https://arabic.sputniknews.com/20220423/ضابط-أوكراني-القوات-الأوكرانية-غير-مدربة-جيدا-على-استخدام-الأسلحة-الغربية-1061519457.html
ضابط أوكراني: القوات الأوكرانية غير مدربة جيدا على استخدام الأسلحة الغربية
ضابط أوكراني: القوات الأوكرانية غير مدربة جيدا على استخدام الأسلحة الغربية
قال الضابط الأوكراني المستسلم، فلاديمير لابوزوف، لوكالة "سبوتنيك"، إن القوات الأوكرانية غير مدربة تدريبا جيدا على استخدام الأسلحة الغربية. 23.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-23T11:50+0000
2022-04-23T11:50+0000
2022-04-23T11:50+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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ووفقا له، فإن مشاة البحرية من اللواء المتمركز في ماريوبول أتيحت الفرصة فقط لهم لدراسة الأسلحة الغربية المضادة للدبابات وغيرها.تشير وثائق القوات المسلحة الأوكرانية، التي وجدها الجنود الروس في المواقع العسكرية الأوكرانية المهجورة، إلى أن المدربين البريطانيين دربوا قوات الأمن الأوكرانية لاستخدام الأسلحة قبل ذلك بوقت طويل، على الأقل منذ عام 2018.بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط، أبرمت الولايات المتحدة صفقات بيع أسلحة بمليارات الدولارات مع العديد من الدول الغربية. تشاهدون في إنفوغرافيك "سبوتنيك" معطيات حتى 21 أبريل/ نيسان الجاري.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
ضابط أوكراني: القوات الأوكرانية غير مدربة جيدا على استخدام الأسلحة الغربية
تابعنا عبر
قال الضابط الأوكراني المستسلم، فلاديمير لابوزوف، لوكالة "سبوتنيك"، إن القوات الأوكرانية غير مدربة تدريبا جيدا على استخدام الأسلحة الغربية.
ووفقا له، فإن مشاة البحرية من اللواء المتمركز في ماريوبول أتيحت الفرصة فقط لهم لدراسة الأسلحة الغربية المضادة للدبابات وغيرها.
تشير وثائق القوات المسلحة الأوكرانية، التي وجدها الجنود الروس في المواقع العسكرية الأوكرانية المهجورة، إلى أن المدربين البريطانيين دربوا قوات الأمن الأوكرانية لاستخدام الأسلحة قبل ذلك بوقت طويل، على الأقل منذ عام 2018.
بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط، أبرمت الولايات المتحدة صفقات بيع أسلحة بمليارات الدولارات مع العديد من الدول الغربية. تشاهدون في إنفوغرافيك "سبوتنيك" معطيات حتى 21 أبريل/ نيسان الجاري.