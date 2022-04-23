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حرائق الغابات في الولايات المتحدة تجبر الآلاف على الفرار من منازلهم
حرائق الغابات في الولايات المتحدة تجبر الآلاف على الفرار من منازلهم
أجبرت حرائق الغابات في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية الآلاف على الفرار من منازلهم جراء تمددها بفعل الرياح الشديدة، فيما استعرت النيران في مناطق بجنوب غرب الولايات... 23.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-23T14:55+0000
2022-04-23T14:55+0000
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وقالت السلطات المحلية انه تم إخلاء أكثر من 12 مجتمعا صغيرا بسبب اندلاع حريقين في الجبال على بعد نحو 48 كيلومترا شمال شرق "سانتا في"، تؤججهما رياح تزيد سرعتها على 97 كيلومترا في الساعة، بحسب ما ذكرت صحيفة "washingtonpost" الأمريكية.وأوضح موقع تتبع الحرائق "إنسيويب" أن الحريقين اللذين يعرفان باسمي "كالف كانيون وهيرميتس بيك" التأما على بعد حوالي 19 كيلومترا شمال غرب لاس فيجاس بولاية نيو مكسيكو.والحريقان من بين أكثر من 12 حريقا مندلعة في أنحاء جنوب غرب الولايات المتحدة في ظل جفاف مستمر منذ عقود بالإضافة إلى وفرة الغطاء النباتي الجاف مما يثير مخاوف من أن المنطقة ينتظرها عام حرائق قاس.وقالت لورا رابون، المتحدثة باسم غابة لينكولن الوطنية في جنوب نيو مكسيكو، حيث توفي شخصان في حريق الأسبوع الماضي: "هناك العديد من الحرائق المندلعة في نيو مكسيكو الآن، وهناك العديد من الحرائق المندلعة في أريزونا وهو أمر غير طبيعي بالنسبة لهذا الوقت المبكر من الموسم".
https://arabic.sputniknews.com/20210719/حرائق-الغابات-تغطي-أراضي-الولايات-المتحدة-1049604362.html
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العالم

حرائق الغابات في الولايات المتحدة تجبر الآلاف على الفرار من منازلهم

14:55 GMT 23.04.2022
© AFP 2022 / Payton Bruniأدخنة تتصاعد من حريق "بوتليغ فاير" ليلاً بالقرب من بلاي، أوريغون الأمركية في 16 يوليو/ تموز 2021.
أدخنة تتصاعد من حريق بوتليغ فاير ليلاً بالقرب من بلاي، أوريغون الأمركية في 16 يوليو/ تموز 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2022
© AFP 2022 / Payton Bruni
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أجبرت حرائق الغابات في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية الآلاف على الفرار من منازلهم جراء تمددها بفعل الرياح الشديدة، فيما استعرت النيران في مناطق بجنوب غرب الولايات المتحدة الجاف.
وقالت السلطات المحلية انه تم إخلاء أكثر من 12 مجتمعا صغيرا بسبب اندلاع حريقين في الجبال على بعد نحو 48 كيلومترا شمال شرق "سانتا في"، تؤججهما رياح تزيد سرعتها على 97 كيلومترا في الساعة، بحسب ما ذكرت صحيفة "washingtonpost" الأمريكية.
وأوضح موقع تتبع الحرائق "إنسيويب" أن الحريقين اللذين يعرفان باسمي "كالف كانيون وهيرميتس بيك" التأما على بعد حوالي 19 كيلومترا شمال غرب لاس فيجاس بولاية نيو مكسيكو.
والحريقان من بين أكثر من 12 حريقا مندلعة في أنحاء جنوب غرب الولايات المتحدة في ظل جفاف مستمر منذ عقود بالإضافة إلى وفرة الغطاء النباتي الجاف مما يثير مخاوف من أن المنطقة ينتظرها عام حرائق قاس.
وقالت لورا رابون، المتحدثة باسم غابة لينكولن الوطنية في جنوب نيو مكسيكو، حيث توفي شخصان في حريق الأسبوع الماضي: "هناك العديد من الحرائق المندلعة في نيو مكسيكو الآن، وهناك العديد من الحرائق المندلعة في أريزونا وهو أمر غير طبيعي بالنسبة لهذا الوقت المبكر من الموسم".
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حرائق الغابات تغطي أراضي الولايات المتحدة
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