https://arabic.sputniknews.com/20220423/بريطانيا-ترسل-متخصصين-بالتخريب-وحرب-العصابات-إلى-لفوف-الأوكرانية-1061508427.html
بريطانيا ترسل متخصصين بالتخريب وحرب العصابات إلى لفوف الأوكرانية
بريطانيا ترسل متخصصين بالتخريب وحرب العصابات إلى لفوف الأوكرانية
كشف مراسل وكالة "سبوتنيك" عن إرسال بريطانيا قوة عسكرية خاصة، متخصصة بالتخريب وحرب العصابات، إلى مدينة لفوف الأوكرانية. 23.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-23T05:19+0000
2022-04-23T05:19+0000
2022-04-23T05:19+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
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وذكر المراسل نقلا عن مصدر عسكري روسي، أن بريطانيا أرسلت فرقتين على الأقل تضمان نحو 20 خبيرا عسكريا تابعين للقوات الخاصة البريطانية من الكتيبة الجوية "SAS" نزلتا في منطقة المطار القريبة من مدينة لفوف غربي أوكرانيا.وبحسب المصدر، تم نشر مجموعتين على الأقل من العسكريين في بلدة برودي في لفوف، قدمتا خصيصا من مدينة هيريفورد في بريطانيا، حيث يقع مقر المجموعة العسكرية الخاصة.وأوضح المصدر أن الخبراء متخصصين في مجال الأعمال التخريبية وحرب العصابات، وكذلك في مجال تجنيد وتدريب العملاء للعمل في مناطق معادية.وأشار المصدر العسكري إلى أن هذه المجموعة تعتبر من أكثر المجموعات تخصصا، وهي مؤهلة تأهيلا عاليا في مجال تنظيم الانقلابات والتجمعات الاحتجاجية واغتيال الشخصيات السياسية وتجنيد العملاء، بما في ذلك أولئك الموجودون في أعلى مراتب السلطة، بالإضافة إلى التحضير لهجمات إرهابية. وأضاف المصدر: "هذه ليست قوات خاصة عادية، فهؤلاء مثقفون وفي كل مجموعة يوجد دائما أيديولوجي"، مشيرا إلى أنهم يعملون تحت غطاء مجموعات الخوذ البيضاء والمنظمات الإنسانية الأخرى.وتتواصل العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا، وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "الجرائم الدموية بحق المدنيين" في دونباس إلى العدالة.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
بريطانيا ترسل متخصصين بالتخريب وحرب العصابات إلى لفوف الأوكرانية
تابعنا عبر
كشف مراسل وكالة "سبوتنيك" عن إرسال بريطانيا قوة عسكرية خاصة، متخصصة بالتخريب وحرب العصابات، إلى مدينة لفوف الأوكرانية.
وذكر المراسل نقلا عن مصدر عسكري روسي، أن بريطانيا أرسلت فرقتين على الأقل تضمان نحو 20 خبيرا عسكريا تابعين للقوات الخاصة البريطانية من الكتيبة الجوية "SAS" نزلتا في منطقة المطار القريبة من مدينة لفوف غربي أوكرانيا.
وبحسب المصدر، تم نشر مجموعتين على الأقل من العسكريين في بلدة برودي في لفوف، قدمتا خصيصا من مدينة هيريفورد في بريطانيا، حيث يقع مقر المجموعة العسكرية الخاصة.
وأوضح المصدر أن الخبراء متخصصين في مجال الأعمال التخريبية وحرب العصابات، وكذلك في مجال تجنيد وتدريب العملاء للعمل في مناطق معادية.
وأشار المصدر العسكري إلى أن هذه المجموعة تعتبر من أكثر المجموعات تخصصا، وهي مؤهلة تأهيلا عاليا في مجال تنظيم الانقلابات والتجمعات الاحتجاجية واغتيال الشخصيات السياسية وتجنيد العملاء، بما في ذلك أولئك الموجودون في أعلى مراتب السلطة، بالإضافة إلى التحضير لهجمات إرهابية.
وأضاف المصدر: "هذه ليست قوات خاصة عادية، فهؤلاء مثقفون وفي كل مجموعة يوجد دائما أيديولوجي"، مشيرا إلى أنهم يعملون تحت غطاء مجموعات الخوذ البيضاء والمنظمات الإنسانية الأخرى.
وتتواصل العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
، والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا، وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "الجرائم الدموية بحق المدنيين" في دونباس إلى العدالة.