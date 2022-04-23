عربي
مركبة " بروغرس" الروسية تجري تصحيحا مفاجئا لمسار محطة الفضاء الدولية بسبب ظهور حطام
https://arabic.sputniknews.com/20220423/قائد-الانقلابيين-في-غينيا-يعلن-تحرير-رئيس-البلاد-السابق-1061523639.html
قائد الانقلابيين في غينيا يعلن تحرير رئيس البلاد السابق
قائد الانقلابيين في غينيا يعلن تحرير رئيس البلاد السابق
أعلن قائد الانقلابيين في غينيا، اللفتنانت كولونيل مامادي دومبويا، تحرير رئيس البلاد السابق ألفا كوندي، والذي ظل على رأس السلطة طيلة 11 عاما. 23.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-23T13:28+0000
2022-04-23T13:28+0000
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/06/1050052256_0:50:2048:1202_1920x0_80_0_0_c98fd3e25b085405d02703350f712d26.jpg
ونقلت إذاعة "مونت كارلو" بيانا صادرا عن المجموعة العسكرية التي أطاحت بكوندي في 5 سبتمبر/ سبتمبر، قال إن "قائد الانقلابيين اللفتنانت كولونيل مامادي دومبويا يُعلم الرأي العام في البلاد والعالم أن رئيس الجمهورية السابق كوندي أصبح حرا بشكل نهائي".ومن المنتظر أن يبقى كوندي في منزل زوجته الحالي في كوناكري حتى الانتهاء من بناء منزله الخاص في كيبي، وهي إحدى ضواحي العاصمة.وطمأن دومبويا شعب غينيا والمجتمع الدولي على أن كرامة وسلامة البروفسور ألفا كوندي ستكونان مصانتَين على الدوام.يأتي إعلان تحرير الرئيس الغيني السابق بعدما اشتكى حزب الرئيس السابق، تجمع الشعب الغيني، مؤخرا من "الغموض حول وضع كوندي، كما ندد بتقييد تحركاته واحتجاز العديد من مسؤوليه ومنهم آخر رئيس وزراء كاسوري فوفانا ووزراء سابقون".وكان الكولونيل مامادي دومبويا قد استولى على السلطة في الخامس من سبتمبر 2021 وأطاح بالرئيس الثمانيني ألفا كوندي الذي كان يتولى السلطة منذ أواخر 2010، وتميزت السنوات الأخيرة من ولايته بقمع المعارضة بقسوة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/06/1050052256_0:0:2048:1537_1920x0_80_0_0_490e0b2d43740e15058f6b5885a41937.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن

قائد الانقلابيين في غينيا يعلن تحرير رئيس البلاد السابق

13:28 GMT 23.04.2022
© AFP 2022 / Military Source القوات الخاصة بقيادة مامادي دومبويا، غينيا 5 سبتمبر 2021
 القوات الخاصة بقيادة مامادي دومبويا، غينيا 5 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2022
© AFP 2022 / Military Source
تابعنا عبرTelegram
أعلن قائد الانقلابيين في غينيا، اللفتنانت كولونيل مامادي دومبويا، تحرير رئيس البلاد السابق ألفا كوندي، والذي ظل على رأس السلطة طيلة 11 عاما.
ونقلت إذاعة "مونت كارلو" بيانا صادرا عن المجموعة العسكرية التي أطاحت بكوندي في 5 سبتمبر/ سبتمبر، قال إن "قائد الانقلابيين اللفتنانت كولونيل مامادي دومبويا يُعلم الرأي العام في البلاد والعالم أن رئيس الجمهورية السابق كوندي أصبح حرا بشكل نهائي".
وأوضح البيان أن كوندي "سيتمكن من استقبال أفراد عائلته وزملائه السياسيين وأصدقائه بناء على طلبه، مع استمرار تمتعه بالحماية اللازمة".
ومن المنتظر أن يبقى كوندي في منزل زوجته الحالي في كوناكري حتى الانتهاء من بناء منزله الخاص في كيبي، وهي إحدى ضواحي العاصمة.
وطمأن دومبويا شعب غينيا والمجتمع الدولي على أن كرامة وسلامة البروفسور ألفا كوندي ستكونان مصانتَين على الدوام.
يأتي إعلان تحرير الرئيس الغيني السابق بعدما اشتكى حزب الرئيس السابق، تجمع الشعب الغيني، مؤخرا من "الغموض حول وضع كوندي، كما ندد بتقييد تحركاته واحتجاز العديد من مسؤوليه ومنهم آخر رئيس وزراء كاسوري فوفانا ووزراء سابقون".
وكان الكولونيل مامادي دومبويا قد استولى على السلطة في الخامس من سبتمبر 2021 وأطاح بالرئيس الثمانيني ألفا كوندي الذي كان يتولى السلطة منذ أواخر 2010، وتميزت السنوات الأخيرة من ولايته بقمع المعارضة بقسوة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боец МВД ЛНР возле отделения полиции в Купянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ 59 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس05:58 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала