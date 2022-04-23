https://arabic.sputniknews.com/20220423/غوتيريش-يعلق-قبل-لقائه-بوتين-في-موسكو-1061514697.html
غوتيريش يعلق قبل لقائه بوتين في موسكو
غوتيريش يعلق قبل لقائه بوتين في موسكو
غرد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بشأن لقائه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في موسكو، وذلك بعد انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. 23.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-23T09:35+0000
2022-04-23T09:35+0000
2022-04-23T09:36+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
فلاديمير بوتين
روسيا
أخبار أوكرانيا
أنطونيو غوتيريش
العالم
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وكتب غوتيريش على "تويتر": "سألتقي الأسبوع المقبل بالرئيس فلاديمير بوتين في روسيا والرئيس فلاديمير زيلينسكي في أوكرانيا".وتابع: "نحن بحاجة إلى خطوات عاجلة لإنقاذ الأرواح وإنهاء المعاناة الإنسانية وإحلال السلام في أوكرانيا".وقالت المتحدثة باسم الأمم المتحدة، إيري كانيكو، أمس الجمعة، إن الأمين العام، أنطونيو غوتيريش، سيزور موسكو، حيث سيعقد يوم الثلاثاء 26 أبريل (نيسان)، اجتماع عمل وغداء مع وزير الخارجية سيرغي لافروف وسيستقبله الرئيس فلاديمير بوتين".وردا على سؤال حول زيارة غوتيريش المحتملة لأوكرانيا، قالت كانيكو إن الأمم المتحدة "لا تزال تعمل مع أوكرانيا بشأن الاستعدادات" لمثل هذه الزيارة.وفي حديثها عن هدنة عيد الفصح المقترحة، قالت المتحدثة إن اليوم هو الجمعة وعيد الفصح يوم الأحد، مضيفة:"نعمل بأمل".ودعا غوتيريش يوم الثلاثاء الماضي إلى هدنة إنسانية لمدة أربعة أيام في أوكرانيا تبدأ يوم الخميس المقدس وتستمر حتى عيد الفصح المسيحي الأرثوذكسي يوم الأحد، وناشد جميع أطراف الصراع لفتح نافذة للحوار والسلام.ويستلزم التوقف الإنساني الذي اقترحه غوتيريش إطلاق ممرات إنسانية للمدنيين لمغادرة المناطق المحاصرة في أوكرانيا وتمكين القوافل الإنسانية من الوصول إلى مدن دونيتسك ولوغانسك وماريوبول وخيرسون.
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فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار أوكرانيا, أنطونيو غوتيريش, العالم
غوتيريش يعلق قبل لقائه بوتين في موسكو
09:35 GMT 23.04.2022 (تم التحديث: 09:36 GMT 23.04.2022) تابعنا عبر
غرد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بشأن لقائه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في موسكو، وذلك بعد انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وكتب غوتيريش على "تويتر": "سألتقي الأسبوع المقبل بالرئيس فلاديمير بوتين في روسيا والرئيس فلاديمير زيلينسكي في أوكرانيا".
وتابع: "نحن بحاجة إلى خطوات عاجلة لإنقاذ الأرواح وإنهاء المعاناة الإنسانية وإحلال السلام في أوكرانيا".
وقالت المتحدثة باسم الأمم المتحدة، إيري كانيكو، أمس الجمعة، إن الأمين العام، أنطونيو غوتيريش، سيزور موسكو
، حيث سيعقد يوم الثلاثاء 26 أبريل (نيسان)، اجتماع عمل وغداء مع وزير الخارجية سيرغي لافروف وسيستقبله الرئيس فلاديمير بوتين".
وردا على سؤال حول زيارة غوتيريش المحتملة لأوكرانيا، قالت كانيكو إن الأمم المتحدة "لا تزال تعمل مع أوكرانيا بشأن الاستعدادات
" لمثل هذه الزيارة.
وفي حديثها عن هدنة عيد الفصح المقترحة
، قالت المتحدثة إن اليوم هو الجمعة وعيد الفصح يوم الأحد، مضيفة:"نعمل بأمل".
ودعا غوتيريش يوم الثلاثاء الماضي إلى هدنة إنسانية لمدة أربعة أيام في أوكرانيا تبدأ يوم الخميس المقدس وتستمر حتى عيد الفصح المسيحي الأرثوذكسي يوم الأحد، وناشد جميع أطراف الصراع لفتح نافذة للحوار والسلام.
ويستلزم التوقف الإنساني الذي اقترحه غوتيريش إطلاق ممرات إنسانية للمدنيين لمغادرة المناطق المحاصرة في أوكرانيا وتمكين القوافل الإنسانية من الوصول إلى مدن دونيتسك ولوغانسك وماريوبول وخيرسون.