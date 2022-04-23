https://arabic.sputniknews.com/20220423/الدفاع-الروسية-إسقاط-طائرة-سو-25-أوكرانية-وتدمير-عشرات-الأهداف-بصواريخ-عالية-الدقة-1061511157.html
الدفاع الروسية: إسقاط طائرة "سو-25" أوكرانية وتدمير عشرات الأهداف بصواريخ عالية الدقة
الدفاع الروسية: إسقاط طائرة "سو-25" أوكرانية وتدمير عشرات الأهداف بصواريخ عالية الدقة
أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، اليوم السبت، أن قوات الدفاع الجوي نجحت بإسقاط طائرة "سو-25" أوكرانية في أجواء منطقة خاركوف. 23.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-23T07:33+0000
2022-04-23T07:33+0000
2022-04-23T07:57+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وقال كوناشينكوف خلال إحاطة إعلامية إن "القوات الصاروخية الروسية أطلقت صواريخ عالية الدقة على عشرات الأهداف العسكرية الأوكرانية نجحت من خلالها تدمير ثلاث مروحيات من طراز "مي 8" في منطقة تشوغايف، بالإضافة إلى ثلاث منصات صاروخية من أنظمة "أوسا" في بلدة بارفينكوفو".كما أمطرت القوات الصاروخية الروسية عددا من المناطق التي تحتوي على مستوعات للأسلحة والذخيرة، بالإضافة إلى استهداف 33 مركز قيادة واتصالات للجيش الأوكراني.وأكد كوناشينكوف أن قوات الدفاع الجوي أسقطت بدورها طائرة مسيرة أوكرانية من طراز "بيرقدار" في منطقة نقولاييف وتم التصدي لصاروخين من طراز "توشكا أو" أطلقتهما القوات الأوكرانية نحو منطقة دونباس. هذا وبدأت روسيا العملية العسكرية في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير/ شباط 2022 لتوفير الحماية للناس الذين يتعرضون لاعتداءات وإبادة جماعية من قبل نظام كييف على مدى ثمانية أعوام كما أشار إلى ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الدفاع الروسية: إسقاط طائرة "سو-25" أوكرانية وتدمير عشرات الأهداف بصواريخ عالية الدقة
07:33 GMT 23.04.2022 (تم التحديث: 07:57 GMT 23.04.2022) تابعنا عبر
أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، اليوم السبت، أن قوات الدفاع الجوي نجحت بإسقاط طائرة "سو-25" أوكرانية في أجواء منطقة خاركوف.
وقال كوناشينكوف خلال إحاطة إعلامية إن "القوات الصاروخية الروسية أطلقت صواريخ عالية الدقة على عشرات الأهداف العسكرية الأوكرانية نجحت من خلالها تدمير ثلاث مروحيات من طراز "مي 8" في منطقة تشوغايف، بالإضافة إلى ثلاث منصات صاروخية من أنظمة "أوسا" في بلدة بارفينكوفو".
كما أمطرت القوات الصاروخية الروسية عددا من المناطق التي تحتوي على مستوعات للأسلحة والذخيرة، بالإضافة إلى استهداف 33 مركز قيادة واتصالات للجيش الأوكراني.
وأكد كوناشينكوف أن قوات الدفاع الجوي أسقطت بدورها طائرة مسيرة أوكرانية من طراز "بيرقدار" في منطقة نقولاييف وتم التصدي لصاروخين من طراز "توشكا أو" أطلقتهما القوات الأوكرانية نحو منطقة دونباس.
هذا وبدأت روسيا العملية العسكرية في أوكرانيا
في الرابع والعشرين من فبراير/ شباط 2022 لتوفير الحماية للناس الذين يتعرضون لاعتداءات وإبادة جماعية من قبل نظام كييف على مدى ثمانية أعوام كما أشار إلى ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.