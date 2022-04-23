https://arabic.sputniknews.com/20220423/غرق-زورق-على-متنه-نحو-60-شخصا-على-سواحل-مدينة-طرابلس-اللبنانية-1061534410.html
غرق زورق على متنه نحو 60 شخصا قبالة سواحل لبنان أغلب ركابه من السوريين
غرق زورق على متنه نحو 60 شخصا قبالة سواحل لبنان أغلب ركابه من السوريين
أعلن الصليب الأحمر اللبناني، اليوم السبت، غرق زورق على متنه نحو 60 شخصا وإرسال 7 سيارات إسعاف بشكل عاجل إلى ميناء طرابلس. 23.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-23T20:19+0000
2022-04-23T20:19+0000
2022-04-23T20:34+0000
العالم العربي
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القاهرة - سبوتنيك. أكدت الحكومة اللبنانية، اليوم السبت، غرق زورق قبالة ميناء طرابلس، أبحر بطريقة غير شرعية من منطقة القلمون.وأضاف البيان أن ميقاتي "أجرى اتصالا بوزير الأشغال العامة والنقل علي حمية لاستنفار جميع المعنيين في مرفأ طرابلس للمساهمة في عملية الإغاثة".وقالت جمعية الصليب الأحمر اللبناني، عبر حسابها على "تويتر"، إنها دفعت بعشر سيارات إسعاف إلى ميناء طرابلس بعد غرق زورق يقل 60 راكبا قبالة الميناء، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان.وأشار المصدر الأمني اللبناني إلى أن "أغلب الركاب على متن الزورق الغارق من حاملي الجنسية السورية وتم نقلهم إلى أحد مراكز الجيش اللبناني لتقديم الإسعافات اللازمة".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي
غرق زورق على متنه نحو 60 شخصا قبالة سواحل لبنان أغلب ركابه من السوريين
20:19 GMT 23.04.2022 (تم التحديث: 20:34 GMT 23.04.2022) تابعنا عبر
يتبع
أعلن الصليب الأحمر اللبناني، اليوم السبت، غرق زورق على متنه نحو 60 شخصا وإرسال 7 سيارات إسعاف بشكل عاجل إلى ميناء طرابلس.
القاهرة - سبوتنيك. أكدت الحكومة اللبنانية، اليوم السبت، غرق زورق قبالة ميناء طرابلس، أبحر بطريقة غير شرعية من منطقة القلمون.
"تابع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي موضوع غرق زورق يقل ركابا انطلق بطريقة غير شرعية من منطقة القلمون وقد أجرى لهذه الغاية اتصالا بقيادة الجيش للاطلاع على ملابسات الحادث وطلب استنفار الاجهزة المختصة لإنقاذ الركاب".
وأضاف البيان أن ميقاتي "أجرى اتصالا بوزير الأشغال العامة والنقل علي حمية لاستنفار جميع المعنيين في مرفأ طرابلس للمساهمة في عملية الإغاثة".
وقالت جمعية الصليب الأحمر اللبناني، عبر حسابها على "تويتر"، إنها دفعت بعشر سيارات إسعاف إلى ميناء طرابلس بعد غرق زورق يقل 60 راكبا قبالة الميناء، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام
في لبنان.
وأفاد مصدر أمني لبناني لوكالة "سبوتنيك"، بأن "الجيش اللبناني تمكن من الوصول إلى مكان الزورق الغارق وبدأ إجلاء الركاب ومعظمهم بخير".
وأشار المصدر الأمني اللبناني إلى أن "أغلب الركاب على متن الزورق الغارق من حاملي الجنسية السورية وتم نقلهم إلى أحد مراكز الجيش اللبناني لتقديم الإسعافات اللازمة".