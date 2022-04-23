https://arabic.sputniknews.com/20220423/طبيب-يبدد-الخرافات-الشائعة-حول-أسباب-مرض-السكري-1061513334.html

طبيب يبدد الخرافات الشائعة حول أسباب مرض السكري

طبيب يبدد الخرافات الشائعة حول أسباب مرض السكري

بدد الطبيب والمقدم التلفزيوني، ألكسندر مياسنيكوف، الأساطير الشعبية حول أسباب مرض السكري. 23.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-23T09:00+0000

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2022-04-23T09:00+0000

العالم

السكر

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وقال مياسنيكوف عبر قناة "روسيا 1" التلفزيونية، إن أحد المفاهيم الخاطئة هو أن السبب الرئيسي لهذا المرض هو مادة السكر، نافيا هذا الادعاء، بحسب "mir24".ووفقا له، يحدث مرض السكري بسبب حقيقة أن الشخص يستهلك كميات كبيرة من الأطعمة التي تحتوي على كربوهيدرات سهلة الهضم، وتشمل الخبز الأبيض والأرز الأبيض والمعكرونة البيضاء.وأشار الطبيب أيضا إلى أن مرض السكري من النوع الثاني لا يتطور فقط لدى الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن، حيث تكون حالات الإصابة بهذا المرض بين المرضى ذوي الوزن الطبيعي أقل شيوعًا منها بين الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن.وكان قد تحدث الكسندر مياسنيكوف، في وقت سابق، عن عدم وجود علامات واضحة على حدوث نوبة قلبية، مشيرا إلى أنه غالبًا ما يمكن الخلط بين النوبة القلبية والقرحة والتهاب البنكرياس وحتى الحموضة المعوية، مضيفا أن النوبة القلبية، من بين أمور أخرى، يمكن أن تكون "صامتة"، أي دون علامات واضحة.ويعد أكثر الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بالنوبة القلبية، أولئك الذين يعانون من ارتفاع في ضغط الدم، أو ارتفاع مستويات الكوليسترول والسكر في الجسم، وأيضا المدخنين.ووجد العلماء أن الأرق يزيد من احتمالية الإصابة بمرض السكري، حيث جاءت هذه النتيجة بعد أن قامت مجموعة من الباحثين بتحليل بيانات من البنك الحيوي البريطاني ومجموعة من التحليلات التلوية والسمات المرتبطة بالجلوكوز والأنسولين، وذلك لتحديد تأثير النوم على مستويات الهيموجلوبين.

https://arabic.sputniknews.com/20220422/خبيرة-تغذية-تحذر-من-الخطر-القاتل-للأكل-الصحي-1061484206.html

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العالم, السكر