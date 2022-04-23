https://arabic.sputniknews.com/20220423/تركيا-تغلق-أجواء-الطائرات-العسكرية-والمدنية-الروسية-المتوجهة-إلى-سوريا-1061529861.html
تركيا تغلق أجواءها أمام الطائرات العسكرية والمدنية الروسية المتوجهة إلى سوريا
تركيا تغلق أجواءها أمام الطائرات العسكرية والمدنية الروسية المتوجهة إلى سوريا
أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أن بلاده أغلقت مجالها الجوي أمام الطائرات العسكرية والمدنية المتوجهة إلى سوريا، بعد انتهاء التصريح الممنوح ها في... 23.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-23T16:26+0000
2022-04-23T16:26+0000
2022-04-23T17:10+0000
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أخبار تركيا اليوم
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وقال أوغلون اليوم السبت: "لقد أغلقنا المجال الجوي للطائرات العسكرية الروسية وحتى الطائرات المدنية المتجهة إلى سوريا. أعطينا الإذن لمدة ثلاثة أشهر. كان لديهم تصريح حتى أبريل/نيسان".وتابع الوزير التركيي في تصريحات أدلى بها للصحفيين على متن طائرته متوجها إلى الأوروغواي،"تحدث رئيسنا عن ذلك مع (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين. ثم توقفت الرحلات الجوية".وأكد أوغلو على موقف أنقرة الثابت بعدم الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا، وعلى أن الحوار مستمر بين تركيا وروسيا بشأن اتفاقية مونترو وغيرها من المسائل الملحة، مشيرا إلى أن قرار تركيا باغلاق مضيقي البوسفور والدردنيل على خلفية النزاع في أوكرانيا، لا ينطبق على السفن العسكرية الروسية فقط، بل وكذلك تلك التابعة لحلف "الناتو".ونقلت صحيفة "الصباح" التركية، عن أوغلو قوله "نحن ندير العملية من خلال الحوار حول اتفاقية مونترو وقضايا أخرى".وأضاف الوزير التركي: "تركيا لن تسمح بمرور السفن الحربية عبر المضيق.. نجدد التزامنا بما تنص عليه معاهدة مونترو فيما يتعلق بالملاحة البحرية، وسنواصل العمل بذلك".
https://arabic.sputniknews.com/20220419/الرئاسة-التركية-لا-يمكن-إجبار-تركيا-على-الاختيار-بين-روسيا-وأوكرانيا-1061371032.html
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العالم, روسيا, أخبار تركيا اليوم
تركيا تغلق أجواءها أمام الطائرات العسكرية والمدنية الروسية المتوجهة إلى سوريا
16:26 GMT 23.04.2022 (تم التحديث: 17:10 GMT 23.04.2022) تابعنا عبر
أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أن بلاده أغلقت مجالها الجوي أمام الطائرات العسكرية والمدنية المتوجهة إلى سوريا، بعد انتهاء التصريح الممنوح ها في أبريل/نيسان.
وقال أوغلون اليوم السبت: "لقد أغلقنا المجال الجوي للطائرات العسكرية الروسية وحتى الطائرات المدنية المتجهة إلى سوريا. أعطينا الإذن لمدة ثلاثة أشهر. كان لديهم تصريح حتى أبريل/نيسان".
وتابع الوزير التركيي في تصريحات أدلى بها للصحفيين على متن طائرته متوجها إلى الأوروغواي،"تحدث رئيسنا عن ذلك مع (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين. ثم توقفت الرحلات الجوية".
وأكد أوغلو على موقف أنقرة الثابت بعدم الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا، وعلى أن الحوار مستمر بين تركيا وروسيا بشأن اتفاقية مونترو وغيرها من المسائل الملحة، مشيرا إلى أن قرار تركيا
باغلاق مضيقي البوسفور والدردنيل على خلفية النزاع في أوكرانيا، لا ينطبق على السفن العسكرية الروسية فقط، بل وكذلك تلك التابعة لحلف "الناتو".
ونقلت صحيفة "الصباح" التركية، عن أوغلو قوله "نحن ندير العملية من خلال الحوار حول اتفاقية مونترو وقضايا أخرى".
وكان أوغلو، قد أعلن في نهاية شهر فبراير/شباط الماضي إغلاق مضائق بلاده على خلفية الأزمة الأوكرانية، وقال: "أبلغنا الدول المطلة وغير المطلة على البحر الأسود بألا ترسل سفنها الحربية للمرور عبر مضائقنا".
وأضاف الوزير التركي: "تركيا لن تسمح بمرور السفن الحربية عبر المضيق.. نجدد التزامنا بما تنص عليه معاهدة مونترو فيما يتعلق بالملاحة البحرية، وسنواصل العمل بذلك".