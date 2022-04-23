https://arabic.sputniknews.com/20220423/ديديه-دروجبا-رئيسا-لاتحاد-الكرة-الإيفواري-على-خطى-إيتو-1061535320.html
ديديه دروجبا رئيسا لاتحاد الكرة الإيفواري.. على خطى إيتو
ديديه دروجبا رئيسا لاتحاد الكرة الإيفواري.. على خطى إيتو
فاز الإيفواري ديديه دروجبا برئاسة الاتحاد الإيفواري لكرة القدم، بشكل رسمي، اليوم السبت، ولأربع سنوات مقبلة. 23.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-23T21:17+0000
2022-04-23T21:17+0000
2022-04-23T21:17+0000
كوت ديفوار
دروجبا
مصر
مجتمع
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وذكرت وكالة أخبار اليوم، مساء اليوم السبت، أن دروجبا تمكن من الفوز برئاسة اتحاد كرة القدم في بلاده، حيث خاض منافسة شرسة مع الثنائي إدريس ديالو وسوري دياباتي، وكلاهما نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" السابق.وبهذا الفوز الكبير لدروجبا، فقد سار على خطى اللاعب الكاميروني، صامويل إيتو، والذي أصبح رئيسا للاتحاد الكاميروني لكرة القدم، منذ عدة أشهر فقط.ويشار إلى أن إيتو قد قاد فريقه لكرة القدم خلال كأس الأمم الأفريقية الماضية التي أقيمت في بلاده "الكاميرون 2021" رئيسا لاتحاد بلاده، وحصل المنتخب الكاميروني خلالها على المركز الثالث، فيما احتل المنتخب السنغالي المركز الأول، تلاه نظيره المصري في المركز الثاني.ويذكر أن كوت ديفوار ستستضيف بطولة كأس الأمم الإفريقية المقبلة 2023.
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كوت ديفوار, دروجبا, مصر, مجتمع
ديديه دروجبا رئيسا لاتحاد الكرة الإيفواري.. على خطى إيتو
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فاز الإيفواري ديديه دروجبا برئاسة الاتحاد الإيفواري لكرة القدم، بشكل رسمي، اليوم السبت، ولأربع سنوات مقبلة.
وذكرت وكالة أخبار اليوم
، مساء اليوم السبت، أن دروجبا تمكن من الفوز برئاسة اتحاد كرة القدم في بلاده، حيث خاض منافسة شرسة مع الثنائي إدريس ديالو وسوري دياباتي، وكلاهما نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" السابق.
وبهذا الفوز الكبير لدروجبا، فقد سار على خطى اللاعب الكاميروني، صامويل إيتو، والذي أصبح رئيسا للاتحاد الكاميروني لكرة القدم، منذ عدة أشهر فقط.
ويشار إلى أن إيتو قد قاد فريقه لكرة القدم خلال كأس الأمم الأفريقية الماضية التي أقيمت في بلاده "الكاميرون 2021" رئيسا لاتحاد بلاده، وحصل المنتخب الكاميروني خلالها على المركز الثالث، فيما احتل المنتخب السنغالي المركز الأول، تلاه نظيره المصري
في المركز الثاني.
ويذكر أن كوت ديفوار ستستضيف بطولة كأس الأمم الإفريقية
المقبلة 2023.