ القوات التركية عمليات عسكرية ضد مواقع حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه أنقرة "تنظيماً إرهابيا"، بمناطق في شمال العراق.