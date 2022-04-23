https://arabic.sputniknews.com/20220423/تكتيك-عالي-لطاقم-دبابة-تي-80-الروسية-في-ماريوبول-فيديو-1061521691.html
تكتيك عالي لطاقم دبابة "تي-80" الروسية في ماريوبول... فيديو
تكتيك عالي لطاقم دبابة "تي-80" الروسية في ماريوبول... فيديو
تشارك في العملية العسكرية الروسية الخاصة وحدات القوات المسلحة الروسية التي تم تزويدها بدبابات "تي-80" ذات محرك توربيني غازي ينتج قوة 1100 حصان. 23.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-23T12:40+0000
2022-04-23T12:40+0000
2022-04-23T12:40+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0f/1061216969_0:31:3078:1762_1920x0_80_0_0_f0c5d2bae9b952080acd13cabffccc4d.jpg
نشرت قناة روسية معنية بتوثيق أحداث الجيش تقريرا للمراسل العسكري لقناة "آر تي" أندريه فيلاتوف، من ماريوبول، تم تصويره قبل أيام قليلة من حصار فلول كتيبة النازيين الجدد في آزوفستال.ويظهر مقطع الفيديو دبابة "تي-80" الروسية وهي تطلق النار على مبنى تحصن فيه العدو مستخدمة تكتيكات دائرية. حيث تتحرك الدبابة وتطلق النار وتتراجع فورا إلى الوراء.وبهذه الطريقة، لا تسمح المركبات القتالية من قاذفات القنابل والأنظمة المضادة للدبابات من إصابتها بسبب عدم تمركزها في نفس المكان.وفي 25 مارس/ آذار الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علما بأن الهدف الرئيسي للعملية، كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية، هو تحرير إقليم دونباس.وتتواصل العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا، وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "الجرائم الدموية بحق المدنيين" في دونباس إلى العدالة.ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0f/1061216969_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_61dcab906e80485b109e1cf550a64495.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
تكتيك عالي لطاقم دبابة "تي-80" الروسية في ماريوبول... فيديو
تابعنا عبر
تشارك في العملية العسكرية الروسية الخاصة وحدات القوات المسلحة الروسية التي تم تزويدها بدبابات "تي-80" ذات محرك توربيني غازي ينتج قوة 1100 حصان.
نشرت قناة روسية معنية بتوثيق أحداث الجيش
تقريرا للمراسل العسكري لقناة "آر تي" أندريه فيلاتوف، من ماريوبول، تم تصويره قبل أيام قليلة من حصار فلول كتيبة النازيين الجدد في آزوفستال
.
ويظهر مقطع الفيديو دبابة "تي-80" الروسية وهي تطلق النار على مبنى تحصن فيه العدو مستخدمة تكتيكات دائرية. حيث تتحرك الدبابة وتطلق النار وتتراجع فورا إلى الوراء.
وبهذه الطريقة، لا تسمح المركبات القتالية من قاذفات القنابل والأنظمة المضادة للدبابات من إصابتها بسبب عدم تمركزها في نفس المكان.
وفي 25 مارس/ آذار الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علما بأن الهدف الرئيسي للعملية، كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية، هو تحرير إقليم دونباس.
وتتواصل العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
، والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا، وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "الجرائم الدموية بحق المدنيين" في دونباس إلى العدالة.
ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.