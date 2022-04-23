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https://arabic.sputniknews.com/20220423/الرئيس-الجزائري-علاقاتنا-مع-روسيا-تعود-لستين-سنة-خلت-1061536176.html
الرئيس الجزائري: علاقاتنا مع روسيا تعود لستين سنة خلت
الرئيس الجزائري: علاقاتنا مع روسيا تعود لستين سنة خلت
أكد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم السبت، أن علاقة الجزائر بروسيا تعود إلى 60 سنة ماضية. 23.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-23T23:20+0000
2022-04-23T23:31+0000
الرئيس الجزائري
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وأضاف، أن هناك فاتورة لمواقف الجزائر غير المنحازة، لكن يجب علينا أن ثبت على مواقفنا.وشدد تبون على أن الجزائر لن تتخلى لا عن فلسطين ولا عن الصحراء الغربية كونها قضايا تصفية استعمار.وتابع، "الجزائر دولة نافذة في حركة عدم الانحياز.. الروس أصدقاء لنا بدون شك ونحن أصدقاء أمريكا بدرجة وكيفية أخرى، ولا أحد يفرض علينا مواقفنا".وشدد تبون على أن الجزائر لن تتخلى لا عن فلسطين ولا عن الصحراء الغربية كونها قضايا تصفية استعمار.ووصف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قرار رئيس الحكومة الإسبانية، المساند للطرح المغربي الداعم لحكم ذاتي للصحراء الغربية قائلا، "بالفعل غير المقبول تاريخيا وأخلاقيًا"، مطمئنا الإسبان بأن بلاده لن تتوقف عن تموين مدريد بالغاز مهما كانت الظروف.وعن إمكانيات إتخاذ إجراءات أخرى ضد إسبانيا، أضاف تبون "إسبانيا دولة صديقة، كانت قريبة منا مثل إيطاليا، فجاء رئيس الحكومة الإسباني، ليكسر كل شيء مع حكومته وليس مع إسبانيا، لأننا نفرق بين الحكومة والدولة الإسبانية".وأضاف تبون في ذات الصدد، " يجب على الحكومة الإسبانية تطبيق القانون الدولي، وأن لا تتخلى عن مسؤوليتها التاريخية".وطمأن تبون مدريد موضحا "الجزائر لن تتخلى عن التزامها بتموين إسبانيا بالغاز مهما كانت الظروف".وفي الشأن الإقليمي جدد تبون مساندة بلاده لحكومة الدبيبة في ليبيا، مؤكدا أنها "الحكومة المعترف بها دوليا". كما كشف تبون عن موافقة "الدول العربية على حضور قمة الجزائر، المزمع عقدها في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني القادم وهذا بأول مسؤول في بلادها".
https://arabic.sputniknews.com/20220419/ما-أهداف-زيارة-الدبيبة-إلى-الجزائر-وعلاقتها-بالمؤتمر-المرتب-تنظيمه-1061382316.html
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الرئيس الجزائري

الرئيس الجزائري: علاقاتنا مع روسيا تعود لستين سنة خلت

23:20 GMT 23.04.2022 (تم التحديث: 23:31 GMT 23.04.2022)
© AFP 2022 / RYAD KRAMDIالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2022
© AFP 2022 / RYAD KRAMDI
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أكد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم السبت، أن علاقة الجزائر بروسيا تعود إلى 60 سنة ماضية.
وأضاف، أن هناك فاتورة لمواقف الجزائر غير المنحازة، لكن يجب علينا أن ثبت على مواقفنا.

وتابع، " الجزائر دولة نافذة في حركة عدم الانحياز.. الروس أصدقاء لنا بدون شك ونحن أصدقاء أمريكا بدرجة وكيفية أخرى، ولا أحد يفرض علينا مواقفنا".

وشدد تبون على أن الجزائر لن تتخلى لا عن فلسطين ولا عن الصحراء الغربية كونها قضايا تصفية استعمار.
وتابع، "الجزائر دولة نافذة في حركة عدم الانحياز.. الروس أصدقاء لنا بدون شك ونحن أصدقاء أمريكا بدرجة وكيفية أخرى، ولا أحد يفرض علينا مواقفنا".
رئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين يلتقي مع رئيس الورزاء الليبي عبد الحميد الدبيبة في موسكو، روسيا 15 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2022
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19 أبريل, 16:07 GMT
وشدد تبون على أن الجزائر لن تتخلى لا عن فلسطين ولا عن الصحراء الغربية كونها قضايا تصفية استعمار.
ووصف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قرار رئيس الحكومة الإسبانية، المساند للطرح المغربي الداعم لحكم ذاتي للصحراء الغربية قائلا، "بالفعل غير المقبول تاريخيا وأخلاقيًا"، مطمئنا الإسبان بأن بلاده لن تتوقف عن تموين مدريد بالغاز مهما كانت الظروف.
وقال الرئيس الجزائري ، أن "السفير الجزائري في مدريد، مازال في الجزائر". مضيفا "إسبانيا قامت بفعل غير مقبول تاريخيا وأخلاقيا، كونها هي القوة المتصرفة حاليا، إلى حين حل الأزمة الصحراوية، بصفتها المستعمر السابق".
وعن إمكانيات إتخاذ إجراءات أخرى ضد إسبانيا، أضاف تبون "إسبانيا دولة صديقة، كانت قريبة منا مثل إيطاليا، فجاء رئيس الحكومة الإسباني، ليكسر كل شيء مع حكومته وليس مع إسبانيا، لأننا نفرق بين الحكومة والدولة الإسبانية".
وأضاف تبون في ذات الصدد، " يجب على الحكومة الإسبانية تطبيق القانون الدولي، وأن لا تتخلى عن مسؤوليتها التاريخية".
وطمأن تبون مدريد موضحا "الجزائر لن تتخلى عن التزامها بتموين إسبانيا بالغاز مهما كانت الظروف".
وفي الشأن الإقليمي جدد تبون مساندة بلاده لحكومة الدبيبة في ليبيا، مؤكدا أنها "الحكومة المعترف بها دوليا". كما كشف تبون عن موافقة "الدول العربية على حضور قمة الجزائر، المزمع عقدها في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني القادم وهذا بأول مسؤول في بلادها".
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