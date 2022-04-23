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https://arabic.sputniknews.com/20220423/سلطات-الكونغو-تؤكد-إصابة-جديدة-بفيروس-إيبولا-في-شمالي-غربي-البلاد-1061528364.html
سلطات الكونغو تؤكد إصابة جديدة بفيروس إيبولا في شمالي غربي البلاد
سلطات الكونغو تؤكد إصابة جديدة بفيروس إيبولا في شمالي غربي البلاد
تم تأكيد إصابة جديدة بفيروس إيبولا في شمالي غربي جمهورية الكونغو الديمقراطية، ما دفع السلطات إلى فرض تدابير احتواء عاجلة بعد أربعة أشهر فقط من انتهاء مرحلة... 23.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-23T15:53+0000
2022-04-23T15:53+0000
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وتم اكتشاف الحالة لرجل يبلغ من العمر 31 عاما في مدينة مبانداكا عاصمة مقاطعة اكواتور في الكونغو، وقالت وزارة الصحة في بيان إنه يجري تعقب 74 شخصا آخرين، بحسب "رويترز".وقالت منظمة الصحة العالمية في بيان إن الأعراض بدأت تظهر على المريض في الخامس من أبريل / نيسان، لكنه لم يطلب العلاج لأكثر من أسبوع، حيث تم إدخاله إلى مركز لعلاج الإيبولا في 21 أبريل / نيسان وتوفي في وقت لاحق من ذلك اليوم.وقالت منظمة الصحة العالمية إن جهود احتواء المرض جارية بالفعل في مبانداكا، وأن حملة التطعيم ستبدأ في الأيام المقبلة.وشهدت الكونغو 13 موجة تفشي للمرض سابقة للإيبولا، حيث أودت الموجة الأولى التي حدثت في الشرق، بحياة ما يقرب من 2300 شخص بين 2018-2020، وهي ثاني أعلى حصيلة مسجلة. فيما أصابت الموجة الأخيرة، التي حدث شرق البلاد أيضًا 11 شخصًا، بين شهري أكتوبر/تشرين الأول وديسمبر/كانون الأول، وقتل ستة منهم.
https://arabic.sputniknews.com/20211216/الكونغو-تعلن-نهاية-تفشي-فيروس-إيبولا-1054079516.html
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العالم, الكونغو, إيبولا

سلطات الكونغو تؤكد إصابة جديدة بفيروس إيبولا في شمالي غربي البلاد

15:53 GMT 23.04.2022
© AFP 2022 / ALEXIS HUGUETكينشاسا عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية
كينشاسا عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2022
© AFP 2022 / ALEXIS HUGUET
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تم تأكيد إصابة جديدة بفيروس إيبولا في شمالي غربي جمهورية الكونغو الديمقراطية، ما دفع السلطات إلى فرض تدابير احتواء عاجلة بعد أربعة أشهر فقط من انتهاء مرحلة موجة الانتشار السابقة.
وتم اكتشاف الحالة لرجل يبلغ من العمر 31 عاما في مدينة مبانداكا عاصمة مقاطعة اكواتور في الكونغو، وقالت وزارة الصحة في بيان إنه يجري تعقب 74 شخصا آخرين، بحسب "رويترز".
وقالت منظمة الصحة العالمية في بيان إن الأعراض بدأت تظهر على المريض في الخامس من أبريل / نيسان، لكنه لم يطلب العلاج لأكثر من أسبوع، حيث تم إدخاله إلى مركز لعلاج الإيبولا في 21 أبريل / نيسان وتوفي في وقت لاحق من ذلك اليوم.
فيروس إيبولا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2021
الكونغو تعلن نهاية تفشي فيروس إيبولا
16 ديسمبر 2021, 11:59 GMT
وقالت منظمة الصحة العالمية إن جهود احتواء المرض جارية بالفعل في مبانداكا، وأن حملة التطعيم ستبدأ في الأيام المقبلة.
وشهدت الكونغو 13 موجة تفشي للمرض سابقة للإيبولا، حيث أودت الموجة الأولى التي حدثت في الشرق، بحياة ما يقرب من 2300 شخص بين 2018-2020، وهي ثاني أعلى حصيلة مسجلة. فيما أصابت الموجة الأخيرة، التي حدث شرق البلاد أيضًا 11 شخصًا، بين شهري أكتوبر/تشرين الأول وديسمبر/كانون الأول، وقتل ستة منهم.
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