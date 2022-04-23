عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220423/رجل-يعض-كلبا-في-ولاية-كاليفورنيا-صورة-1061514196.html
رجل يعض كلبا في ولاية كاليفورنيا... صورة
رجل يعض كلبا في ولاية كاليفورنيا... صورة
قالت السلطات الأمريكية إن رجلا عض كلبا بوليسيا وطعنه في شمال ولاية كاليفورنيا الأمريكية، عندما ‏حاول الضباط اعتقاله يوم الأربعاء الماضي.‏ 23.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-23T09:23+0000
2022-04-23T09:23+0000
مجتمع
منوعات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0a/1049529207_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_fa0f35aca14f42ded2f3e6e373060688.jpg
وذكرت شرطة فيرفيلد أن الرجل بدا وكأنه تحت تأثير المخدرات، وفقا لشبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية.ونُقل الكلب، المسمى "كورت"، إلى مستشفى بيطري لتلقي العلاج والتعافي في المنزل مع معالجه.وعن تفاصيل الواقعة، تم استدعاء ضباط الشرطة في البداية إلى منزل أحد الضحايا المسنين بعد ظهر الأربعاء، بناءا على بلاغ عن عملية سطو، حسبما ذكرت إدارة الشرطة في منشور على "فيسبوك"، بعدها تلقت الإدارة بلاغا من موظف في شركة "أمازون"، قال إن الرجل هدده بقتله وسرقة شاحنته.ووجد الضباط الرجل البالغ من العمر 44 عاما يركض داخل منزل الضحية الأولى، وحاولوا إخراجه وفشلوا في ذلك، فاستعانوا بالكلب البوليسي "كورت" لمساعدتهم في المهمة.وقالت الشرطة إنه حدثت مواجهة بين الكلب والرجل، وبعد ذلك عض الأخير الحيوان في وجهه وطعنه في جانبه الأيسر بسكين.وعولج الرجل في المستشفى من إصابات غير محددة، ولم يتضح ما إذا كانت متعلقة بهجوم الكلب عليه أم لتعاطيه المخدرات المزعوم.وتم حجز الرجل في سجن مقاطعة سولانو بمدينة فيرفيلد، للاشتباه في ارتكابه السرقة والاقتحام أو إيذاء كلب بوليسي وعرقلة أو مقاومة موظف عام.
https://arabic.sputniknews.com/20220402/صورة-كلب-تكلف-فتاة-إماراتية-5-آلاف-دولار-1060768965.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0a/1049529207_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_45e10dcc6814b09e12eb5538b83bd1b4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مجتمع, منوعات

رجل يعض كلبا في ولاية كاليفورنيا... صورة

09:23 GMT 23.04.2022
© Sputnik . Mikhail Fomichev / الذهاب إلى بنك الصوركلب بوليسي
كلب بوليسي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2022
كلب بوليسي
© Sputnik . Mikhail Fomichev
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
قالت السلطات الأمريكية إن رجلا عض كلبا بوليسيا وطعنه في شمال ولاية كاليفورنيا الأمريكية، عندما ‏حاول الضباط اعتقاله يوم الأربعاء الماضي.‏
وذكرت شرطة فيرفيلد أن الرجل بدا وكأنه تحت تأثير المخدرات، وفقا لشبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية.
ونُقل الكلب، المسمى "كورت"، إلى مستشفى بيطري لتلقي العلاج والتعافي في المنزل مع معالجه.
تطبيق واتس آب Whatsapp - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2022
صورة كلب تكلف فتاة إماراتية 5 آلاف دولار
2 أبريل, 11:59 GMT
وعن تفاصيل الواقعة، تم استدعاء ضباط الشرطة في البداية إلى منزل أحد الضحايا المسنين بعد ظهر الأربعاء، بناءا على بلاغ عن عملية سطو، حسبما ذكرت إدارة الشرطة في منشور على "فيسبوك"، بعدها تلقت الإدارة بلاغا من موظف في شركة "أمازون"، قال إن الرجل هدده بقتله وسرقة شاحنته.
ووجد الضباط الرجل البالغ من العمر 44 عاما يركض داخل منزل الضحية الأولى، وحاولوا إخراجه وفشلوا في ذلك، فاستعانوا بالكلب البوليسي "كورت" لمساعدتهم في المهمة.
وقالت الشرطة إنه حدثت مواجهة بين الكلب والرجل، وبعد ذلك عض الأخير الحيوان في وجهه وطعنه في جانبه الأيسر بسكين.
وعولج الرجل في المستشفى من إصابات غير محددة، ولم يتضح ما إذا كانت متعلقة بهجوم الكلب عليه أم لتعاطيه المخدرات المزعوم.
وتم حجز الرجل في سجن مقاطعة سولانو بمدينة فيرفيلد، للاشتباه في ارتكابه السرقة والاقتحام أو إيذاء كلب بوليسي وعرقلة أو مقاومة موظف عام.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боец МВД ЛНР возле отделения полиции в Купянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ 59 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس05:58 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала