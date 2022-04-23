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شخص يضرم النار في نفسه أمام المحكمة العليا الأمريكية
شخص يضرم النار في نفسه أمام المحكمة العليا الأمريكية
قالت باتريشيا مكابي، المتحدثة باسم المحكمة العليا الأمريكية، إن شخصا أضرم النار في نفسه أمام المحكمة، أمس الجمعة، في ثاني حادث يثير القلق بالقرب من مبنى... 23.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-23T07:15+0000
2022-04-23T07:15+0000
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ونقلت "فرانس برس" عن مكابي، المتحدثة باسم المحكمة، بيانا قالت فيه: "حوالي الساعة 6:30 مساء (العاشرة والنصف مساء بتوقيت غرينتش) توجه شخص إلى الساحة الكائنة أمام مبنى المحكمة العليا وأضرم النار في نفسه".وأوضحت المتحدثة: "الواقعة لم تؤثر على السلامة العامة، حيث لم يصب أي شخص آخر"، ولم تقدم المتحدثة أي تفاصيل حول صحة الشخص أو هويته أو دوافعه.وكتبت شرطة الكابيتول الأمريكية على "تويتر" بعد وقت قصير من الحادث: "هبطت مروحية إسعاف بالقرب من مبنى الكابيتول من أجل حالة طارئة"، فيما أكدت مكابي إن المروحية هبطت في الساحة ونقلت الشخص جوا إلى مستشفى محلي، كما منعت الشرطة الوصول إلى المنطقة التي شهدت الحادث، وأجرت تحقيقات.يذكر أن هذا الحادث يأتي بعد أيام من إخلاء مبنى الكابيتول عندما أطلقت السلطات جرس إنذار خوفا من نشاط طائرة مسيرة قريبة.
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أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية

شخص يضرم النار في نفسه أمام المحكمة العليا الأمريكية

07:15 GMT 23.04.2022
© AFP 2022 / Saul Loebالمحكمة العليا الأمريكية
المحكمة العليا الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2022
© AFP 2022 / Saul Loeb
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قالت باتريشيا مكابي، المتحدثة باسم المحكمة العليا الأمريكية، إن شخصا أضرم النار في نفسه أمام المحكمة، أمس الجمعة، في ثاني حادث يثير القلق بالقرب من مبنى الكابيتول في واشنطن خلال أسبوع.
ونقلت "فرانس برس" عن مكابي، المتحدثة باسم المحكمة، بيانا قالت فيه: "حوالي الساعة 6:30 مساء (العاشرة والنصف مساء بتوقيت غرينتش) توجه شخص إلى الساحة الكائنة أمام مبنى المحكمة العليا وأضرم النار في نفسه".
وأوضحت المتحدثة: "الواقعة لم تؤثر على السلامة العامة، حيث لم يصب أي شخص آخر"، ولم تقدم المتحدثة أي تفاصيل حول صحة الشخص أو هويته أو دوافعه.
وكتبت شرطة الكابيتول الأمريكية على "تويتر" بعد وقت قصير من الحادث: "هبطت مروحية إسعاف بالقرب من مبنى الكابيتول من أجل حالة طارئة"، فيما أكدت مكابي إن المروحية هبطت في الساحة ونقلت الشخص جوا إلى مستشفى محلي، كما منعت الشرطة الوصول إلى المنطقة التي شهدت الحادث، وأجرت تحقيقات.
يذكر أن هذا الحادث يأتي بعد أيام من إخلاء مبنى الكابيتول عندما أطلقت السلطات جرس إنذار خوفا من نشاط طائرة مسيرة قريبة.
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