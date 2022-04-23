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https://arabic.sputniknews.com/20220423/تحطم-طائرة-إسرائيلية-شمالي-البلاد-1061525751.html
تحطم طائرة إسرائيلية شمالي البلاد
تحطم طائرة إسرائيلية شمالي البلاد
أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت، بتحطم طائرة إسرائيلية، شمالي البلاد، وإصابة اثنين كانا على متنها. 23.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-23T14:39+0000
2022-04-23T14:39+0000
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وذكرت القناة العبرية الـ 13، مساء اليوم السبت، أن طائرة مروحية تحطمت بالقرب من مدينة حيفا، شمالي البلاد، وأصيب اثنين كانا على متنها، تم نقلهما إلى مستشفى رامبام في المدينة نفسها.وأكدت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أنه رغم تحطم المروحية بشكل شبه كامل، فإن الإسرائيليين اللذان كانا على متنها قد أصيبا، ولم يلقيا حتفهما، حيث هبطت المروحية في منطقة مفتوحة بالقرب من مطار "روش بينا" بمدينة حيفا، الواقعة شمال إسرائيل، بسبب عطل فني في المحرك.وأشارت القناة إلى أن الطائرة كان على متنها مسن (74 عاما) وحفيدته (17 عاما)، قد أصيبا بجراح متوسطة.وفي 26 فبراير/ شباط الماضي، أعلنت الشرطة الإسرائيلية، مقتل شخصين في تحطم طائرة خفيفة أقلعت من وسط البلاد، وكان من المفترض أن تهبط في منطقة مسعدة (جنوب)، قبل أن تتحطم قرب مستوطنة "ميفو بيتار" جنوب القدس.والعام الماضي، شهدت إسرائيل العديد من حوادث سقوط الطائرات الخفيفة، خلفت قتلى ومصابين.
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أخبار العالم الآن, إسرائيل, طائرة

تحطم طائرة إسرائيلية شمالي البلاد

14:39 GMT 23.04.2022
© AP Photo / Str/HOطائرة إسرائيلية
طائرة إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2022
© AP Photo / Str/HO
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أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت، بتحطم طائرة إسرائيلية، شمالي البلاد، وإصابة اثنين كانا على متنها.
وذكرت القناة العبرية الـ 13، مساء اليوم السبت، أن طائرة مروحية تحطمت بالقرب من مدينة حيفا، شمالي البلاد، وأصيب اثنين كانا على متنها، تم نقلهما إلى مستشفى رامبام في المدينة نفسها.
وأكدت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أنه رغم تحطم المروحية بشكل شبه كامل، فإن الإسرائيليين اللذان كانا على متنها قد أصيبا، ولم يلقيا حتفهما، حيث هبطت المروحية في منطقة مفتوحة بالقرب من مطار "روش بينا" بمدينة حيفا، الواقعة شمال إسرائيل، بسبب عطل فني في المحرك.
وأشارت القناة إلى أن الطائرة كان على متنها مسن (74 عاما) وحفيدته (17 عاما)، قد أصيبا بجراح متوسطة.
وفي 26 فبراير/ شباط الماضي، أعلنت الشرطة الإسرائيلية، مقتل شخصين في تحطم طائرة خفيفة أقلعت من وسط البلاد، وكان من المفترض أن تهبط في منطقة مسعدة (جنوب)، قبل أن تتحطم قرب مستوطنة "ميفو بيتار" جنوب القدس.
والعام الماضي، شهدت إسرائيل العديد من حوادث سقوط الطائرات الخفيفة، خلفت قتلى ومصابين.
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