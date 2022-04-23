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https://arabic.sputniknews.com/20220423/عباس-لمساعدة-وزير-الخارجية-الأمريكي-أوقفوا-التصعيد-الإسرائيلي-وإلا-سأوقف-الاتفاقيات-مع-تل-أبيب-1061518132.html
عباس لمساعدة وزير الخارجية الأمريكي: أوقفوا التصعيد الإسرائيلي وإلا سأوقف الاتفاقيات مع تل أبيب
عباس لمساعدة وزير الخارجية الأمريكي: أوقفوا التصعيد الإسرائيلي وإلا سأوقف الاتفاقيات مع تل أبيب
طالب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بضرورة تدخل الإدارة الأمريكية لوقف التصعيد الإسرائيلي في القدس والضفة الغربية. 23.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-23T11:19+0000
2022-04-23T11:19+0000
أخبار فلسطين اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
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ووفقا لبيان نشره عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "توتير"، أكد أن عباس طالب، خلال اجتماع مع وفد دبلوماسي أمريكي برئاسة مساعدة وزير الخارجية، يائيل لامبرت، بضرورة التدخل العاجل من الإدراة الأمريكية لوقف التصعيد الإسرائيلي.وقال البيان: "عباس ألقى باللوم على إسرائيل في التصعيد وغياب الأفق السياسي"، مؤكدا أن هذا الأمر "سيدفعنا إلى تنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني قريباً".وأوضح كذلك أن الرئيس الفلسطيني طالب الوفد الأمريكي بالضغط لـ "الوقف الفوري للهجمات الإسرائيلية والاحترام الكامل للوضع القانوني والتاريخي في القدس والوضع الراهن في الحرم الشريف، وحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تدهور الوضع القانوني والتاريخي في القدس".ووفقا للبيان، "دعا إدارة بايدن إلى الوفاء بوعودها للفلسطينيين، بما في ذلك التعهد بإعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس التي كانت بمثابة بعثة دبلوماسية للفلسطينيين وأغلقتها إدارة ترامب في عام 2018".
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أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم

عباس لمساعدة وزير الخارجية الأمريكي: أوقفوا التصعيد الإسرائيلي وإلا سأوقف الاتفاقيات مع تل أبيب

11:19 GMT 23.04.2022
© AP Photo / Alaa Badarnehالرئيس الفلسطيني محمود عباس، مايو 2020
الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مايو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2022
© AP Photo / Alaa Badarneh
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طالب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بضرورة تدخل الإدارة الأمريكية لوقف التصعيد الإسرائيلي في القدس والضفة الغربية.
ووفقا لبيان نشره عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "توتير"، أكد أن عباس طالب، خلال اجتماع مع وفد دبلوماسي أمريكي برئاسة مساعدة وزير الخارجية، يائيل لامبرت، بضرورة التدخل العاجل من الإدراة الأمريكية لوقف التصعيد الإسرائيلي.
وقال البيان: "عباس ألقى باللوم على إسرائيل في التصعيد وغياب الأفق السياسي"، مؤكدا أن هذا الأمر "سيدفعنا إلى تنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني قريباً".
وأوضح كذلك أن الرئيس الفلسطيني طالب الوفد الأمريكي بالضغط لـ "الوقف الفوري للهجمات الإسرائيلية والاحترام الكامل للوضع القانوني والتاريخي في القدس والوضع الراهن في الحرم الشريف، وحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تدهور الوضع القانوني والتاريخي في القدس".
ووفقا للبيان، "دعا إدارة بايدن إلى الوفاء بوعودها للفلسطينيين، بما في ذلك التعهد بإعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس التي كانت بمثابة بعثة دبلوماسية للفلسطينيين وأغلقتها إدارة ترامب في عام 2018".
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