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https://arabic.sputniknews.com/20220423/الصين-نطالب-واشنطن-بالكشف-عن-أنشطتها-البيولوجية-العسكرية-في-أوكرانيا-وإنهاء-معارضتها-للتحقيق-1061533234.html
الصين: نطالب واشنطن بالكشف عن أنشطتها البيولوجية العسكرية في أوكرانيا وإنهاء معارضتها للتحقيق
الصين: نطالب واشنطن بالكشف عن أنشطتها البيولوجية العسكرية في أوكرانيا وإنهاء معارضتها للتحقيق
طالبت بكين الولايات المتحدة بتقدم توضيح شامل ومفصل حول أنشطتها البيولوجية العسكرية في أوكرانيا، وإنهاء موقفها "المنعزل" المتعلق بمعارضة إقامة آلية تحقق متعددة... 23.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-23T19:01+0000
2022-04-23T19:01+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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أخبار أوكرانيا
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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو لي جيان، في مؤتمر صحفي يومي، ردا على سؤال حول إعادة تأكيد المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اكتشاف روسيا وثائق ومعلومات معينة حول الخطة البيولوجية العسكرية التي نفذتها وزارة الدفاع الأمريكية في أوكرانيا: "إن الولايات المتحدة فشلت حتى الآن في تقديم تفسير مقنع بشأن أنشطتها البيولوجية العسكرية".وأضاف المتحدث الصيني بحسب شبكة تلفزيون الصين الدولية، أن "هناك غموضا بل وتناقضات في بيانات الولايات المتحدة حتى الآن، ما فاقم مخاوف المجتمع الدولي".وتابع المتحدث: "ما هي المعلومات الحساسة التي لا يسمح لأوكرانيا بالكشف عنها بموجب الاتفاقية؟ هل أجرت الولايات المتحدة أي أبحاث خارجية خطيرة ممنوعة في الولايات المتحدة؟".
https://arabic.sputniknews.com/20220423/الدفاع-الروسية-كييف-تحضر-لتنفيذ-استفزازات-عشية-عيد-الفصح-لتشويه-سمعة-الكنيسة-الأرثوذكسية-الأوكرانية-1061531864.html
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العالم, الصين, أخبار أوكرانيا

الصين: نطالب واشنطن بالكشف عن أنشطتها البيولوجية العسكرية في أوكرانيا وإنهاء معارضتها للتحقيق

19:01 GMT 23.04.2022
© AP Photo / Jae C. Hongرفع العلم الصيني خلال حفل توزيع الميداليات للتزلج الحر للسيدات في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022 في بكين، 8 فبراير 2022.
رفع العلم الصيني خلال حفل توزيع الميداليات للتزلج الحر للسيدات في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022 في بكين، 8 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2022
© AP Photo / Jae C. Hong
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طالبت بكين الولايات المتحدة بتقدم توضيح شامل ومفصل حول أنشطتها البيولوجية العسكرية في أوكرانيا، وإنهاء موقفها "المنعزل" المتعلق بمعارضة إقامة آلية تحقق متعددة الأطراف للأسلحة البيولوجية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو لي جيان، في مؤتمر صحفي يومي، ردا على سؤال حول إعادة تأكيد المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اكتشاف روسيا وثائق ومعلومات معينة حول الخطة البيولوجية العسكرية التي نفذتها وزارة الدفاع الأمريكية في أوكرانيا: "إن الولايات المتحدة فشلت حتى الآن في تقديم تفسير مقنع بشأن أنشطتها البيولوجية العسكرية".
وأضاف المتحدث الصيني بحسب شبكة تلفزيون الصين الدولية، أن "هناك غموضا بل وتناقضات في بيانات الولايات المتحدة حتى الآن، ما فاقم مخاوف المجتمع الدولي".
وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
الدفاع الروسية: كييف تحضر لتنفيذ استفزازات عشية عيد الفصح لتشويه سمعة الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية
18:04 GMT

وتساءل تشاو: "كم عدد منشآت التعاون البيولوجي الأمريكية الموجودة حول العالم؟ كم عدد العينات البيولوجية التي أخذتها الولايات المتحدة بموجب الاتفاقية بين الولايات المتحدة وأوكرانيا، وما الغرض من استخدامها؟".

وتابع المتحدث: "ما هي المعلومات الحساسة التي لا يسمح لأوكرانيا بالكشف عنها بموجب الاتفاقية؟ هل أجرت الولايات المتحدة أي أبحاث خارجية خطيرة ممنوعة في الولايات المتحدة؟".
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Боец МВД ЛНР возле отделения полиции в Купянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ 59 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس17:04 GMT
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