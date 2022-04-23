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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220423/زيلينسكي-يشكر-الغرب-على-سماع-طلباته-أخيرا-بدأت-الأسلحة-المناسبة-تصل-تباعا-1061510767.html
زيلينسكي يشكر الغرب على سماع طلباته: أخيرا بدأت الأسلحة المناسبة تصل تباعا
زيلينسكي يشكر الغرب على سماع طلباته: أخيرا بدأت الأسلحة المناسبة تصل تباعا
أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، يوم أمس الجمعة، أن بلاده بدأت تتسلم الأسلحة والأعتدة العسكرية التي طالبت بها من الدول الحليفة مؤخرا. 23.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-23T07:27+0000
2022-04-23T07:27+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
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وقال زيلينسكي خلال رسالة بالفيديو، إن "الشركاء والحلفاء بدأوا بإمداد أوكرانيا بالأسلحة التي طلبتها كييف".وشكر زيلينسكي الحلفاء والشركاء الذين سمعوا طلباته الأخيرة وقدموا الأسلحة المطلوبة لمواجهة الجيش الروسي.ولم يكشف زيلينسكي خلال حديثه عن الأسلحة التي تسلمها جيشه من الدول الغربية.وكانت العديد من الدول الأوروبية قد أعلنت في وقت سابق أنها بصدد إرسال شحنات أسلحة لأوكرانيا لمساعدتها على مواجهة روسيا.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
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العالم

زيلينسكي يشكر الغرب على سماع طلباته: أخيرا بدأت الأسلحة المناسبة تصل تباعا

07:27 GMT 23.04.2022
© REUTERS / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في كييف، أوكرانيا، 4 أبريل 2022.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في كييف، أوكرانيا، 4 أبريل 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2022
© REUTERS / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER
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أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، يوم أمس الجمعة، أن بلاده بدأت تتسلم الأسلحة والأعتدة العسكرية التي طالبت بها من الدول الحليفة مؤخرا.
وقال زيلينسكي خلال رسالة بالفيديو، إن "الشركاء والحلفاء بدأوا بإمداد أوكرانيا بالأسلحة التي طلبتها كييف".
وشكر زيلينسكي الحلفاء والشركاء الذين سمعوا طلباته الأخيرة وقدموا الأسلحة المطلوبة لمواجهة الجيش الروسي.
ولم يكشف زيلينسكي خلال حديثه عن الأسلحة التي تسلمها جيشه من الدول الغربية.
وكانت العديد من الدول الأوروبية قد أعلنت في وقت سابق أنها بصدد إرسال شحنات أسلحة لأوكرانيا لمساعدتها على مواجهة روسيا.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
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Боец МВД ЛНР возле отделения полиции в Купянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ 59 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس05:58 GMT
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