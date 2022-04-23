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العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220423/ضابط-أوكراني-القوات-الأوكرانية-غير-مدربة-جيدا-على-استخدام-الأسلحة-الغربية-1061519457.html
ضابط أوكراني: القوات الأوكرانية غير مدربة جيدا على استخدام الأسلحة الغربية
ضابط أوكراني: القوات الأوكرانية غير مدربة جيدا على استخدام الأسلحة الغربية
قال الضابط الأوكراني المستسلم، فلاديمير لابوزوف، لوكالة "سبوتنيك"، إن القوات الأوكرانية غير مدربة تدريبا جيدا على استخدام الأسلحة الغربية. 23.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-23T11:50+0000
2022-04-23T11:50+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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ووفقا له، فإن مشاة البحرية من اللواء المتمركز في ماريوبول أتيحت الفرصة فقط لهم لدراسة الأسلحة الغربية المضادة للدبابات وغيرها.تشير وثائق القوات المسلحة الأوكرانية، التي وجدها الجنود الروس في المواقع العسكرية الأوكرانية المهجورة، إلى أن المدربين البريطانيين دربوا قوات الأمن الأوكرانية لاستخدام الأسلحة قبل ذلك بوقت طويل، على الأقل منذ عام 2018.بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط، أبرمت الولايات المتحدة صفقات بيع أسلحة بمليارات الدولارات مع العديد من الدول الغربية. تشاهدون في إنفوغرافيك "سبوتنيك" معطيات حتى 21 أبريل/ نيسان الجاري.
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ضابط أوكراني: القوات الأوكرانية غير مدربة جيدا على استخدام الأسلحة الغربية

11:50 GMT 23.04.2022
© REUTERS / GLEB GARANICHالقوات العسكرية الأوكرانية في نوفولوغانسك بجمهورية لوغانسك الشعبية، 20 فبراير 2022
القوات العسكرية الأوكرانية في نوفولوغانسك بجمهورية لوغانسك الشعبية، 20 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2022
© REUTERS / GLEB GARANICH
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قال الضابط الأوكراني المستسلم، فلاديمير لابوزوف، لوكالة "سبوتنيك"، إن القوات الأوكرانية غير مدربة تدريبا جيدا على استخدام الأسلحة الغربية.
ووفقا له، فإن مشاة البحرية من اللواء المتمركز في ماريوبول أتيحت الفرصة فقط لهم لدراسة الأسلحة الغربية المضادة للدبابات وغيرها.
تشير وثائق القوات المسلحة الأوكرانية، التي وجدها الجنود الروس في المواقع العسكرية الأوكرانية المهجورة، إلى أن المدربين البريطانيين دربوا قوات الأمن الأوكرانية لاستخدام الأسلحة قبل ذلك بوقت طويل، على الأقل منذ عام 2018.
بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط، أبرمت الولايات المتحدة صفقات بيع أسلحة بمليارات الدولارات مع العديد من الدول الغربية. تشاهدون في إنفوغرافيك "سبوتنيك" معطيات حتى 21 أبريل/ نيسان الجاري.
مبيعات الأسلحة الأمريكية للدول الغربية على خلفية الأزمة الأوكرانية - سبوتنيك عربي
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
مبيعات الأسلحة الأمريكية للدول الغربية على خلفية الأزمة الأوكرانية
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