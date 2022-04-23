https://arabic.sputniknews.com/20220423/سلطات-الكونغو-تؤكد-إصابة-جديدة-بفيروس-إيبولا-في-شمالي-غربي-البلاد-1061528364.html
سلطات الكونغو تؤكد إصابة جديدة بفيروس إيبولا في شمالي غربي البلاد
سلطات الكونغو تؤكد إصابة جديدة بفيروس إيبولا في شمالي غربي البلاد
تم تأكيد إصابة جديدة بفيروس إيبولا في شمالي غربي جمهورية الكونغو الديمقراطية، ما دفع السلطات إلى فرض تدابير احتواء عاجلة بعد أربعة أشهر فقط من انتهاء مرحلة... 23.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-23T15:53+0000
2022-04-23T15:53+0000
2022-04-23T15:53+0000
العالم
الكونغو
إيبولا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0f/1049576951_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_776147284fd517fe25d491d81b1b9bc5.jpg
وتم اكتشاف الحالة لرجل يبلغ من العمر 31 عاما في مدينة مبانداكا عاصمة مقاطعة اكواتور في الكونغو، وقالت وزارة الصحة في بيان إنه يجري تعقب 74 شخصا آخرين، بحسب "رويترز".وقالت منظمة الصحة العالمية في بيان إن الأعراض بدأت تظهر على المريض في الخامس من أبريل / نيسان، لكنه لم يطلب العلاج لأكثر من أسبوع، حيث تم إدخاله إلى مركز لعلاج الإيبولا في 21 أبريل / نيسان وتوفي في وقت لاحق من ذلك اليوم.وقالت منظمة الصحة العالمية إن جهود احتواء المرض جارية بالفعل في مبانداكا، وأن حملة التطعيم ستبدأ في الأيام المقبلة.وشهدت الكونغو 13 موجة تفشي للمرض سابقة للإيبولا، حيث أودت الموجة الأولى التي حدثت في الشرق، بحياة ما يقرب من 2300 شخص بين 2018-2020، وهي ثاني أعلى حصيلة مسجلة. فيما أصابت الموجة الأخيرة، التي حدث شرق البلاد أيضًا 11 شخصًا، بين شهري أكتوبر/تشرين الأول وديسمبر/كانون الأول، وقتل ستة منهم.
https://arabic.sputniknews.com/20211216/الكونغو-تعلن-نهاية-تفشي-فيروس-إيبولا-1054079516.html
الكونغو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0f/1049576951_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8e1f3176c6afa01a56d6666bfb6f087b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, الكونغو, إيبولا
سلطات الكونغو تؤكد إصابة جديدة بفيروس إيبولا في شمالي غربي البلاد
تابعنا عبر
تم تأكيد إصابة جديدة بفيروس إيبولا في شمالي غربي جمهورية الكونغو الديمقراطية، ما دفع السلطات إلى فرض تدابير احتواء عاجلة بعد أربعة أشهر فقط من انتهاء مرحلة موجة الانتشار السابقة.
وتم اكتشاف الحالة لرجل يبلغ من العمر 31 عاما في مدينة مبانداكا عاصمة مقاطعة اكواتور في الكونغو، وقالت وزارة الصحة في بيان إنه يجري تعقب 74 شخصا آخرين، بحسب "رويترز
".
وقالت منظمة الصحة العالمية في بيان إن الأعراض بدأت تظهر على المريض في الخامس من أبريل / نيسان، لكنه لم يطلب العلاج لأكثر من أسبوع، حيث تم إدخاله إلى مركز لعلاج الإيبولا في 21 أبريل / نيسان وتوفي في وقت لاحق من ذلك اليوم.
16 ديسمبر 2021, 11:59 GMT
وقالت منظمة الصحة العالمية إن جهود احتواء المرض جارية بالفعل في مبانداكا، وأن حملة التطعيم ستبدأ في الأيام المقبلة.
وشهدت الكونغو 13 موجة تفشي للمرض سابقة للإيبولا، حيث أودت الموجة الأولى التي حدثت في الشرق، بحياة ما يقرب من 2300 شخص بين 2018-2020، وهي ثاني أعلى حصيلة مسجلة. فيما أصابت الموجة الأخيرة، التي حدث شرق البلاد أيضًا 11 شخصًا، بين شهري أكتوبر/تشرين الأول وديسمبر/كانون الأول، وقتل ستة منهم.