https://arabic.sputniknews.com/20220423/ترامب-لم-تعد-إيران-تخاف-أمريكا-والصين-توقفت-عن-احترام-بلادنا-بسبب-بايدن-1061528872.html

ترامب: لم تعد إيران تخاف أمريكا والصين توقفت عن احترام بلادنا بسبب بايدن

ترامب: لم تعد إيران تخاف أمريكا والصين توقفت عن احترام بلادنا بسبب بايدن

حذر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، من أن خليفته، جو بايدن، جعل أمريكا غير حصينة أكثر ‏أمام دول أخرى.‏ 23.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-23T16:06+0000

2022-04-23T16:06+0000

2022-04-23T16:06+0000

دونالد ترامب

الولايات المتحدة الأمريكية

جو بايدن

العالم

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وقال ترامب في كلمة له في مؤسسة "هيرتيج" اليمينة في ولاية فلوريدا، يوم الخميس الماضي: "الصين لم تعد تحترمنا، ولم تعد إيران تخافنا، كما أظهرت روسيا اعتقادها كم أن قادتنا ضعفاء، ولم يكن يحدث هذا في ظل إدارتي أبدا، ولا حتى احتمال"، بحسب شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية.وفي خطابه، انتقد الرئيس الأمريكي السابق انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان في ظل إدارة بايدن، معتبرا أن الطريقة التي غادرت بها "مهينة" لها.وقال: "لقد تعرضت أمتنا للإذلال في أفغانستان، حيث قُتل جنود، وتركنا رهائن أمريكيين وراءنا وتركنا معدات عسكرية أمريكية، لقد استسلمنا".وزعم ترامب أنه كان سيحتفظ بالوجود الأمريكي في قاعدة باجرام الجوية بأفغانستان ولم يكن سيتخلى عنها، من أجل مراقبة النشاط النووي الصيني.وأكد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في خطابه يوم الخميس الماضي إن "الانسحاب الفاشل من أفغانستان يسلط الضوء على القيادة الضعيفة لبايدن على المسرح العالمي".وبينما قال إنه كان سيسحب القوات الأمريكية، فقد خطط للمغادرة "بكرامة وقوة عظيمة"، بحسب تعبيره.

https://arabic.sputniknews.com/20220422/ترامب-يكشف-أنه-هدد-بعدم-الدفاع-عن-حلفاء-الناتو-من-أي-هجوم-روسي-1061500221.html

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دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, العالم