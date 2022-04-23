عباس لمساعدة وزير الخارجية الأمريكي: أوقفوا التصعيد الإسرائيلي وإلا سأوقف الاتفاقيات مع تل أبيب
© AP Photo / Alaa Badarnehالرئيس الفلسطيني محمود عباس، مايو 2020
© AP Photo / Alaa Badarneh
طالب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بضرورة تدخل الإدارة الأمريكية لوقف التصعيد الإسرائيلي في القدس والضفة الغربية.
ووفقا لبيان نشره عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "توتير"، أكد أن عباس طالب، خلال اجتماع مع وفد دبلوماسي أمريكي برئاسة مساعدة وزير الخارجية، يائيل لامبرت، بضرورة التدخل العاجل من الإدراة الأمريكية لوقف التصعيد الإسرائيلي.
لقاء صريح وواضح بين الرئيس ابو مازن والمبعوثين الامريكان تم مساء اليوم . حيث طالب الرئيس التدخل العاجل من الادارة الامريكية لوقف اجراءات اسرائيل التصعيدية فورا في الاراضي الفلسطينيه . وحمل الاحتلال مسؤولية التصعيد وغياب الافق السياسي. مما يدفعنا لتطبيق قرارات المركزي قريبا.— حسين الشيخ Hussein Al Sheikh (@HusseinSheikhpl) April 21, 2022
وقال البيان: "عباس ألقى باللوم على إسرائيل في التصعيد وغياب الأفق السياسي"، مؤكدا أن هذا الأمر "سيدفعنا إلى تنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني قريباً".
وأوضح كذلك أن الرئيس الفلسطيني طالب الوفد الأمريكي بالضغط لـ "الوقف الفوري للهجمات الإسرائيلية والاحترام الكامل للوضع القانوني والتاريخي في القدس والوضع الراهن في الحرم الشريف، وحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تدهور الوضع القانوني والتاريخي في القدس".
This evening, #US Acting Assistant Secretary of State Yael Lempert and DAS Amr will arrive in the #Palestinian territories & meet with the leadership to discuss the latest developments &the escalation in Jerusalem, AlHaram AlSharif in specific, & the rest of #Palestine https://t.co/WhNtsa5PGw— حسين الشيخ Hussein Al Sheikh (@HusseinSheikhpl) April 21, 2022
ووفقا للبيان، "دعا إدارة بايدن إلى الوفاء بوعودها للفلسطينيين، بما في ذلك التعهد بإعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس التي كانت بمثابة بعثة دبلوماسية للفلسطينيين وأغلقتها إدارة ترامب في عام 2018".