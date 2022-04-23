https://arabic.sputniknews.com/20220423/شرودر-يستحيل-عزل-روسيا-على-المدى-الطويل-فالصناعة-الألمانية-بحاجة-إلى-موارد-منها-1061534898.html

شرودر: يستحيل عزل روسيا على المدى الطويل فالصناعة الألمانية بحاجة إلى موارد منها

شرودر: يستحيل عزل روسيا على المدى الطويل فالصناعة الألمانية بحاجة إلى موارد منها

أكد المستشار الألماني الأسبق، غيرهارد شرودر، أنه لا يمكن عزل روسيا على المدى الطويل، مشيرًا إلى أن الصناعة الألمانية تحتاج إلى موارد روسية. 23.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-23T20:53+0000

2022-04-23T20:53+0000

2022-04-23T20:53+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

العالم

روسيا

اقتصاد

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واشنطن - سبوتنيك. وقال شرودر، في حديث لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية: "لا يمكن عزل بلد مثل روسيا على المدى الطويل سواء سياسيًا أو اقتصاديًا. تحتاج الصناعة الألمانية إلى مواد خام تمتلكها روسيا، وهذا لا ينطبق على النفط والغاز فحسب، وإنما أيضًا على العناصر الأرضية النادرة. هذه المواد الخام لا يمكن استبدالها ببساطة".على صعيد متصل، دعا وزير المالية الألماني، كريستيان ليندر، الحكومة الألمانية إلى إمداد كييف بأسلحة ثقيلة، في ظل استمرار العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.وقال ليندر، خلال اجتماع للحزب الديمقراطي الألماني الحر، إن "الحزب يثق في المستشار الفيدرالي (أولاف) شولتس وسياسته تجاه أوكرانيا، ولكن من الواضح أن البلاد (أوكرانيا) بحاجة إلى أسلحة ثقيلة".أشار ليندر إلى ضرورة أن تصبح ألمانيا مستقلة عن إمدادات الطاقة من روسيا بأسرع وقت ممكن، مشككا في إمكانية فرض حظر فوري على إمدادات الطاقة من روسيا.وكان المستشار الألماني، أولاف شولتس، أعلن بوقت سابق هذا الأسبوع، أن ألمانيا لم يعد بإمكانها إمداد أوكرانيا بالأسلحة، بسبب استنفاد مخازن الأسلحة لديها عمليا، بينما قالت وزيرة الخارجية، أنالينا بيربوك، إن توريد الأسلحة الثقيلة إلى أوكرانيا "لا يجب أن يكون من المحظورات".تواصل روسيا، منذ نحو شهرين، عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا، وعلى التوجهات النازية في هذا البلد، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "الجرائم الدموية بحق المدنيين" في دونباس إلى العدالة.وفي 19 أبريل/ نيسان الحالي، أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بدء المرحلة التالية من العملية الخاصة.

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