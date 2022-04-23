https://arabic.sputniknews.com/20220423/الصين-نطالب-واشنطن-بالكشف-عن-أنشطتها-البيولوجية-العسكرية-في-أوكرانيا-وإنهاء-معارضتها-للتحقيق-1061533234.html
الصين: نطالب واشنطن بالكشف عن أنشطتها البيولوجية العسكرية في أوكرانيا وإنهاء معارضتها للتحقيق
الصين: نطالب واشنطن بالكشف عن أنشطتها البيولوجية العسكرية في أوكرانيا وإنهاء معارضتها للتحقيق
طالبت بكين الولايات المتحدة بتقدم توضيح شامل ومفصل حول أنشطتها البيولوجية العسكرية في أوكرانيا، وإنهاء موقفها "المنعزل" المتعلق بمعارضة إقامة آلية تحقق متعددة... 23.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-23T19:01+0000
2022-04-23T19:01+0000
2022-04-23T19:01+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
الصين
أخبار أوكرانيا
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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو لي جيان، في مؤتمر صحفي يومي، ردا على سؤال حول إعادة تأكيد المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اكتشاف روسيا وثائق ومعلومات معينة حول الخطة البيولوجية العسكرية التي نفذتها وزارة الدفاع الأمريكية في أوكرانيا: "إن الولايات المتحدة فشلت حتى الآن في تقديم تفسير مقنع بشأن أنشطتها البيولوجية العسكرية".وأضاف المتحدث الصيني بحسب شبكة تلفزيون الصين الدولية، أن "هناك غموضا بل وتناقضات في بيانات الولايات المتحدة حتى الآن، ما فاقم مخاوف المجتمع الدولي".وتابع المتحدث: "ما هي المعلومات الحساسة التي لا يسمح لأوكرانيا بالكشف عنها بموجب الاتفاقية؟ هل أجرت الولايات المتحدة أي أبحاث خارجية خطيرة ممنوعة في الولايات المتحدة؟".
https://arabic.sputniknews.com/20220423/الدفاع-الروسية-كييف-تحضر-لتنفيذ-استفزازات-عشية-عيد-الفصح-لتشويه-سمعة-الكنيسة-الأرثوذكسية-الأوكرانية-1061531864.html
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العالم, الصين, أخبار أوكرانيا
الصين: نطالب واشنطن بالكشف عن أنشطتها البيولوجية العسكرية في أوكرانيا وإنهاء معارضتها للتحقيق
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طالبت بكين الولايات المتحدة بتقدم توضيح شامل ومفصل حول أنشطتها البيولوجية العسكرية في أوكرانيا، وإنهاء موقفها "المنعزل" المتعلق بمعارضة إقامة آلية تحقق متعددة الأطراف للأسلحة البيولوجية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو لي جيان، في مؤتمر صحفي يومي، ردا على سؤال حول إعادة تأكيد المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اكتشاف روسيا وثائق ومعلومات معينة حول الخطة البيولوجية العسكرية التي نفذتها وزارة الدفاع الأمريكية في أوكرانيا: "إن الولايات المتحدة فشلت حتى الآن في تقديم تفسير مقنع بشأن أنشطتها البيولوجية العسكرية".
وأضاف المتحدث الصيني بحسب شبكة تلفزيون الصين
الدولية، أن "هناك غموضا بل وتناقضات في بيانات الولايات المتحدة حتى الآن، ما فاقم مخاوف المجتمع الدولي".
وتساءل تشاو: "كم عدد منشآت التعاون البيولوجي الأمريكية الموجودة حول العالم؟ كم عدد العينات البيولوجية التي أخذتها الولايات المتحدة بموجب الاتفاقية بين الولايات المتحدة وأوكرانيا، وما الغرض من استخدامها؟".
وتابع المتحدث: "ما هي المعلومات الحساسة التي لا يسمح لأوكرانيا بالكشف عنها بموجب الاتفاقية؟ هل أجرت الولايات المتحدة أي أبحاث خارجية خطيرة ممنوعة في الولايات المتحدة؟".