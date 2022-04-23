https://arabic.sputniknews.com/20220423/طائفة-نيجيرية-تحج-إلى-الأردن-لأداء-طقوس-دينية-1061524752.html
طائفة نيجيرية تحج إلى الأردن لأداء طقوس دينية
طائفة نيجيرية تحج إلى الأردن لأداء طقوس دينية
أظهر مقطع فيديو، وصول المئات ممن يحملون الجنسية النيجيرية إلى موقع أم قيس الأثري في الأردن، لأداء طقوس دينية. 23.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-23T13:56+0000
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وبحسب موقع "عمون" الأردني، يعد الحج إلى هذا الموقع، تقليدا دينيا سنويا لدى طائفة مسيحية نيجيرية.وكانت هيئة تنشيط السياحة الأردنية قد عملت مؤخرا على جذب أعداد كبيرة من النيجيريين إلى المواقع الأثرية الدينية في الأردن، كجزء من عملية ترويج سياحي للمواقع الأثرية في المملكة، وذلك ضمن برنامج يتضمن شرط الإقامة لمدة 6 أو 7 ايام.وبحسب الهيئة، تبدأ هذه الزيارة من جبل نيبو، ثم العاصمة عمان ومدينة أم قيس والبترا والعقبة ووادي رم، فيما أشارت لجنة الحج النيجيرية المسيحية إلى أن الحج الرئيسي سيبدأ بحلول نهاية شهر مايو/أيار إلى الأردن و"اسرائيل" وروما.ويعد الموقع الأثري أم قيس، من أهم المعالم السياحية في الأردن، حيث يقع قبالة بحيرة طبريا وجبال الجولان، ويطل غربا على سلسلة جبال فلسطين.
https://arabic.sputniknews.com/20211117/الأمير-تشارلز-يقوم-بجولة-في-أم-قيس-1050729445.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار الأردن, نيجيريا
طائفة نيجيرية تحج إلى الأردن لأداء طقوس دينية
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أظهر مقطع فيديو، وصول المئات ممن يحملون الجنسية النيجيرية إلى موقع أم قيس الأثري في الأردن، لأداء طقوس دينية.
وبحسب موقع "عمون
" الأردني، يعد الحج إلى هذا الموقع، تقليدا دينيا سنويا لدى طائفة مسيحية نيجيرية.
وكانت هيئة تنشيط السياحة الأردنية قد عملت مؤخرا على جذب أعداد كبيرة من النيجيريين إلى المواقع الأثرية الدينية في الأردن، كجزء من عملية ترويج سياحي للمواقع الأثرية في المملكة، وذلك ضمن برنامج يتضمن شرط الإقامة لمدة 6 أو 7 ايام.
17 نوفمبر 2021, 12:24 GMT
وبحسب الهيئة، تبدأ هذه الزيارة من جبل نيبو، ثم العاصمة عمان ومدينة أم قيس والبترا والعقبة ووادي رم، فيما أشارت لجنة الحج النيجيرية المسيحية إلى أن الحج الرئيسي سيبدأ بحلول نهاية شهر مايو/أيار إلى الأردن و"اسرائيل" وروما.
ويعد الموقع الأثري أم قيس، من أهم المعالم السياحية في الأردن، حيث يقع قبالة بحيرة طبريا وجبال الجولان، ويطل غربا على سلسلة جبال فلسطين.