https://arabic.sputniknews.com/20220423/رونالدو-يهدي-هدفه-المئة-في-الدوري-الإنجليزي-الممتاز-لطفله-المتوفى-1061522519.html

رونالدو يهدي هدفه المئة في الدوري الإنجليزي الممتاز لطفله المتوفى

رونالدو يهدي هدفه المئة في الدوري الإنجليزي الممتاز لطفله المتوفى

أهدى لاعب مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو هدفه المئة في الدوري الإنجليزي الممتاز لابنه المتوفى الأسبوع الماضي. 23.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-23T13:07+0000

2022-04-23T13:07+0000

2022-04-23T13:07+0000

مجتمع

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سجل البرتغالي في مباراة الجولة 34 ضد آرسنال. بعد الهدف، رفع عينيه إلى السماء وأشار إليها بإصبعه.كان رونالدو وشريكته جورجينا رودريغيز ينتظران توأمين. ولكن يوم الاثنين الماضي، أفادا على شبكات التواصل الاجتماعية بأن الصبي توفي أثناء الولادة.واحتاج رونالدو إلى 232 مباراة لتسجيل هدفه رقم 100، وأصبح المهاجم البالغ من العمر 37 عاما أول لاعب كرة قدم في التاريخ تمكن من تسجيل 100 هدف أو أكثر في كل من بطولتي الدوري الإنجليزي والإسباني.

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مجتمع