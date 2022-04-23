https://arabic.sputniknews.com/20220423/عودة-الحياة-لطبيعتها-في-ماريوبول-وروسيا-تؤكد-استعدادها-لتطبيق-نظام-الصمت-للإجلاء-من-آزوفستال-1061524407.html

عودة الحياة لطبيعتها في ماريوبول.. وروسيا تؤكد استعدادها لتطبيق نظام الصمت للإجلاء من آزوفستال

عودة الحياة لطبيعتها في ماريوبول.. وروسيا تؤكد استعدادها لتطبيق نظام الصمت للإجلاء من آزوفستال

أعلن رئيس المركز الوطني الروسي لإدارة شؤون الدفاع، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، أن روسيا مستعدة لتطبيق "نظام الصمت" في أي لحظة، لإجلاء الجيش الأوكراني... 23.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-23T13:56+0000

2022-04-23T13:56+0000

2022-04-23T13:56+0000

راديو

عالم سبوتنيك

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عودة الحياة لطبيعتها في ماريوبول والدفاع الروسية تؤكد استعدادها تطبيق نظام الصمت للإجلاء من آزوفستال عودة الحياة لطبيعتها في ماريوبول والدفاع الروسية تؤكد استعدادها تطبيق نظام الصمت للإجلاء من آزوفستال

عودة الحياة لطبيعتها في ماريوبول والدفاع الروسية تؤكد استعدادها تطبيق "نظام الصمت" للإجلاء من مصنع آزوفستالوأكدت أن الوضع في ماريوبول عاد إلى طبيعته ويمكن للسكان التنقل بحرية في الشوارع دون الاختباء من قصف النازيين الأوكرانيين.إلى ذلك، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن تصريحات كييف تعطي انطباعا بأنهم لا يحتاجون إلى المفاوضات وأنهم تركوا أنفسهم لمصيرهم.في هذا السياق، قال الخبير في الشؤون الروسية، باسل الحاج جاسم، إنه يصعب التكهن بمدى استجابة المسلحين المتحصنين في مصنع "آزوفستال"، مع مبادرة موسكو تطبيق"نظام الصمت" للاجلاء من آخر معاقل المسلحين في ماريوبول.وأوضح أن "هذا مرتبط بعدة عوامل أبرزها، الأوامر التي يتلقاها المسلحين من كييف، و العامل الثاني هو تحقيق شروطهم لنقلهم إلى دولة أخرى، خصوصا بعدما أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعدم اقتحام المصنع والاكتفاء بمحاصرته فقط باعتبار أن الأوضاع في باقي المدينة باتت تحت السيطرة".جولة خامسة من المحادثات الإيرانية السعودية تُعقد في العراقأفادت وسائل إعلام إيرانية، بأن إيران والسعودية عقدتا جولة محادثات خامسة بمشاركة مسؤولين عراقيين وعمانيين رفيعي المستوى، في العاصمة العراقية بغداد.وأشارت الوكالة إلى أنه شارك في الجولة مسؤولون رفيعو المستوى من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني ورئيس جهاز الاستخبارات السعودية.وعن أجواء المحادثات بين الطرفين، لفتت الوكالة إلى أنها أجواء إيجابية وتشكل خطوة نحو استئناف العلاقات الثنائية، متوقعة عقد جولة محادثات في المستقبل القريب بين وزيري خارجية إيران والسعودية.وأشار إلى أنه من المتوقع بحسب بعض المعلومات أن يكون هناك لقاء قريب جداً بين وزيري خارجية كل من طهران والرياض، لافتا إلى أن سلطنة عمان والعراق لعبتا دوراً مهماً جداً في هذه الجولة وفي البناء عليها مستقبلاً".رئيس الأركان الجزائري يحذر كل من تسول له نفسه المساس بحرمة حدود بلادهقال رئيس الأركان الجزائري، السعيد شنقريحة، إن الجزائر تعرف كيف ترد بقوة على كل من تسول له نفسه المساس بحرمة حدودها ووحدتها الترابية.وقال شنقريحة: إن "الجيش الوطني الشعبي يتجه نحو تنفيذ برنامج واسع لعصرنة وتجديد قدرات المعركة لديه بغية التواجد في أحسن ظروف الكفاءة والجاهزية العملياتية، التي من شأنها رفع تحديات الدفاع الوطني وأداء مهامه على الوجه الأمثل".في هذا الصدد، قال المحلل السياسي والخبير في العلاقات الدولية باديس خنيس، إن تصريح رئيس الأركان الجزائري يأتي في توقيت مهم وفي سياق ما تعيشه المنطقة من تقلبات أمنية وجيوسياسية واستهداف القافلة التجارية من قبل المغرب خير دليل على ذلك، بحسب قوله.وأكد أن طبيعة التهديدات التي تتعرض لها الجزائر تأتي في سياق عدة محطات دولية ودبلوماسية وجيوسياسية ومن أهمها وأبرزها الصحراء الغربية وهذا ما يؤدي إلى تفاقم العلاقات بين المغرب والجزائر.يمكنكم متابعة المزيد عبر برنامج عالم سبوتنيك

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