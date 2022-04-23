https://arabic.sputniknews.com/20220423/رئيسي-يطالب-بكشف-الهجمات-الإرهابية-ضد-الشعب-الأفغاني-والتصدي-لها-1061531732.html

رئيسي يطالب بكشف الهجمات الإرهابية ضد الشعب الأفغاني والتصدي لها

رئيسي يطالب بكشف الهجمات الإرهابية ضد الشعب الأفغاني والتصدي لها

حذر إبراهيم رئيسي، الرئيس الإيراني، اليوم السبت، من اتساع التهديدات ضد الشعب الأفغاني وشعوب المنطقة 23.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-23T17:47+0000

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وشدد الرئيس الإيراني على ضرورة كشف الهجمات الإرهابية المثيرة للقلق ضد الشعب الأفغاني، مع ضرورة العمل على التصدي لها.وذكرت وكالة فارس، مساء اليوم السبت، أن تصريحات رئيسي جاءت على خلفية تكرار وقوع التفجيرات الإرهابية الإجرامية في المدارس والمساجد بمختلف المناطق في أفغانستان، والتي نتج عنها مقتل عدد كبير من أبناء الشعب الأفغاني.واستنكر الرئيس الإيراني بشدة التفجيرات الإرهابية الأخيرة في أفغانستان، مشددا على ضرورة ضمان الأمن لجميع شرائح الشعب الأفغاني، وتحديدا الأمن الكامل في المساجد والمراكز الدينية والمدارس.وأكد رئيسي مسؤولية حكام أفغانستان في الكشف عن الإرهابيين المسؤولين عن الهجمات الأخيرة ومعاقبتهم، معلنا أن إيران مستعدة للتعاون واستخدام كل إمكاناتها لمواجهة التهديدات الإرهابية، والعمل على عدم تكرار هذه الحوادث، واستعداد بلاده لتقديم مساعدات أخوية لعلاج المصابين نتيجة هذه الهجمات الإرهابية.يذكر أن الأيام الأخيرة شهدت هجمات إرهابية إجرامية في عدة مناطق بأفغانستان، استهدفت المساجد وصفوف المصلين الصائمين والمدارس، خاصة في مدن كابل ومزار شريف وقندوز، وأسفرت عن مقتل عدد كبير من المسلمين بمن فيهم النساء والأطفال.

https://arabic.sputniknews.com/20220423/الرئيس-الإيراني-ما-يحدث-في-فلسطين-وأفغانستان-هو-من-صنع-الغرب-1061520333.html

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