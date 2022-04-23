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https://arabic.sputniknews.com/20220423/ظهور-مدمرتين-صينيتين-جديدتين-على-خلفية-التوتر-الذي-يشهده-العالم-فيديو--1061525865.html
ظهور مدمرتين صينيتين جديدتين على خلفية التوتر الذي يشهده العالم... فيديو
ظهور مدمرتين صينيتين جديدتين على خلفية التوتر الذي يشهده العالم... فيديو
أدخلت البحرية الصينية مدمرتين جديدتين من الفئة "055" في الخدمة، مما رفع حجم المدمرات في الأسطول الصيني إلى 5 مدمرات مع الانتهاء من بناء ثلاث مدمرات أخرى لم يتم... 23.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-23T14:42+0000
2022-04-23T14:42+0000
رصد عسكري
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وأشارت مصادر إعلامية متخصصة بالسلاح، على الرغم من عدم وجود إي إعلان رسمي، إلى أن السفينتين الحربيتين "Anshan" و"Wuxi" قد وضعتا بالخدمة بعد مشاركتهما في تدريبات الهجوم والبحث والإنقاذ الليلية حيث تم تصويرهما جنبًا إلى جنب مع السفينة "Lhasa".وبحسب مجلة "ميلتاري واتش"، المتخصصة بالسلاح والعتاد، يأتي تأكيد بدء التشغيل بعد يومين فقط من إطلاق بحرية الجيش الصيني لقطات لإطلاق تجريبي لصاروخ باليستي تفوق سرعته سرعة الصوت ومضاد للسفن مدمج في مدمرة من النوع "055"، يقال إنها توفر قدرات هجومية فريدة.بالإضافة إلى ذلك، يأتي بدء تشغيل المدمرتين بالتزامن مع توتر دولي كبير تشهده المنطقة والعالم، حيث تنتقد القوى الغربية الصين إلى جانب الهند والعديد من الدول الأخرى لعدم دعمها للموقف الغربي من الحرب الروسية الأوكرانية وتهديد الدول المحايدة بعواقب رفضها معارضة روسيا، بحسب المجلة.ويأتي تشغيل المدمرتين أيضا بعد زيارة قام بها مشرعون أمريكيون إلى العاصمة التايوانية تايبيه، والتي فُسرت عموما على أنها خطوة نحو مزيد من الضغط على بكين.
https://arabic.sputniknews.com/20220422/وكالة-صينية-هيمنة-الدولار-هي-برج-من-المكعبات-بدأ-بالتساقط-1061496495.html
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رصد عسكري, العالم

ظهور مدمرتين صينيتين جديدتين على خلفية التوتر الذي يشهده العالم... فيديو

14:42 GMT 23.04.2022
© AP Photo / Bao Xuelinالفرقاطة الصينية يولين تنفذ تدريب على الرماية في بحر الصين الجنوبي
الفرقاطة الصينية يولين تنفذ تدريب على الرماية في بحر الصين الجنوبي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2022
© AP Photo / Bao Xuelin
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أدخلت البحرية الصينية مدمرتين جديدتين من الفئة "055" في الخدمة، مما رفع حجم المدمرات في الأسطول الصيني إلى 5 مدمرات مع الانتهاء من بناء ثلاث مدمرات أخرى لم يتم تشغيلها بعد.
وأشارت مصادر إعلامية متخصصة بالسلاح، على الرغم من عدم وجود إي إعلان رسمي، إلى أن السفينتين الحربيتين "Anshan" و"Wuxi" قد وضعتا بالخدمة بعد مشاركتهما في تدريبات الهجوم والبحث والإنقاذ الليلية حيث تم تصويرهما جنبًا إلى جنب مع السفينة "Lhasa".
وبحسب مجلة "ميلتاري واتش"، المتخصصة بالسلاح والعتاد، يأتي تأكيد بدء التشغيل بعد يومين فقط من إطلاق بحرية الجيش الصيني لقطات لإطلاق تجريبي لصاروخ باليستي تفوق سرعته سرعة الصوت ومضاد للسفن مدمج في مدمرة من النوع "055"، يقال إنها توفر قدرات هجومية فريدة.
بالإضافة إلى ذلك، يأتي بدء تشغيل المدمرتين بالتزامن مع توتر دولي كبير تشهده المنطقة والعالم، حيث تنتقد القوى الغربية الصين إلى جانب الهند والعديد من الدول الأخرى لعدم دعمها للموقف الغربي من الحرب الروسية الأوكرانية وتهديد الدول المحايدة بعواقب رفضها معارضة روسيا، بحسب المجلة.
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ويأتي تشغيل المدمرتين أيضا بعد زيارة قام بها مشرعون أمريكيون إلى العاصمة التايوانية تايبيه، والتي فُسرت عموما على أنها خطوة نحو مزيد من الضغط على بكين.
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