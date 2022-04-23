عربي
زاخاروفا: واشنطن تتجه لاستخدام أسلحة دمار شامل بأوكرانيا بعد فشل الضغط الاقتصادي على روسيا
https://arabic.sputniknews.com/20220423/طبيبة-روسية-توصي-المصابين-بارتفاع-ضغط-الدم-بتناول-البطاطا-1061527410.html
طبيبة روسية توصي المصابين بارتفاع ضغط الدم بتناول البطاطا
طبيبة روسية توصي المصابين بارتفاع ضغط الدم بتناول البطاطا
أوصت إخصائية التغذية في مركز البحوث الفيدرالية للتغذية والتكنولوجيا الحيوية وسلامة الغذاء في موسكو الدكتورة ناتاليا دينيسوفا مرضى ارتفاع ضغط الدم بعدم التخلي... 23.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-23T15:10+0000
2022-04-23T15:10+0000
منوعات
روسيا
البطاطا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103833/12/1038331231_0:92:1920:1172_1920x0_80_0_0_b291f23f552794951cf30f92cdf701e1.jpg
وقالت دينيسوفا: "البطاطا تحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم، وهذا المعدن يساعد على تحسين صحة عضلة القلب، كما ينظم ضغط الدم على جدران الأوعية الدموية.وأشارت إخصائية التغذية إلى أن البطاطا الصغيرة المسلوقة تحتوي على أقل نسبة من السعرات الحرارية (حوالي 70 سعر حراري لكل 100 غرام).ونصحت الإخصائية بعدم تقشير البطاطا أثناء الطهي، وإلا فإنها تفقد نصيب الأسد من الفيتامين سي والمواد المفيدة الأخرى، وفقا لموقع "ميديك فوروم".ويؤدي ارتفاع ضغط الدم، إلى زيادة الضغط على الأوعية الدموية والأعضاء الحيوية. ويمكن أن تؤدي الحالة إلى بعض المضاعفات المميتة، بما في ذلك السكتات الدماغية والنوبات القلبية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103833/12/1038331231_118:0:1802:1263_1920x0_80_0_0_427fabaccd20e28467a89dd1223ea191.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
منوعات, روسيا, البطاطا

طبيبة روسية توصي المصابين بارتفاع ضغط الدم بتناول البطاطا

15:10 GMT 23.04.2022
CC0 / pixabay / بطاطس
بطاطس - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2022
CC0 / pixabay /
تابعنا عبرTelegram
أوصت إخصائية التغذية في مركز البحوث الفيدرالية للتغذية والتكنولوجيا الحيوية وسلامة الغذاء في موسكو الدكتورة ناتاليا دينيسوفا مرضى ارتفاع ضغط الدم بعدم التخلي عن أكل البطاطا لما لها من فوائد في الحفاظ على ضغط الدم ومنعه من الارتفاع عن مستواه الطبيعي.
وقالت دينيسوفا: "البطاطا تحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم، وهذا المعدن يساعد على تحسين صحة عضلة القلب، كما ينظم ضغط الدم على جدران الأوعية الدموية.
وأشارت إخصائية التغذية إلى أن البطاطا الصغيرة المسلوقة تحتوي على أقل نسبة من السعرات الحرارية (حوالي 70 سعر حراري لكل 100 غرام).
ونصحت الإخصائية بعدم تقشير البطاطا أثناء الطهي، وإلا فإنها تفقد نصيب الأسد من الفيتامين سي والمواد المفيدة الأخرى، وفقا لموقع "ميديك فوروم".
ويؤدي ارتفاع ضغط الدم، إلى زيادة الضغط على الأوعية الدموية والأعضاء الحيوية. ويمكن أن تؤدي الحالة إلى بعض المضاعفات المميتة، بما في ذلك السكتات الدماغية والنوبات القلبية.
© Sputnikملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2022
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
© Sputnik
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боец МВД ЛНР возле отделения полиции в Купянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ 59 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس05:58 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала