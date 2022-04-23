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https://arabic.sputniknews.com/20220423/طائفة-نيجيرية-تحج-إلى-الأردن-لأداء-طقوس-دينية-1061524752.html
طائفة نيجيرية تحج إلى الأردن لأداء طقوس دينية
طائفة نيجيرية تحج إلى الأردن لأداء طقوس دينية
أظهر مقطع فيديو، وصول المئات ممن يحملون الجنسية النيجيرية إلى موقع أم قيس الأثري في الأردن، لأداء طقوس دينية. 23.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-23T13:56+0000
2022-04-23T13:56+0000
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وبحسب موقع "عمون" الأردني، يعد الحج إلى هذا الموقع، تقليدا دينيا سنويا لدى طائفة مسيحية نيجيرية.وكانت هيئة تنشيط السياحة الأردنية قد عملت مؤخرا على جذب أعداد كبيرة من النيجيريين إلى المواقع الأثرية الدينية في الأردن، كجزء من عملية ترويج سياحي للمواقع الأثرية في المملكة، وذلك ضمن برنامج يتضمن شرط الإقامة لمدة 6 أو 7 ايام.وبحسب الهيئة، تبدأ هذه الزيارة من جبل نيبو، ثم العاصمة عمان ومدينة أم قيس والبترا والعقبة ووادي رم، فيما أشارت لجنة الحج النيجيرية المسيحية إلى أن الحج الرئيسي سيبدأ بحلول نهاية شهر مايو/أيار إلى الأردن و"اسرائيل" وروما.ويعد الموقع الأثري أم قيس، من أهم المعالم السياحية في الأردن، حيث يقع قبالة بحيرة طبريا وجبال الجولان، ويطل غربا على سلسلة جبال فلسطين.
https://arabic.sputniknews.com/20211117/الأمير-تشارلز-يقوم-بجولة-في-أم-قيس-1050729445.html
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العالم العربي, أخبار الأردن, نيجيريا

طائفة نيجيرية تحج إلى الأردن لأداء طقوس دينية

13:56 GMT 23.04.2022
© AFP 2022 / KHALIL MAZRAAWIمدينة عمان، الأردن 5 أبريل 2021
مدينة عمان، الأردن 5 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2022
© AFP 2022 / KHALIL MAZRAAWI
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أظهر مقطع فيديو، وصول المئات ممن يحملون الجنسية النيجيرية إلى موقع أم قيس الأثري في الأردن، لأداء طقوس دينية.
وبحسب موقع "عمون" الأردني، يعد الحج إلى هذا الموقع، تقليدا دينيا سنويا لدى طائفة مسيحية نيجيرية.
وكانت هيئة تنشيط السياحة الأردنية قد عملت مؤخرا على جذب أعداد كبيرة من النيجيريين إلى المواقع الأثرية الدينية في الأردن، كجزء من عملية ترويج سياحي للمواقع الأثرية في المملكة، وذلك ضمن برنامج يتضمن شرط الإقامة لمدة 6 أو 7 ايام.
ولي عهد بريطانيا، الأمير تشارلز - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2021
الأمير تشارلز يقوم بجولة في "أم قيس"
17 نوفمبر 2021, 12:24 GMT
وبحسب الهيئة، تبدأ هذه الزيارة من جبل نيبو، ثم العاصمة عمان ومدينة أم قيس والبترا والعقبة ووادي رم، فيما أشارت لجنة الحج النيجيرية المسيحية إلى أن الحج الرئيسي سيبدأ بحلول نهاية شهر مايو/أيار إلى الأردن و"اسرائيل" وروما.
ويعد الموقع الأثري أم قيس، من أهم المعالم السياحية في الأردن، حيث يقع قبالة بحيرة طبريا وجبال الجولان، ويطل غربا على سلسلة جبال فلسطين.
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