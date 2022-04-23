عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220423/خبير-الأيام-القليلة-المقبلة-ستحدد-مصير-المحاصرين-في-مصنع-آزوفستال-1061522122.html
خبير: الأيام القليلة المقبلة ستحدد مصير المحاصرين في مصنع "آزوفستال"
خبير: الأيام القليلة المقبلة ستحدد مصير المحاصرين في مصنع "آزوفستال"
قال الخبير في الشؤون الروسية، باسل الحاج جاسم، إنه يصعب التكهن بمدى استجابة المسلحين المتحصنين في مصنع "آزوفستال"، مع مبادرة موسكو تطبيق"نظام الصمت" للإجلاء من... 23.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-23T12:57+0000
2022-04-23T12:57+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/19/1059129654_0:125:3196:1923_1920x0_80_0_0_865a27d4efaffc63077deb7224001d4d.jpg
وأوضح جاسم في حديثه لـ"راديو سبوتنيك"، أن "هذا مرتبط بعدة عوامل أبرزها، الأوامر التي يتلقاها المسلحين من كييف، والعامل الثاني هو تحقيق شروطهم لنقلهم إلى دولة أخرى، خصوصا بعدما أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعدم اقتحام المصنع والاكتفاء بمحاصرته فقط باعتبار أن الأوضاع في باقي المدينة باتت تحت السيطرة".وأشار إلى أنه "خلال ساعات قليلة أو أيام قليلة جداً ستتوضح الصورة أكثر بخصوص مصير هؤلاء المسلحين المتحصنين في المصنع".وأضاف: "أنه يصعب توقع استسلام هؤلاء المسلحين خصوصاً الذين ينتمون لكتيبة آزوف والتي تصفها روسيا بالنازية".وذكر الخبير بأنه "في عام 2019 سبق وأن كانت هناك دراسة مشروع إدراج هذه الكتيبة في الكونغرس ضمن المنظمات الإرهابية، لإنه قد يكون لديهم أجندة مختلفة تماماً عن أجندة الجيش الأوكراني".وكان رئيس المركز الوطني الروسي لإدارة شؤون الدفاع، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، أكد أن روسيا مستعدة لتطبيق "نظام الصمت" في أي لحظة، لإجلاء الجيش الأوكراني والمدنيين من أراضي مصنع آزوفستال في ماريوبول.وأكدت أن الوضع في ماريوبول عاد إلى طبيعته ويمكن للسكان التنقل بحرية في الشوارع دون الاختباء من قصف النازيين الأوكرانيين.وأضافت أن "آزوف" النازية إلى جانب المرتزقة الأجانب من الولايات المتحدة وأوروبا القابعين في "آوزفستال" محاصرون تماما.
https://arabic.sputniknews.com/20220423/الدفاع-الروسية-إلغاء-الهجوم-على-آزوفستال-أحبط-استفزازات-معدة-من-الغرب-1061516103.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/19/1059129654_234:0:2963:2047_1920x0_80_0_0_21e621406ce9f0dfd1950887defe7f03.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار أوكرانيا

خبير: الأيام القليلة المقبلة ستحدد مصير المحاصرين في مصنع "آزوفستال"

12:57 GMT 23.04.2022
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevsky / الذهاب إلى بنك الصورالوضع على الحدود بين روسيا و أوكرانيا - قوات الجيش الروسي على الحدود بين شبه جزيرة القرم و أوكرانيا، في الحاجز الحدودي دجانكوي 24 فبراير 2022
الوضع على الحدود بين روسيا و أوكرانيا - قوات الجيش الروسي على الحدود بين شبه جزيرة القرم و أوكرانيا، في الحاجز الحدودي دجانكوي 24 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2022
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevsky
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
قال الخبير في الشؤون الروسية، باسل الحاج جاسم، إنه يصعب التكهن بمدى استجابة المسلحين المتحصنين في مصنع "آزوفستال"، مع مبادرة موسكو تطبيق"نظام الصمت" للإجلاء من آخر معاقل المسلحين في ماريوبول.
وأوضح جاسم في حديثه لـ"راديو سبوتنيك"، أن "هذا مرتبط بعدة عوامل أبرزها، الأوامر التي يتلقاها المسلحين من كييف، والعامل الثاني هو تحقيق شروطهم لنقلهم إلى دولة أخرى، خصوصا بعدما أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعدم اقتحام المصنع والاكتفاء بمحاصرته فقط باعتبار أن الأوضاع في باقي المدينة باتت تحت السيطرة".
وأشار إلى أنه "خلال ساعات قليلة أو أيام قليلة جداً ستتوضح الصورة أكثر بخصوص مصير هؤلاء المسلحين المتحصنين في المصنع".
وأضاف: "أنه يصعب توقع استسلام هؤلاء المسلحين خصوصاً الذين ينتمون لكتيبة آزوف والتي تصفها روسيا بالنازية".
معدات عسكرية أوكرانية محروقة في مصنع المعادن باسم لينين المحرر في ماريوبول، أوكرانيا 18 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
الدفاع الروسية: إلغاء الهجوم على آزوفستال أحبط استفزازات معدة من الغرب
10:16 GMT
وذكر الخبير بأنه "في عام 2019 سبق وأن كانت هناك دراسة مشروع إدراج هذه الكتيبة في الكونغرس ضمن المنظمات الإرهابية، لإنه قد يكون لديهم أجندة مختلفة تماماً عن أجندة الجيش الأوكراني".
وكان رئيس المركز الوطني الروسي لإدارة شؤون الدفاع، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، أكد أن روسيا مستعدة لتطبيق "نظام الصمت" في أي لحظة، لإجلاء الجيش الأوكراني والمدنيين من أراضي مصنع آزوفستال في ماريوبول.
وأكدت أن الوضع في ماريوبول عاد إلى طبيعته ويمكن للسكان التنقل بحرية في الشوارع دون الاختباء من قصف النازيين الأوكرانيين.
وأضافت أن "آزوف" النازية إلى جانب المرتزقة الأجانب من الولايات المتحدة وأوروبا القابعين في "آوزفستال" محاصرون تماما.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боец МВД ЛНР возле отделения полиции в Купянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ 59 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس05:58 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала