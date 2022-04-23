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دوري أبطال أفريقيا.. الأهلي يتأهل على حساب الرجاء ووفاق سطيف يطيح بالترجي.. فيديو
دوري أبطال أفريقيا.. الأهلي يتأهل على حساب الرجاء ووفاق سطيف يطيح بالترجي.. فيديو
تأهل الأهلي المصري ووفاق سطيف الجزائري، مساء الجمعة، إلى نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، وذلك على حساب الرجاء المغربي والترجي التونسي. 23.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-23T07:31+0000
2022-04-23T07:31+0000
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الأهلي فرض الأهلي المصري، التعادل بنتيجة (1-1) على مضيفه الرجاء المغربي، بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، ليعبر إلى المربع الذهبي مستفيدا من فوزه ذهابا (2-1).تقدم الرجاء بهدف مبكر لفابريس نجوما في الدقيقة الخامسة، ثم سجل محمد عبد المنعم، هدف التعادل الغالي للأهلي قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول.وتألق الزنيتي حارس الرجاء وتصدى لركلة جزاء في الشوط الأول، سددها معلول في الدقيقة 17.وفاق سطيفوفي نفس الدور، نجح وفاق سطيف الجزائري في التأهل للدور قبل النهائي من دوري أبطال أفريقيا، بعد فوزه على الترجي التونسي (1-0)، في مباراة الإياب التي أقيمت في تونس.وتأهل وفاق سطيف بعد تفوقه بمجموع المباراتين (1-0)، حيث كانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل السلبي.وسجل عبد المؤمن جابو هدف المباراة الوحيد لوفاق سطيف في الدقيقة (21).قبل النهائيوبذلك يواجه الأهلي المصري، فريق وفاق سطيف الجزائري في الدور قبل النهائي لدوري الأبطال.وفي نصف النهائي الآخر، سيلعب المتأهل عن مباراة شباب بلوزداد الجزائري والوداد المغربي، مع المتأهل بين بترو أتليتكو الأنغولي، وماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي.يذكر أن الأهلي يملك 10 ألقاب دوري أبطال أفريقيا، وهو حامل لقب البطولة في النسختين الأخيرتين منها.
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رياضة, نادي الأهلي, ماتش الأهلي اليوم

دوري أبطال أفريقيا.. الأهلي يتأهل على حساب الرجاء ووفاق سطيف يطيح بالترجي.. فيديو

07:31 GMT 23.04.2022
© AP Photoالأهلي المصري
الأهلي المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2022
© AP Photo
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تأهل الأهلي المصري ووفاق سطيف الجزائري، مساء الجمعة، إلى نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، وذلك على حساب الرجاء المغربي والترجي التونسي.

الأهلي

فرض الأهلي المصري، التعادل بنتيجة (1-1) على مضيفه الرجاء المغربي، بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، ليعبر إلى المربع الذهبي مستفيدا من فوزه ذهابا (2-1).
تقدم الرجاء بهدف مبكر لفابريس نجوما في الدقيقة الخامسة، ثم سجل محمد عبد المنعم، هدف التعادل الغالي للأهلي قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول.

وتألق الزنيتي حارس الرجاء وتصدى لركلة جزاء في الشوط الأول، سددها معلول في الدقيقة 17.

وفاق سطيف

وفي نفس الدور، نجح وفاق سطيف الجزائري في التأهل للدور قبل النهائي من دوري أبطال أفريقيا، بعد فوزه على الترجي التونسي (1-0)، في مباراة الإياب التي أقيمت في تونس.
وتأهل وفاق سطيف بعد تفوقه بمجموع المباراتين (1-0)، حيث كانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل السلبي.

وسجل عبد المؤمن جابو هدف المباراة الوحيد لوفاق سطيف في الدقيقة (21).

قبل النهائي

وبذلك يواجه الأهلي المصري، فريق وفاق سطيف الجزائري في الدور قبل النهائي لدوري الأبطال.

وستكون مباراة الذهاب في نصف النهائي أحد يومي 6 أو 7 مايو/ أيار المقبل في مصر، أما مباراة الإياب في ملعب 8 يوليو بالجزائر، وسيكون أحد يومي 13 أو 14 مايو.

وفي نصف النهائي الآخر، سيلعب المتأهل عن مباراة شباب بلوزداد الجزائري والوداد المغربي، مع المتأهل بين بترو أتليتكو الأنغولي، وماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي.
يذكر أن الأهلي يملك 10 ألقاب دوري أبطال أفريقيا، وهو حامل لقب البطولة في النسختين الأخيرتين منها.
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