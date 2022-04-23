https://arabic.sputniknews.com/20220423/فيه-ريحة-مش-طيبة-كارلوس-غصن-ينتقد-مذكرة-دولية-لتوقيفه-1061516877.html
"فيه ريحة مش طيبة"... كارلوس غصن ينتقد مذكرة دولية لتوقيفه
"فيه ريحة مش طيبة"... كارلوس غصن ينتقد مذكرة دولية لتوقيفه
انتقد الرئيس السابق لتحالف "رينو-نيسان"، كارلوس غصن، صدور مذكرة فرنسية دولية لتوقيفه، وذلك خلال مقابلة مع تلفزيون "الجديد" اللبناني. 23.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-23T10:41+0000
2022-04-23T10:41+0000
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ونقلت "رويترز" تصريحات تلفزيونية أدلى بها غصن قال خلالها: "في ريحة مش طيبة قبل الانتخابات الفرنسية"، وذلك تعليقا على صدور مذكرة توقيفه.وأصدرت السلطات الفرنسية، أمس الجمعة، مذكرة توقيف دولية بحق كارلوس غصن، وبحسب وكالة "فرانس برس"، قال المدعون في ضاحية نانتير في باريس، إن المذكرة تتعلق بأكثر من 15 مليون يورو من مدفوعات مشبوهة بين تحالف "رينو-نيسان" الذي كان يترأسه غصن وشركة عمانية هي "سهيل بهوان للسيارات".وأضاف المدعون أن قاضي التحقيق في نانتير المكلف بالقضية، أصدر 5 مذكرات توقيف دولية استهدفت، بالإضافة إلى كارلوس غصن "الملاك الحاليين أو المديرين السابقين لشركة سهيل بهوان للسيارات العمانية".وعن القرار، قال جان تامالي وهو أحد محامي غصن، إن "هذه ليست مذكرة توقيف صادرة عن فرنسا بل (...) عن النيابة العامة في نانتير".وأضاف أن "هذه المذكرة مثيرة للدهشة لأن قاضي التحقيق والمدعي العام في نانتير يعلمان جيدا أن كارلوس غصن الذي دائما ما تعاون مع القضاء، يخضع لمنع قضائي من مغادرة الأراضي اللبنانية".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن
"فيه ريحة مش طيبة"... كارلوس غصن ينتقد مذكرة دولية لتوقيفه
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انتقد الرئيس السابق لتحالف "رينو-نيسان"، كارلوس غصن، صدور مذكرة فرنسية دولية لتوقيفه، وذلك خلال مقابلة مع تلفزيون "الجديد" اللبناني.
ونقلت "رويترز" تصريحات تلفزيونية أدلى بها غصن
قال خلالها: "في ريحة مش طيبة قبل الانتخابات الفرنسية"، وذلك تعليقا على صدور مذكرة توقيفه.
وأصدرت السلطات الفرنسية، أمس الجمعة، مذكرة توقيف دولية بحق كارلوس غصن، وبحسب وكالة "فرانس برس"
، قال المدعون في ضاحية نانتير في باريس، إن المذكرة تتعلق بأكثر من 15 مليون يورو من مدفوعات مشبوهة بين تحالف "رينو-نيسان" الذي كان يترأسه غصن وشركة عمانية هي "سهيل بهوان للسيارات".
وأضاف المدعون أن قاضي التحقيق في نانتير المكلف بالقضية، أصدر 5 مذكرات توقيف دولية استهدفت، بالإضافة إلى كارلوس غصن
"الملاك الحاليين أو المديرين السابقين لشركة سهيل بهوان للسيارات العمانية".
وعن القرار، قال جان تامالي وهو أحد محامي غصن، إن "هذه ليست مذكرة توقيف صادرة عن فرنسا بل (...) عن النيابة العامة في نانتير".
وأضاف أن "هذه المذكرة مثيرة للدهشة لأن قاضي التحقيق والمدعي العام في نانتير يعلمان جيدا أن كارلوس غصن الذي دائما ما تعاون مع القضاء، يخضع لمنع قضائي من مغادرة الأراضي اللبنانية".