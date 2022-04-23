https://arabic.sputniknews.com/20220423/عودة-الحياة-لطبيعتها-في-ماريوبول-وروسيا-تؤكد-استعدادها-لتطبيق-نظام-الصمت-للإجلاء-من-آزوفستال-1061524407.html
عودة الحياة لطبيعتها في ماريوبول.. وروسيا تؤكد استعدادها لتطبيق نظام الصمت للإجلاء من آزوفستال
عودة الحياة لطبيعتها في ماريوبول.. وروسيا تؤكد استعدادها لتطبيق نظام الصمت للإجلاء من آزوفستال
أعلن رئيس المركز الوطني الروسي لإدارة شؤون الدفاع، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، أن روسيا مستعدة لتطبيق "نظام الصمت" في أي لحظة، لإجلاء الجيش الأوكراني... 23.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-23T13:56+0000
2022-04-23T13:56+0000
2022-04-23T13:56+0000
راديو
عالم سبوتنيك
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/17/1061524120_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_9820c32065694a2bb85bd2af3c3a1390.png
عودة الحياة لطبيعتها في ماريوبول والدفاع الروسية تؤكد استعدادها تطبيق نظام الصمت للإجلاء من آزوفستال
عودة الحياة لطبيعتها في ماريوبول والدفاع الروسية تؤكد استعدادها تطبيق نظام الصمت للإجلاء من آزوفستال
عودة الحياة لطبيعتها في ماريوبول والدفاع الروسية تؤكد استعدادها تطبيق "نظام الصمت" للإجلاء من مصنع آزوفستالوأكدت أن الوضع في ماريوبول عاد إلى طبيعته ويمكن للسكان التنقل بحرية في الشوارع دون الاختباء من قصف النازيين الأوكرانيين.إلى ذلك، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن تصريحات كييف تعطي انطباعا بأنهم لا يحتاجون إلى المفاوضات وأنهم تركوا أنفسهم لمصيرهم.في هذا السياق، قال الخبير في الشؤون الروسية، باسل الحاج جاسم، إنه يصعب التكهن بمدى استجابة المسلحين المتحصنين في مصنع "آزوفستال"، مع مبادرة موسكو تطبيق"نظام الصمت" للاجلاء من آخر معاقل المسلحين في ماريوبول.وأوضح أن "هذا مرتبط بعدة عوامل أبرزها، الأوامر التي يتلقاها المسلحين من كييف، و العامل الثاني هو تحقيق شروطهم لنقلهم إلى دولة أخرى، خصوصا بعدما أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعدم اقتحام المصنع والاكتفاء بمحاصرته فقط باعتبار أن الأوضاع في باقي المدينة باتت تحت السيطرة".جولة خامسة من المحادثات الإيرانية السعودية تُعقد في العراقأفادت وسائل إعلام إيرانية، بأن إيران والسعودية عقدتا جولة محادثات خامسة بمشاركة مسؤولين عراقيين وعمانيين رفيعي المستوى، في العاصمة العراقية بغداد.وأشارت الوكالة إلى أنه شارك في الجولة مسؤولون رفيعو المستوى من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني ورئيس جهاز الاستخبارات السعودية.وعن أجواء المحادثات بين الطرفين، لفتت الوكالة إلى أنها أجواء إيجابية وتشكل خطوة نحو استئناف العلاقات الثنائية، متوقعة عقد جولة محادثات في المستقبل القريب بين وزيري خارجية إيران والسعودية.وأشار إلى أنه من المتوقع بحسب بعض المعلومات أن يكون هناك لقاء قريب جداً بين وزيري خارجية كل من طهران والرياض، لافتا إلى أن سلطنة عمان والعراق لعبتا دوراً مهماً جداً في هذه الجولة وفي البناء عليها مستقبلاً".رئيس الأركان الجزائري يحذر كل من تسول له نفسه المساس بحرمة حدود بلادهقال رئيس الأركان الجزائري، السعيد شنقريحة، إن الجزائر تعرف كيف ترد بقوة على كل من تسول له نفسه المساس بحرمة حدودها ووحدتها الترابية.وقال شنقريحة: إن "الجيش الوطني الشعبي يتجه نحو تنفيذ برنامج واسع لعصرنة وتجديد قدرات المعركة لديه بغية التواجد في أحسن ظروف الكفاءة والجاهزية العملياتية، التي من شأنها رفع تحديات الدفاع الوطني وأداء مهامه على الوجه الأمثل".في هذا الصدد، قال المحلل السياسي والخبير في العلاقات الدولية باديس خنيس، إن تصريح رئيس الأركان الجزائري يأتي في توقيت مهم وفي سياق ما تعيشه المنطقة من تقلبات أمنية وجيوسياسية واستهداف القافلة التجارية من قبل المغرب خير دليل على ذلك، بحسب قوله.وأكد أن طبيعة التهديدات التي تتعرض لها الجزائر تأتي في سياق عدة محطات دولية ودبلوماسية وجيوسياسية ومن أهمها وأبرزها الصحراء الغربية وهذا ما يؤدي إلى تفاقم العلاقات بين المغرب والجزائر.يمكنكم متابعة المزيد عبر برنامج عالم سبوتنيك
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/17/1061524120_184:0:1117:700_1920x0_80_0_0_414ae27a4d7299b4fe5bb3d01ef30399.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
راديو, عالم سبوتنيك, аудио
عودة الحياة لطبيعتها في ماريوبول.. وروسيا تؤكد استعدادها لتطبيق نظام الصمت للإجلاء من آزوفستال
تابعنا عبر
أعلن رئيس المركز الوطني الروسي لإدارة شؤون الدفاع، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، أن روسيا مستعدة لتطبيق "نظام الصمت" في أي لحظة، لإجلاء الجيش الأوكراني والمدنيين من أراضي مصنع آزوفستال في ماريوبول.
عودة الحياة لطبيعتها في ماريوبول والدفاع الروسية تؤكد استعدادها تطبيق "نظام الصمت" للإجلاء من مصنع آزوفستال
وأكدت أن الوضع في ماريوبول عاد إلى طبيعته ويمكن
للسكان التنقل بحرية في الشوارع دون الاختباء من قصف النازيين الأوكرانيين.
وأضافت أن "آزوف" النازية إلى جانب المرتزقة الأجانب من الولايات المتحدة وأوروبا القابعين في "آوزفستال" محاصرون تماما.
إلى ذلك، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن تصريحات كييف تعطي انطباعا بأنهم لا يحتاجون إلى المفاوضات وأنهم
تركوا أنفسهم لمصيرهم.
و أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، أن قوات الدفاع الجوي الروسية نجحت بإسقاط طائرة "سو-25" أوكرانية في أجواء منطقة خاركوف.
في هذا السياق، قال الخبير في الشؤون الروسية، باسل الحاج جاسم، إنه يصعب التكهن بمدى استجابة المسلحين المتحصنين في مصنع "آزوفستال"، مع مبادرة موسكو تطبيق"نظام الصمت" للاجلاء من آخر معاقل المسلحين في ماريوبول.
وأوضح أن "هذا مرتبط بعدة عوامل أبرزها، الأوامر التي يتلقاها المسلحين من كييف
، و العامل الثاني هو تحقيق شروطهم لنقلهم إلى دولة أخرى، خصوصا بعدما أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعدم اقتحام المصنع والاكتفاء بمحاصرته فقط باعتبار أن الأوضاع في باقي المدينة باتت تحت السيطرة".
جولة خامسة من المحادثات الإيرانية السعودية تُعقد في العراق
أفادت وسائل إعلام إيرانية، بأن إيران والسعودية
عقدتا جولة محادثات خامسة بمشاركة مسؤولين عراقيين وعمانيين رفيعي المستوى، في العاصمة العراقية بغداد.
وذكرت وكالة "نور نيوز" الإيرانية، إن مسؤولي البلدين رسما رؤية أكثر وضوحا لاستئناف العلاقات بين إيران والسعودية.
وأشارت الوكالة إلى أنه شارك في الجولة مسؤولون رفيعو المستوى من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني ورئيس جهاز الاستخبارات السعودية.
وعن أجواء المحادثات
بين الطرفين، لفتت الوكالة إلى أنها أجواء إيجابية وتشكل خطوة نحو استئناف العلاقات الثنائية، متوقعة عقد جولة محادثات في المستقبل القريب بين وزيري خارجية إيران والسعودية.
في هذا الإطار، قال الخبير في الشئون الإيرانية، د. حكم أمهز، إن هذه الجولة حددت بشكلٍ أساسي وواضح أسس العلاقات التي يمكن أن تستأنف بين البلدين "الرياض وطهران" خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أنه من المتوقع
بحسب بعض المعلومات أن يكون هناك لقاء قريب جداً بين وزيري خارجية كل من طهران والرياض، لافتا إلى أن سلطنة عمان والعراق لعبتا دوراً مهماً جداً في هذه الجولة وفي البناء عليها مستقبلاً".
رئيس الأركان الجزائري يحذر كل من تسول له نفسه المساس بحرمة حدود بلاده
قال رئيس الأركان الجزائري، السعيد شنقريحة، إن الجزائر تعرف كيف ترد بقوة على كل من تسول له نفسه
المساس بحرمة حدودها ووحدتها الترابية.
يأتي ذلك بعد نحو أسبوعين من حادثة استهداف قوافل تجارية جزائرية في منطقة على الحدود بين موريتانيا والأراضي الخاضعة لسيطرة البوليساريو والتي اتهمت الجزائر رسمياً الرباط بالتورط فيها.
وقال شنقريحة: إن "الجيش الوطني الشعبي يتجه نحو تنفيذ برنامج واسع لعصرنة وتجديد قدرات المعركة لديه بغية التواجد في أحسن ظروف الكفاءة والجاهزية العملياتية، التي من شأنها رفع تحديات الدفاع الوطني وأداء مهامه على الوجه الأمثل".
في هذا الصدد، قال المحلل السياسي والخبير في العلاقات الدولية باديس خنيس، إن تصريح رئيس الأركان الجزائري يأتي في توقيت مهم وفي سياق ما تعيشه
المنطقة من تقلبات أمنية وجيوسياسية واستهداف القافلة التجارية من قبل المغرب خير دليل على ذلك، بحسب قوله.
وأشار إلى أن الجزائر كانت ولا تزال مستهدفة في أمنها وفي وحدة ترابها وفي حدودها وسيادتها، معتبرا تصريح رئيس الأركان الجزائري يعد رسالة قوية وواضحة لأعداء الجزائر".
وأكد أن طبيعة التهديدات التي تتعرض لها الجزائر تأتي في سياق عدة محطات دولية ودبلوماسية وجيوسياسية ومن أهمها وأبرزها الصحراء الغربية وهذا ما يؤدي إلى تفاقم العلاقات بين المغرب والجزائر.
يمكنكم متابعة المزيد عبر برنامج عالم سبوتنيك