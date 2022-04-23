https://arabic.sputniknews.com/20220423/الدفاع-الروسية-كييف-تحضر-لتنفيذ-استفزازات-عشية-عيد-الفصح-لتشويه-سمعة-الكنيسة-الأرثوذكسية-الأوكرانية-1061531864.html
الدفاع الروسية: كييف تحضر لتنفيذ استفزازات عشية عيد الفصح لتشويه سمعة الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية
الدفاع الروسية: كييف تحضر لتنفيذ استفزازات عشية عيد الفصح لتشويه سمعة الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية
أكد رئيس المركز الوطني الروسي لإدارة شؤون الدفاع الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، اليوم السبت، أن كييف تستعد لتنفيذ استفزازات عشية عيد الفصح لتشويه سمعة الكنيسة... 23.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-23T18:04+0000
2022-04-23T18:04+0000
2022-04-23T18:34+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وقال ميزينتسيف: "وفقا للمعلومات الموثوقة المتاحة، يعد نظام كييف استفزازات ساخرة، عشية عيد الفصح، لتشويه سمعة الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية التابعة لبطريركية موسكو".ونوه ميزينتسيف إلى أنه، بشكل متعمد، لم يتم إرسال الإخطارات إلى عنوان الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية، لتنظيم تجمع جماهيري للمؤمنين في الكنائس.وأشار ميزينتسيف، إلى أنه "يتم العمل على إنشاء حالة متعمدة يتم فيها استخدام أي حادثة، وإثارتها بشكل خاص من قبل الأمن الأوكراني، في الكنائس المكتظة اليوم التابعة للكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية، وستُستخدم إلى أقصى حد لتفاقم سياسة الانقسام في كييف وتفعيل موجة جديدة من رهاب روسيا (روسيا فوبيا) في أوكرانيا وخارجها".
https://arabic.sputniknews.com/20220423/الدفاع-الروسية-أوكرانيا-وبريطانيا-تستعدان-لاستفزاز-في-ليسيتشانسك-بجمهورية-لوغانسك-1061532234.html
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الدفاع الروسية: كييف تحضر لتنفيذ استفزازات عشية عيد الفصح لتشويه سمعة الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية
18:04 GMT 23.04.2022 (تم التحديث: 18:34 GMT 23.04.2022) تابعنا عبر
أكد رئيس المركز الوطني الروسي لإدارة شؤون الدفاع الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، اليوم السبت، أن كييف تستعد لتنفيذ استفزازات عشية عيد الفصح لتشويه سمعة الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية.
وقال ميزينتسيف: "وفقا للمعلومات الموثوقة المتاحة
، يعد نظام كييف استفزازات ساخرة، عشية عيد الفصح، لتشويه سمعة الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية التابعة لبطريركية موسكو".
وبين ميزينتسيف أن أساقفة الكنيسة الكاثوليكية اليونانية الأوكرانية تلقوا توصيات من مكتب فلاديمير زيلينسكي، جاء فيها: "في ليلة 23-24 أبريل/نيسان، لا تقيموا احتفالات عيد الفصح التقليدية، واستبدلوها ببث عبر الإنترنت للخدمات في الكنائس".
ونوه ميزينتسيف إلى أنه، بشكل متعمد، لم يتم إرسال الإخطارات إلى عنوان الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية، لتنظيم تجمع جماهيري للمؤمنين في الكنائس.
وقال ميزينتسيف: "يتم تنفيذ أعمال استفزازية على خلفية حملة شنها نظام كييف في وسائل الإعلام الأوكرانية لاتهام روسيا بزعم تنظيم (هجمات صاروخية على مواقع دينية)، بما في ذلك سفياتوغورسكايا لافرا (دير الجبل المقدس)".
وأشار ميزينتسيف، إلى أنه "يتم العمل على إنشاء حالة متعمدة يتم فيها استخدام أي حادثة، وإثارتها بشكل خاص من قبل الأمن الأوكراني، في الكنائس المكتظة اليوم التابعة للكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية، وستُستخدم إلى أقصى حد لتفاقم سياسة الانقسام في كييف وتفعيل موجة جديدة من رهاب روسيا (روسيا فوبيا) في أوكرانيا وخارجها".