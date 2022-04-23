https://arabic.sputniknews.com/20220423/الدفاع-الروسية-إلغاء-الهجوم-على-آزوفستال-أحبط-استفزازات-معدة-من-الغرب-1061516103.html

الدفاع الروسية: إلغاء الهجوم على آزوفستال أحبط استفزازات معدة من الغرب

الدفاع الروسية: إلغاء الهجوم على آزوفستال أحبط استفزازات معدة من الغرب

قال قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية بالقوات المسلحة الروسية، إيغور كيريلوف، إن منع اقتحام مصنع "آزوفستال" في ماريوبول أحبط أحد سيناريوهات... 23.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-23T10:16+0000

2022-04-23T10:16+0000

2022-04-23T10:16+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

الولايات المتحدة الأمريكية

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وأشار كيريلوف إلى أن الولايات المتحدة ودول الناتو كانت تدرس ثلاثة سيناريوهات للاستفزازات مع الاستخدام الحقيقي للأسلحة الكيمائية والبيولوجية لإلقاء اللوم على روسيا فيما بعد.وأمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الخميس الماضي قوات بلاده بعدم اقتحام مصنع الصلب "آزوفستال" الذي يعد آخر معقل للقوات الموالية لحكومة كييف في مدينة ماريوبول جنوب شرق أوكرانيا.أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أمس الجمعة، أن هناك أدلة على وجود أشخاص في "آزوفستال" ليسوا على صلة بالقوات الأوكرانية.وتابعت زاخاروفا موضحة هدف أمريكا من نشر هذه المعلومات المضللة، والتي تتمثل بـ "جعل أي حالة من التسوية قائمة على التفاوض أمرا مستحيلا وببساطة لا معنى له".وكان وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، قد أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، السيطرة الكاملة على الجزء المدني من مدينة ماريويول، وتم نشر الكثير من المشاهد للجيش الروسي من داخل الأماكن الاستراتيجية في المدينة ومن مركز المدينة، الأمر الذي زعم المتحدث الأمريكي بأنه "تضليل إعلامي"، على الرغم من استسلام الكثير من الجنود الأوكرانيين والمرتزقة في المدينة وتطويق محكم لآخر معاقلهم في "آزوفستال".وفي 25 آذار/مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية، كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية، هو تحرير إقليم دونباس.وكان وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أعلن يوم أمس الخميس، تحرير مدينة ماريوبول، التي وصفها بأنها "عاصمة كتيبة آزوف" الأوكرانية للنازيين الجدد، مشيرا إلى أن المسلحين حوصروا في منطقة مصنع "آزوفستال".ووجه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم أمس الخميس، بضرورة إحكام الطوق على منطقة "أزوفستال" الصناعية، وعدم الإقدام على اقتحام المكان، للحفاظ على حياة العسكريين الروس.وتتواصل العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا، وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "الجرائم الدموية بحق المدنيين" في دونباس إلى العدالة.ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، من دون المساس بالسكان المدنيين.

الولايات المتحدة الأمريكية

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