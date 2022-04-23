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العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220423/القوميون-المتطرفون-يعرقلون-عملية-الإجلاء-في-ماريوبول-بإطلاق-النار-على-مكان-التجمع-1061530772.html
القوميون المتطرفون يعرقلون عملية الإجلاء في ماريوبول بإطلاق النار على مكان التجمع
القوميون المتطرفون يعرقلون عملية الإجلاء في ماريوبول بإطلاق النار على مكان التجمع
أعلن المتحدث باسم قوات الشرطة الشعبية في جمهورية دونيتسك، إدوارد باسورين، اليوم السبت، إن القوميين المتطرفين الأوكرانيين عرقلوا عملية الإجلاء من ماريوبول... 23.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-23T17:17+0000
2022-04-23T17:17+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار جمهورية دونيتسك
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وأوضح باسورين أنه بناء على طلب نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشوك، نظم الجانب الروسي ممرا إنسانيا وقدم وسائل النقل لإجلاء النساء والأطفال.وأضاف باسورين "القوميون المتطرفون الأوكرانيين أحبطوا هذا العمل السلمي، حيث أطلقوا النار من قذائف الهاون على مكان معلن لتجمع المواطنين من أراضي مصنع آزوفستال".وأشاد باسورين بجهود عناصر الجيش الروسي، الذين نجحوا بسحب الجميع من مكان القصف ومنع وقوع إصابات بين السكان المدنيين، مشيرا إلى إصابة جندي واحد بجروح.وختم باسورين بالقول"هذا الاستفزاز يؤكد حقيقة أن القوميين المتطرفين مستعدون للتضحية بأبناء وطنهم، فقط لتشويه الجهود الإنسانية التي يقوم بها الجانب الروسي".أعلن رئيس المركز الوطني الروسي لإدارة شؤون الدفاع، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، أمس الجمعة، أنه تم إجلاء أكثر من 143 ألف مواطن محلي و341 مواطنا أجنبيا من ماريوبول، بالإضافة إلى أسر 1800 عسكري أوكراني استسلموا بأمان.وكان وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أعلن يوم الخميس الماضي، تحرير مدينة ماريوبول، التي وصفها بأنها "عاصمة كتيبة آزوف" الأوكرانية للنازيين الجدد، مشيرا إلى أن المسلحين حوصروا في منطقة مصنع "آزوفستال".وتتواصل العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا، وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "الجرائم الدموية بحق المدنيين" في دونباس إلى العدالة.ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، من دون المساس بالسكان المدنيين.
https://arabic.sputniknews.com/20220422/ميزينتسيف-إجلاء-أكثر-من-143-ألف-شخص-من-سكان-ماريوبول-وأسر-1800-عسكري-أوكراني-1061490845.html
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أخبار جمهورية دونيتسك

القوميون المتطرفون يعرقلون عملية الإجلاء في ماريوبول بإطلاق النار على مكان التجمع

17:17 GMT 23.04.2022
© Sputnik . Sergey Baturin / الذهاب إلى بنك الصورإجلاء جماعي للمدنيين من جمهورية دونيتسك الشعبية إلى أراضي روسيا في منطقة ء روستوف الروسية، 18 فبراير 2022
إجلاء جماعي للمدنيين من جمهورية دونيتسك الشعبية إلى أراضي روسيا في منطقة ء روستوف الروسية، 18 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2022
© Sputnik . Sergey Baturin
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أعلن المتحدث باسم قوات الشرطة الشعبية في جمهورية دونيتسك، إدوارد باسورين، اليوم السبت، إن القوميين المتطرفين الأوكرانيين عرقلوا عملية الإجلاء من ماريوبول بإطلاق النار على مكان تجمع في السكان.
وأوضح باسورين أنه بناء على طلب نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشوك، نظم الجانب الروسي ممرا إنسانيا وقدم وسائل النقل لإجلاء النساء والأطفال.
وأضاف باسورين "القوميون المتطرفون الأوكرانيين أحبطوا هذا العمل السلمي، حيث أطلقوا النار من قذائف الهاون على مكان معلن لتجمع المواطنين من أراضي مصنع آزوفستال".
وأشاد باسورين بجهود عناصر الجيش الروسي، الذين نجحوا بسحب الجميع من مكان القصف ومنع وقوع إصابات بين السكان المدنيين، مشيرا إلى إصابة جندي واحد بجروح.
وختم باسورين بالقول"هذا الاستفزاز يؤكد حقيقة أن القوميين المتطرفين مستعدون للتضحية بأبناء وطنهم، فقط لتشويه الجهود الإنسانية التي يقوم بها الجانب الروسي".
أعلن رئيس المركز الوطني الروسي لإدارة شؤون الدفاع، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، أمس الجمعة، أنه تم إجلاء أكثر من 143 ألف مواطن محلي و341 مواطنا أجنبيا من ماريوبول، بالإضافة إلى أسر 1800 عسكري أوكراني استسلموا بأمان.
وكان وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أعلن يوم الخميس الماضي، تحرير مدينة ماريوبول، التي وصفها بأنها "عاصمة كتيبة آزوف" الأوكرانية للنازيين الجدد، مشيرا إلى أن المسلحين حوصروا في منطقة مصنع "آزوفستال".
وتتواصل العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا، وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "الجرائم الدموية بحق المدنيين" في دونباس إلى العدالة.
إجلاء جماعي للمدنيين من جمهورية دونيتسك الشعبية إلى أراضي روسيا في منطقة ء روستوف الروسية، 18 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
ميزينتسيف: إجلاء أكثر من 143 ألف شخص من سكان ماريوبول وأسر 1800 عسكري أوكراني
أمس, 12:52 GMT
ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، من دون المساس بالسكان المدنيين.
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Боец МВД ЛНР возле отделения полиции в Купянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ 59 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس17:04 GMT
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