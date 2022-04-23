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https://arabic.sputniknews.com/20220423/رونالدو-يهدي-هدفه-المئة-في-الدوري-الإنجليزي-الممتاز-لطفله-المتوفى-1061522519.html
رونالدو يهدي هدفه المئة في الدوري الإنجليزي الممتاز لطفله المتوفى
رونالدو يهدي هدفه المئة في الدوري الإنجليزي الممتاز لطفله المتوفى
أهدى لاعب مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو هدفه المئة في الدوري الإنجليزي الممتاز لابنه المتوفى الأسبوع الماضي. 23.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-23T13:07+0000
2022-04-23T13:07+0000
مجتمع
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سجل البرتغالي في مباراة الجولة 34 ضد آرسنال. بعد الهدف، رفع عينيه إلى السماء وأشار إليها بإصبعه.كان رونالدو وشريكته جورجينا رودريغيز ينتظران توأمين. ولكن يوم الاثنين الماضي، أفادا على شبكات التواصل الاجتماعية بأن الصبي توفي أثناء الولادة.واحتاج رونالدو إلى 232 مباراة لتسجيل هدفه رقم 100، وأصبح المهاجم البالغ من العمر 37 عاما أول لاعب كرة قدم في التاريخ تمكن من تسجيل 100 هدف أو أكثر في كل من بطولتي الدوري الإنجليزي والإسباني.
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مجتمع

رونالدو يهدي هدفه المئة في الدوري الإنجليزي الممتاز لطفله المتوفى

13:07 GMT 23.04.2022
© AFP 2022 / CARLOS COSTAلاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي كريستيانو رونالدو بقميص المنتخب البرتغالي في مباراة أيرلندا في تصفيات كأس العالم 2022
لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي كريستيانو رونالدو بقميص المنتخب البرتغالي في مباراة أيرلندا في تصفيات كأس العالم 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2022
© AFP 2022 / CARLOS COSTA
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أهدى لاعب مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو هدفه المئة في الدوري الإنجليزي الممتاز لابنه المتوفى الأسبوع الماضي.
سجل البرتغالي في مباراة الجولة 34 ضد آرسنال. بعد الهدف، رفع عينيه إلى السماء وأشار إليها بإصبعه.
كان رونالدو وشريكته جورجينا رودريغيز ينتظران توأمين. ولكن يوم الاثنين الماضي، أفادا على شبكات التواصل الاجتماعية بأن الصبي توفي أثناء الولادة.
واحتاج رونالدو إلى 232 مباراة لتسجيل هدفه رقم 100، وأصبح المهاجم البالغ من العمر 37 عاما أول لاعب كرة قدم في التاريخ تمكن من تسجيل 100 هدف أو أكثر في كل من بطولتي الدوري الإنجليزي والإسباني.
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