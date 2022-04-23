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المحكمة العليا في أوسيتيا الجنوبية تلغي موعد إجراء المرحلة الثانية من الانتخابات الرئاسية في البلاد
المحكمة العليا في أوسيتيا الجنوبية تلغي موعد إجراء المرحلة الثانية من الانتخابات الرئاسية في البلاد
أعلنت المحكمة العليا في أوسيتيا الجنوبية، اليوم السبت، عن إلغاء موعد الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 28 أبريل/نيسان القادم. 23.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-23T11:19+0000
2022-04-23T11:19+0000
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وقالت سكرتيرة لجنة الانتخابات المركزية، كريستينا أفلوخوفا، لوكالة "سبوتنيك" إن المحكمة العليا في أوسيتيا الجنوبية قررت إلغاء موعد الانتخابات الرئاسية في البلاد المقرر في 28 أبريل/نيسان القادم".وأضافت قائلة: "ألغت المحكمة العليا موعد الانتخابات، ننتظر قرار المحكمة. سيتم تحديد موعد جديد قريبًا". وفي وقت سابق أعلنت اللجنة أنها تنتظر قرار المحكمة العليا بشكوى مطالبين بتأجيل الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.وأصدرت لجنة الانتخابات المركزية في ​أوسيتيا الجنوبية، نتائج التصويت، حيث يتقدم فيها المنافس آلان غاغلويف على الرئيس الحالي للبلاد.وبحسب بيانات لجنة الانتخابات المركزية في ​أوسيتيا الجنوبية​، فإن الرئيس الحالي أناتولي بيبيلوف، يتخلف عن منافسه الأساسي آلان غاغلويف بعد فرز 68% من الأصوات في إحدى ​الدوائر الانتخابية​.وحصل غاغلويف على 43.51% من الأصوات مقابل 42.02% لبيبيلوف في دائرة كفايسا، ثاني أكبر مدينة في ​البلاد.
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المحكمة العليا في أوسيتيا الجنوبية تلغي موعد إجراء المرحلة الثانية من الانتخابات الرئاسية في البلاد

11:19 GMT 23.04.2022
© Sputnik . Valery Melnikov / الذهاب إلى بنك الصورأوسيتيا الجنوبية
أوسيتيا الجنوبية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2022
© Sputnik . Valery Melnikov
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أعلنت المحكمة العليا في أوسيتيا الجنوبية، اليوم السبت، عن إلغاء موعد الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 28 أبريل/نيسان القادم.
وقالت سكرتيرة لجنة الانتخابات المركزية، كريستينا أفلوخوفا، لوكالة "سبوتنيك" إن المحكمة العليا في أوسيتيا الجنوبية قررت إلغاء موعد الانتخابات الرئاسية في البلاد المقرر في 28 أبريل/نيسان القادم".
وأضافت قائلة: "ألغت المحكمة العليا موعد الانتخابات، ننتظر قرار المحكمة. سيتم تحديد موعد جديد قريبًا".
وفي وقت سابق أعلنت اللجنة أنها تنتظر قرار المحكمة العليا بشكوى مطالبين بتأجيل الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.
وأصدرت لجنة الانتخابات المركزية في ​أوسيتيا الجنوبية، نتائج التصويت، حيث يتقدم فيها المنافس آلان غاغلويف على الرئيس الحالي للبلاد.
وبحسب بيانات لجنة الانتخابات المركزية في ​أوسيتيا الجنوبية​، فإن الرئيس الحالي أناتولي بيبيلوف، يتخلف عن منافسه الأساسي آلان غاغلويف بعد فرز 68% من الأصوات في إحدى ​الدوائر الانتخابية​.
وحصل غاغلويف على 43.51% من الأصوات مقابل 42.02% لبيبيلوف في دائرة كفايسا، ثاني أكبر مدينة في ​البلاد.
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