https://arabic.sputniknews.com/20220423/المحكمة-العليا-في-أوسيتيا-الجنوبية-تلغي-موعد-إجراء-المرحلة-الثانية-من-الانتخابات-الرئاسية-في-البلاد-1061518283.html
المحكمة العليا في أوسيتيا الجنوبية تلغي موعد إجراء المرحلة الثانية من الانتخابات الرئاسية في البلاد
المحكمة العليا في أوسيتيا الجنوبية تلغي موعد إجراء المرحلة الثانية من الانتخابات الرئاسية في البلاد
أعلنت المحكمة العليا في أوسيتيا الجنوبية، اليوم السبت، عن إلغاء موعد الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 28 أبريل/نيسان القادم. 23.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-23T11:19+0000
2022-04-23T11:19+0000
2022-04-23T11:19+0000
العالم
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وقالت سكرتيرة لجنة الانتخابات المركزية، كريستينا أفلوخوفا، لوكالة "سبوتنيك" إن المحكمة العليا في أوسيتيا الجنوبية قررت إلغاء موعد الانتخابات الرئاسية في البلاد المقرر في 28 أبريل/نيسان القادم".وأضافت قائلة: "ألغت المحكمة العليا موعد الانتخابات، ننتظر قرار المحكمة. سيتم تحديد موعد جديد قريبًا". وفي وقت سابق أعلنت اللجنة أنها تنتظر قرار المحكمة العليا بشكوى مطالبين بتأجيل الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.وأصدرت لجنة الانتخابات المركزية في أوسيتيا الجنوبية، نتائج التصويت، حيث يتقدم فيها المنافس آلان غاغلويف على الرئيس الحالي للبلاد.وبحسب بيانات لجنة الانتخابات المركزية في أوسيتيا الجنوبية، فإن الرئيس الحالي أناتولي بيبيلوف، يتخلف عن منافسه الأساسي آلان غاغلويف بعد فرز 68% من الأصوات في إحدى الدوائر الانتخابية.وحصل غاغلويف على 43.51% من الأصوات مقابل 42.02% لبيبيلوف في دائرة كفايسا، ثاني أكبر مدينة في البلاد.
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سبوتنيك عربي
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العالم
المحكمة العليا في أوسيتيا الجنوبية تلغي موعد إجراء المرحلة الثانية من الانتخابات الرئاسية في البلاد
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أعلنت المحكمة العليا في أوسيتيا الجنوبية، اليوم السبت، عن إلغاء موعد الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 28 أبريل/نيسان القادم.
وقالت سكرتيرة لجنة الانتخابات المركزية، كريستينا أفلوخوفا، لوكالة "سبوتنيك" إن المحكمة العليا في أوسيتيا الجنوبية قررت إلغاء موعد الانتخابات الرئاسية في البلاد المقرر في 28 أبريل/نيسان القادم".
وأضافت قائلة: "ألغت المحكمة العليا موعد الانتخابات، ننتظر قرار المحكمة. سيتم تحديد موعد جديد قريبًا".
وفي وقت سابق أعلنت اللجنة أنها تنتظر قرار المحكمة العليا بشكوى مطالبين بتأجيل الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.
وأصدرت لجنة الانتخابات المركزية
في أوسيتيا الجنوبية، نتائج التصويت، حيث يتقدم فيها المنافس آلان غاغلويف على الرئيس الحالي للبلاد.
وبحسب بيانات لجنة الانتخابات المركزية في أوسيتيا الجنوبية، فإن الرئيس الحالي أناتولي بيبيلوف، يتخلف عن منافسه الأساسي آلان غاغلويف بعد فرز 68% من الأصوات في إحدى الدوائر الانتخابية.
وحصل غاغلويف على 43.51% من الأصوات مقابل 42.02% لبيبيلوف في دائرة كفايسا، ثاني أكبر مدينة في البلاد.