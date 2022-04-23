عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220423/ديديه-دروجبا-رئيسا-لاتحاد-الكرة-الإيفواري-على-خطى-إيتو-1061535320.html
ديديه دروجبا رئيسا لاتحاد الكرة الإيفواري.. على خطى إيتو
ديديه دروجبا رئيسا لاتحاد الكرة الإيفواري.. على خطى إيتو
فاز الإيفواري ديديه دروجبا برئاسة الاتحاد الإيفواري لكرة القدم، بشكل رسمي، اليوم السبت، ولأربع سنوات مقبلة. 23.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-23T21:17+0000
2022-04-23T21:17+0000
كوت ديفوار
دروجبا
مصر
مجتمع
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103215/81/1032158195_0:360:5760:3600_1920x0_80_0_0_f553b9c8ddfcad13ec8d24a8fc472158.jpg
وذكرت وكالة أخبار اليوم، مساء اليوم السبت، أن دروجبا تمكن من الفوز برئاسة اتحاد كرة القدم في بلاده، حيث خاض منافسة شرسة مع الثنائي إدريس ديالو وسوري دياباتي، وكلاهما نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" السابق.وبهذا الفوز الكبير لدروجبا، فقد سار على خطى اللاعب الكاميروني، صامويل إيتو، والذي أصبح رئيسا للاتحاد الكاميروني لكرة القدم، منذ عدة أشهر فقط.ويشار إلى أن إيتو قد قاد فريقه لكرة القدم خلال كأس الأمم الأفريقية الماضية التي أقيمت في بلاده "الكاميرون 2021" رئيسا لاتحاد بلاده، وحصل المنتخب الكاميروني خلالها على المركز الثالث، فيما احتل المنتخب السنغالي المركز الأول، تلاه نظيره المصري في المركز الثاني.ويذكر أن كوت ديفوار ستستضيف بطولة كأس الأمم الإفريقية المقبلة 2023.
https://arabic.sputniknews.com/20220129/عقوبة-منتظرة-للاعب-منتخب-مصر-بسبب-رقصه-احتفالا-بالفوز-على-كوت-ديفوار-فيديو-1057425010.html
كوت ديفوار
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103215/81/1032158195_240:0:5520:3960_1920x0_80_0_0_fb0b91f9ee09dbbce60254f58cdd52ec.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
كوت ديفوار, دروجبا, مصر, مجتمع

ديديه دروجبا رئيسا لاتحاد الكرة الإيفواري.. على خطى إيتو

21:17 GMT 23.04.2022
© AFP 2022 / LUDOVIC MARIN العاجي دروجبا
العاجي دروجبا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2022
© AFP 2022 / LUDOVIC MARIN
تابعنا عبرTelegram
فاز الإيفواري ديديه دروجبا برئاسة الاتحاد الإيفواري لكرة القدم، بشكل رسمي، اليوم السبت، ولأربع سنوات مقبلة.
وذكرت وكالة أخبار اليوم، مساء اليوم السبت، أن دروجبا تمكن من الفوز برئاسة اتحاد كرة القدم في بلاده، حيث خاض منافسة شرسة مع الثنائي إدريس ديالو وسوري دياباتي، وكلاهما نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" السابق.
منتخب مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2022
بطولة الأمم الأفريقية 2021
عقوبة منتظرة للاعب منتخب مصر بسبب رقصه احتفالا بالفوز على كوت ديفوار... فيديو
29 يناير, 12:47 GMT
وبهذا الفوز الكبير لدروجبا، فقد سار على خطى اللاعب الكاميروني، صامويل إيتو، والذي أصبح رئيسا للاتحاد الكاميروني لكرة القدم، منذ عدة أشهر فقط.
ويشار إلى أن إيتو قد قاد فريقه لكرة القدم خلال كأس الأمم الأفريقية الماضية التي أقيمت في بلاده "الكاميرون 2021" رئيسا لاتحاد بلاده، وحصل المنتخب الكاميروني خلالها على المركز الثالث، فيما احتل المنتخب السنغالي المركز الأول، تلاه نظيره المصري في المركز الثاني.
ويذكر أن كوت ديفوار ستستضيف بطولة كأس الأمم الإفريقية المقبلة 2023.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боец МВД ЛНР возле отделения полиции в Купянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ 59 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس20:44 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала