https://arabic.sputniknews.com/20220423/شولتس-يتلقى-رسالة-تحث-ألمانيا-على-وقف-تسليح-أوكرانيا-1061516367.html

شولتس يتلقى رسالة تحث ألمانيا على وقف تسليح أوكرانيا

شولتس يتلقى رسالة تحث ألمانيا على وقف تسليح أوكرانيا

كتبت شخصيات عامة ألمانية رسالة مفتوحة إلى المستشار الألماني أولاف شولتس، تدعو فيها إلى وقف إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا لأنها تطيل أمد الصراع ولا تساعد في... 23.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-23T10:25+0000

2022-04-23T10:25+0000

2022-04-23T10:25+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

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وبحسب صحيفة "برلينر تسايتونغ" الألمانية، تم التوقيع على الرسالة من قبل 18 شخصًا، من بينهم أساتذة وأطباء علوم وموسيقيون وعلماء، بما في ذلك نائب رئيس البرلمان الألماني أنتي فولمر، ومساعد الأمين العام السابق للأمم المتحدة هانز كريستوف فون سبونيك.وتقول الرسالة "من خلال توفير الأسلحة، جعلت ألمانيا ودول الناتو الأخرى نفسها بحكم الأمر الواقع طرفا في النزاع. وهكذا، أصبحت أوكرانيا أيضًا ساحة معركة للمواجهة بين الناتو وروسيا حول النظام الأمني ​​في أوروبا، والذي يتصاعد منذ سنوات".وبحسب مؤلفي الرسالة، يجب على الدول الغربية أن تأخذ بعين الاعتبار مصالح موسكو، علاوة على ذلك، يجب على الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي أن تقدم بنفسها مقترحات بشأن أمن روسيا والدول المجاورة لها.وأضافت الرسالة: " ندعو الحكومة الألمانية ودول الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي إلى وقف تزويد القوات الأوكرانية بالسلاح، وندعو الحكومة في كييف إلى وقف المقاومة العسكرية مقابل ضمانات بمفاوضات وقف إطلاق النار والتسوية السياسية"، وأن "مقترحات موسكو، التي تمت مناقشتها بالفعل من قبل الرئيس زيلينسكي، يبدو حيادية ممكنة، والاتفاق على الاعتراف بشبه جزيرة القرم والاستفتاءات حول الوضع المستقبلي لجمهوريات دونباس تعطي فرصة حقيقية للقيام بذلك".وقال شولنس هذا الأسبوع إن برلين استنفدت تقريباً احتياطيات الجيش الألماني ولم تعد لديها القدرة على إمداد كييف بالأسلحة. ووفقا له، ينبغي على ألمانيا الآن التركيز على تعزيز قدراتها الدفاعية.وكانت قد أشارت موسكو مرارًا وتكرارًا إلى حقيقة أن الغرب يحاول إطالة أمد الصراع في أوكرانيا من خلال توفير الأسلحة هناك، وحذرت من أن الشحنات العسكرية ستصبح أهدافًا مشروعة للقوات الجوية على الأراضي الأوكرانية.

https://arabic.sputniknews.com/20220422/ألمانيا-حظر-الغاز-الروسي-سيكلف-اقتصادنا-180-مليار-يورو-1061497776.html

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