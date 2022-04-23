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https://arabic.sputniknews.com/20220423/الملياردير-المصري-ساويرس-ساخرا-من-إسرائيل-شكرا-على-توحيد-المسيحيين-والمسلمين-بمنعهم-من-حقهم-بالصلاة-1061525027.html
الملياردير المصري ساويرس ساخرا من إسرائيل: شكرا على توحيد المسيحيين والمسلمين بمنعهم من حقهم بالصلاة
الملياردير المصري ساويرس ساخرا من إسرائيل: شكرا على توحيد المسيحيين والمسلمين بمنعهم من حقهم بالصلاة
سخر رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، اليوم السبت، من إسرائيل بعد منعها المسلمين ‏والمسيحيين من أداء صلواتهم خلال شهر رمضان.‏ 23.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-23T14:04+0000
2022-04-23T14:04+0000
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
نجيب ساويرس
العالم العربي
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وكتب عبر حسابه على موقع "تويتر": "شكرا إسرائيل على توحيد المسيحيين والمسلمين بمنعهم من ممارسة حقهم في الصلاة بكنيسة القيامة والمسجد الأقصى".وأردف الملياردير المصري لإسرائيل: "الإله واحد للجميع.. ولن يغفر لكم ذلك".وشهدت الأيام الماضية تحول ساحات المسجد الأقصى إلى مسرح للمواجهات بين الفلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية، عقب اقتحام الأخيرة المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين بالضرب بالهراوات وقنابل الصوت والغاز، ما أدى لإصابة أكثر من 200 فلسطيني بجروح مختلفة، إلى جانب اعتقال أكثر من 400 فلسطيني ممن كانوا معتكفين داخل المسجد الأقصى.وحدثت هذه المواجهات بسبب اعتراض الفلسطينيين على اقتحام مستوطنين يهود متشددين باحات المسجد الأقصى في القدس، وسط حراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية التي أخلت باحات المسجد من المصلين الفلسطينيين.وأعربت وزارة الخارجية والمغتربين الفلطسينية، اليوم السبت، عن إدانتها "للإعتداءات الوحشية التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بحق ​كنيسة القيامة​ والمصلين المحتفلين ب​سبت النور​".كما استنكرت الوزارة "التضييقات التي فرضتها سلطات الاحتلال لمنع وصول أعداد كبيرة منهم للصلاة بالكنيسة، ونصب الحواجز والاعتداء على حرمتها واستباحتها بأسلحتهم في استفزازا صريح للمصلين المسيحيين، ما يشكل ذلك انتهاكا صارخا لمبادئ حقوق الإنسان، وفي مقدمتها حقه في الوصول إلى دور العبادة والصلاة فيها بحرية تامة"، وفقا لبيان رسمي.واعتبرت أن "هذه الاعتداءات استخفاف بمشاعر المسيحيين وتدنيس لمقدساتهم، وتفريغ للكراهية والحقد والعنصرية ببعديها القومي والديني من قبل جيش الاحتلال وبتعليمات من المستوى السياسي، وهي جزء لا يتجزأ من عمليات أسرلة وتهويد القدس ومقدساتها، خاصة المسجد الأقصى المبارك".
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أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, نجيب ساويرس, العالم العربي

الملياردير المصري ساويرس ساخرا من إسرائيل: شكرا على توحيد المسيحيين والمسلمين بمنعهم من حقهم بالصلاة

14:04 GMT 23.04.2022
© Sputnik . Abduallah Hamidنجيب ساويرس - مهرجان الجونة
نجيب ساويرس - مهرجان الجونة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2022
نجيب ساويرس - مهرجان الجونة
© Sputnik . Abduallah Hamid
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سخر رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، اليوم السبت، من إسرائيل بعد منعها المسلمين ‏والمسيحيين من أداء صلواتهم خلال شهر رمضان.‏
وكتب عبر حسابه على موقع "تويتر": "شكرا إسرائيل على توحيد المسيحيين والمسلمين بمنعهم من ممارسة حقهم في الصلاة بكنيسة القيامة والمسجد الأقصى".
وأردف الملياردير المصري لإسرائيل: "الإله واحد للجميع.. ولن يغفر لكم ذلك".
وشهدت الأيام الماضية تحول ساحات المسجد الأقصى إلى مسرح للمواجهات بين الفلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية، عقب اقتحام الأخيرة المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين بالضرب بالهراوات وقنابل الصوت والغاز، ما أدى لإصابة أكثر من 200 فلسطيني بجروح مختلفة، إلى جانب اعتقال أكثر من 400 فلسطيني ممن كانوا معتكفين داخل المسجد الأقصى.
وحدثت هذه المواجهات بسبب اعتراض الفلسطينيين على اقتحام مستوطنين يهود متشددين باحات المسجد الأقصى في القدس، وسط حراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية التي أخلت باحات المسجد من المصلين الفلسطينيين.
وأعربت وزارة الخارجية والمغتربين الفلطسينية، اليوم السبت، عن إدانتها "للإعتداءات الوحشية التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بحق ​كنيسة القيامة​ والمصلين المحتفلين ب​سبت النور​".
كما استنكرت الوزارة "التضييقات التي فرضتها سلطات الاحتلال لمنع وصول أعداد كبيرة منهم للصلاة بالكنيسة، ونصب الحواجز والاعتداء على حرمتها واستباحتها بأسلحتهم في استفزازا صريح للمصلين المسيحيين، ما يشكل ذلك انتهاكا صارخا لمبادئ حقوق الإنسان، وفي مقدمتها حقه في الوصول إلى دور العبادة والصلاة فيها بحرية تامة"، وفقا لبيان رسمي.
واعتبرت أن "هذه الاعتداءات استخفاف بمشاعر المسيحيين وتدنيس لمقدساتهم، وتفريغ للكراهية والحقد والعنصرية ببعديها القومي والديني من قبل جيش الاحتلال وبتعليمات من المستوى السياسي، وهي جزء لا يتجزأ من عمليات أسرلة وتهويد القدس ومقدساتها، خاصة المسجد الأقصى المبارك".
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