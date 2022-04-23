https://arabic.sputniknews.com/20220423/خبير-أمريكا-كالعادة--تشعل-الحرائق-ثم-تقوم-بالاستفزازات-القذرة--1061519785.html
خبير: أمريكا كالعادة تشعل الحرائق ثم تقوم بالاستفزازات القذرة
خبير: أمريكا كالعادة تشعل الحرائق ثم تقوم بالاستفزازات القذرة
صرح قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي في الجيش الروسي، إيغور كيريلوف، اليوم السبت : "تتوفر لدى وزارة الدفاع الروسية معلومات عن تحضير الولايات... 23.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-23T11:55+0000
2022-04-23T11:55+0000
2022-04-23T11:55+0000
راديو
حول العالم
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خبير: أمريكا كالعادة تشعل الحرائق ثم تقوم بالاستفزازات القذرة
خبير: أمريكا كالعادة تشعل الحرائق ثم تقوم بالاستفزازات القذرة
يقول الخبير في الشأن الروسي د. فائز حوالة، في حديث لبرنامج "حول العالم" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة..
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عماد الطفيلي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
عماد الطفيلي
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png
راديو, حول العالم, аудио
خبير: أمريكا كالعادة تشعل الحرائق ثم تقوم بالاستفزازات القذرة
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صرح قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي في الجيش الروسي، إيغور كيريلوف، اليوم السبت : "تتوفر لدى وزارة الدفاع الروسية معلومات عن تحضير الولايات المتحدة استفزازات بهدف اتهام القوات المسلحة الروسية باستخدام أسلحة كيميائية أو بيولوجية أو نووية تكتيكية، ردا على النجاحات التي أحرزتها روسيا في عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
يقول الخبير في الشأن الروسي د. فائز حوالة، في حديث لبرنامج "حول العالم" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:
" بالطبع هذه الاستفزازات هي الأسلوب الذي تتبعه الولايات المتحدة في جميع حرائقها التي أشعلتها في الفترات السابقة، وخاصة ما جرى في سوريا، من ناحية استخدام السلاح الكيماوي واتهام الجيش السوري بذلك وبتغطية من روسيا الاتحادية".
وأشار حوالة إلى أن كل هذه الأمور أصبحت معروفة للرأي العام العالمي، ولكن ربما هم يريدون الآن استخدام أسلحة كيماوية، أو ما يسمى بالقنبلة القذرة، في مصنع "أزوفستال" من أجل طمس الحقائق والقرائن والأدلة التي تثبت تورطهم في هذه الحرب بشكل مباشر، ومن خلال التعتيم والتمويه على كل الأعمال القذرة التي يقومون بها في هذا المصنع".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة..