https://arabic.sputniknews.com/20220423/رجل-يعض-كلبا-في-ولاية-كاليفورنيا-صورة-1061514196.html
رجل يعض كلبا في ولاية كاليفورنيا... صورة
رجل يعض كلبا في ولاية كاليفورنيا... صورة
قالت السلطات الأمريكية إن رجلا عض كلبا بوليسيا وطعنه في شمال ولاية كاليفورنيا الأمريكية، عندما حاول الضباط اعتقاله يوم الأربعاء الماضي. 23.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-23T09:23+0000
2022-04-23T09:23+0000
2022-04-23T09:23+0000
مجتمع
منوعات
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وذكرت شرطة فيرفيلد أن الرجل بدا وكأنه تحت تأثير المخدرات، وفقا لشبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية.ونُقل الكلب، المسمى "كورت"، إلى مستشفى بيطري لتلقي العلاج والتعافي في المنزل مع معالجه.وعن تفاصيل الواقعة، تم استدعاء ضباط الشرطة في البداية إلى منزل أحد الضحايا المسنين بعد ظهر الأربعاء، بناءا على بلاغ عن عملية سطو، حسبما ذكرت إدارة الشرطة في منشور على "فيسبوك"، بعدها تلقت الإدارة بلاغا من موظف في شركة "أمازون"، قال إن الرجل هدده بقتله وسرقة شاحنته.ووجد الضباط الرجل البالغ من العمر 44 عاما يركض داخل منزل الضحية الأولى، وحاولوا إخراجه وفشلوا في ذلك، فاستعانوا بالكلب البوليسي "كورت" لمساعدتهم في المهمة.وقالت الشرطة إنه حدثت مواجهة بين الكلب والرجل، وبعد ذلك عض الأخير الحيوان في وجهه وطعنه في جانبه الأيسر بسكين.وعولج الرجل في المستشفى من إصابات غير محددة، ولم يتضح ما إذا كانت متعلقة بهجوم الكلب عليه أم لتعاطيه المخدرات المزعوم.وتم حجز الرجل في سجن مقاطعة سولانو بمدينة فيرفيلد، للاشتباه في ارتكابه السرقة والاقتحام أو إيذاء كلب بوليسي وعرقلة أو مقاومة موظف عام.
https://arabic.sputniknews.com/20220402/صورة-كلب-تكلف-فتاة-إماراتية-5-آلاف-دولار-1060768965.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع, منوعات
رجل يعض كلبا في ولاية كاليفورنيا... صورة
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قالت السلطات الأمريكية إن رجلا عض كلبا بوليسيا وطعنه في شمال ولاية كاليفورنيا الأمريكية، عندما حاول الضباط اعتقاله يوم الأربعاء الماضي.
وذكرت شرطة فيرفيلد أن الرجل بدا وكأنه تحت تأثير المخدرات، وفقا لشبكة "إيه بي سي نيوز"
الأمريكية.
ونُقل الكلب، المسمى "كورت"، إلى مستشفى بيطري لتلقي العلاج والتعافي في المنزل مع معالجه.
وعن تفاصيل الواقعة، تم استدعاء ضباط الشرطة في البداية إلى منزل أحد الضحايا المسنين بعد ظهر الأربعاء، بناءا على بلاغ عن عملية سطو، حسبما ذكرت إدارة الشرطة في منشور على "فيسبوك"، بعدها تلقت الإدارة بلاغا من موظف في شركة "أمازون"، قال إن الرجل هدده بقتله وسرقة شاحنته.
ووجد الضباط الرجل البالغ من العمر 44 عاما يركض داخل منزل الضحية الأولى، وحاولوا إخراجه وفشلوا في ذلك، فاستعانوا بالكلب البوليسي "كورت" لمساعدتهم في المهمة.
وقالت الشرطة إنه حدثت مواجهة بين الكلب والرجل، وبعد ذلك عض الأخير الحيوان في وجهه وطعنه في جانبه الأيسر بسكين.
وعولج الرجل في المستشفى من إصابات غير محددة، ولم يتضح ما إذا كانت متعلقة بهجوم الكلب عليه أم لتعاطيه المخدرات المزعوم.
وتم حجز الرجل في سجن مقاطعة سولانو بمدينة فيرفيلد، للاشتباه في ارتكابه السرقة والاقتحام أو إيذاء كلب بوليسي وعرقلة أو مقاومة موظف عام.