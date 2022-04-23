عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220423/فيه-ريحة-مش-طيبة-كارلوس-غصن-ينتقد-مذكرة-دولية-لتوقيفه-1061516877.html
"فيه ريحة مش طيبة"... كارلوس غصن ينتقد مذكرة دولية لتوقيفه
"فيه ريحة مش طيبة"... كارلوس غصن ينتقد مذكرة دولية لتوقيفه
انتقد الرئيس السابق لتحالف "رينو-نيسان"، كارلوس غصن، صدور مذكرة فرنسية دولية لتوقيفه، وذلك خلال مقابلة مع تلفزيون "الجديد" اللبناني. 23.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-23T10:41+0000
2022-04-23T10:41+0000
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103687/47/1036874700_0:183:3500:2152_1920x0_80_0_0_f8c49183cc59dbf6313738d04cf7ba93.jpg
ونقلت "رويترز" تصريحات تلفزيونية أدلى بها غصن قال خلالها: "في ريحة مش طيبة قبل الانتخابات الفرنسية"، وذلك تعليقا على صدور مذكرة توقيفه.وأصدرت السلطات الفرنسية، أمس الجمعة، مذكرة توقيف دولية بحق كارلوس غصن، وبحسب وكالة "فرانس برس"، قال المدعون في ضاحية نانتير في باريس، إن المذكرة تتعلق بأكثر من 15 مليون يورو من مدفوعات مشبوهة بين تحالف "رينو-نيسان" الذي كان يترأسه غصن وشركة عمانية هي "سهيل بهوان للسيارات".وأضاف المدعون أن قاضي التحقيق في نانتير المكلف بالقضية، أصدر 5 مذكرات توقيف دولية استهدفت، بالإضافة إلى كارلوس غصن "الملاك الحاليين أو المديرين السابقين لشركة سهيل بهوان للسيارات العمانية".وعن القرار، قال جان تامالي وهو أحد محامي غصن، إن "هذه ليست مذكرة توقيف صادرة عن فرنسا بل (...) عن النيابة العامة في نانتير".وأضاف أن "هذه المذكرة مثيرة للدهشة لأن قاضي التحقيق والمدعي العام في نانتير يعلمان جيدا أن كارلوس غصن الذي دائما ما تعاون مع القضاء، يخضع لمنع قضائي من مغادرة الأراضي اللبنانية".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103687/47/1036874700_194:0:3307:2335_1920x0_80_0_0_aa45b7dc537687633d778be41888a95f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن

"فيه ريحة مش طيبة"... كارلوس غصن ينتقد مذكرة دولية لتوقيفه

10:41 GMT 23.04.2022
© REUTERS / Regis Duvignauكارلوس غصن، رئيس تحالف رينو ونيسان وميتسوبيشي
كارلوس غصن، رئيس تحالف رينو ونيسان وميتسوبيشي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2022
© REUTERS / Regis Duvignau
تابعنا عبرTelegram
انتقد الرئيس السابق لتحالف "رينو-نيسان"، كارلوس غصن، صدور مذكرة فرنسية دولية لتوقيفه، وذلك خلال مقابلة مع تلفزيون "الجديد" اللبناني.
ونقلت "رويترز" تصريحات تلفزيونية أدلى بها غصن قال خلالها: "في ريحة مش طيبة قبل الانتخابات الفرنسية"، وذلك تعليقا على صدور مذكرة توقيفه.
وأصدرت السلطات الفرنسية، أمس الجمعة، مذكرة توقيف دولية بحق كارلوس غصن، وبحسب وكالة "فرانس برس"، قال المدعون في ضاحية نانتير في باريس، إن المذكرة تتعلق بأكثر من 15 مليون يورو من مدفوعات مشبوهة بين تحالف "رينو-نيسان" الذي كان يترأسه غصن وشركة عمانية هي "سهيل بهوان للسيارات".
وأضاف المدعون أن قاضي التحقيق في نانتير المكلف بالقضية، أصدر 5 مذكرات توقيف دولية استهدفت، بالإضافة إلى كارلوس غصن "الملاك الحاليين أو المديرين السابقين لشركة سهيل بهوان للسيارات العمانية".
وعن القرار، قال جان تامالي وهو أحد محامي غصن، إن "هذه ليست مذكرة توقيف صادرة عن فرنسا بل (...) عن النيابة العامة في نانتير".
وأضاف أن "هذه المذكرة مثيرة للدهشة لأن قاضي التحقيق والمدعي العام في نانتير يعلمان جيدا أن كارلوس غصن الذي دائما ما تعاون مع القضاء، يخضع لمنع قضائي من مغادرة الأراضي اللبنانية".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боец МВД ЛНР возле отделения полиции в Купянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ 59 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس05:58 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала