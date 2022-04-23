https://arabic.sputniknews.com/20220423/طبيبة-روسية-توصي-المصابين-بارتفاع-ضغط-الدم-بتناول-البطاطا-1061527410.html
طبيبة روسية توصي المصابين بارتفاع ضغط الدم بتناول البطاطا
طبيبة روسية توصي المصابين بارتفاع ضغط الدم بتناول البطاطا
أوصت إخصائية التغذية في مركز البحوث الفيدرالية للتغذية والتكنولوجيا الحيوية وسلامة الغذاء في موسكو الدكتورة ناتاليا دينيسوفا مرضى ارتفاع ضغط الدم بعدم التخلي... 23.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-23T15:10+0000
2022-04-23T15:10+0000
2022-04-23T15:10+0000
منوعات
روسيا
البطاطا
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وقالت دينيسوفا: "البطاطا تحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم، وهذا المعدن يساعد على تحسين صحة عضلة القلب، كما ينظم ضغط الدم على جدران الأوعية الدموية.وأشارت إخصائية التغذية إلى أن البطاطا الصغيرة المسلوقة تحتوي على أقل نسبة من السعرات الحرارية (حوالي 70 سعر حراري لكل 100 غرام).ونصحت الإخصائية بعدم تقشير البطاطا أثناء الطهي، وإلا فإنها تفقد نصيب الأسد من الفيتامين سي والمواد المفيدة الأخرى، وفقا لموقع "ميديك فوروم".ويؤدي ارتفاع ضغط الدم، إلى زيادة الضغط على الأوعية الدموية والأعضاء الحيوية. ويمكن أن تؤدي الحالة إلى بعض المضاعفات المميتة، بما في ذلك السكتات الدماغية والنوبات القلبية.
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منوعات, روسيا, البطاطا
طبيبة روسية توصي المصابين بارتفاع ضغط الدم بتناول البطاطا
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أوصت إخصائية التغذية في مركز البحوث الفيدرالية للتغذية والتكنولوجيا الحيوية وسلامة الغذاء في موسكو الدكتورة ناتاليا دينيسوفا مرضى ارتفاع ضغط الدم بعدم التخلي عن أكل البطاطا لما لها من فوائد في الحفاظ على ضغط الدم ومنعه من الارتفاع عن مستواه الطبيعي.
وقالت دينيسوفا: "البطاطا تحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم
، وهذا المعدن يساعد على تحسين صحة عضلة القلب، كما ينظم ضغط الدم على جدران الأوعية الدموية.
وأشارت إخصائية التغذية إلى أن البطاطا
الصغيرة المسلوقة تحتوي على أقل نسبة من السعرات الحرارية (حوالي 70 سعر حراري لكل 100 غرام).
ونصحت الإخصائية بعدم تقشير البطاطا أثناء الطهي، وإلا فإنها تفقد نصيب الأسد من الفيتامين سي والمواد المفيدة الأخرى، وفقا لموقع "ميديك فوروم"
.
ويؤدي ارتفاع ضغط الدم
، إلى زيادة الضغط على الأوعية الدموية والأعضاء الحيوية. ويمكن أن تؤدي الحالة إلى بعض المضاعفات المميتة، بما في ذلك السكتات الدماغية والنوبات القلبية.