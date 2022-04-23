عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220423/قتلى-وجرحى-في-اشتباكات-بين-مجموعات-مسلحة-بمدينة-الزاوية-غربي-العاصمة-طرابلس-1061506689.html
قتلى وجرحى في اشتباكات بين مجموعات مسلحة بمدينة الزاوية غربي العاصمة الليبية
قتلى وجرحى في اشتباكات بين مجموعات مسلحة بمدينة الزاوية غربي العاصمة الليبية
أفاد مراسل "سبوتنيك"، مساء الجمعة، بسقوط عددا من ال‎قتلى والجرحى في مدينة الزاوية غرب طرابلس إثر اشتباكات اندلعت مساء اليوم بين تشكيلات مُسلحة بالمدينة وتابعين... 23.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-23T00:53+0000
2022-04-23T00:54+0000
أخبار ليبيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1b/1049374169_3:0:3644:2048_1920x0_80_0_0_6223268d964ca49d851abad7f908b5b5.jpg
وأوضح مراسل "سبوتنيك" أن الإشتباكات كانت بين مسلحين تابعين للمدعو محمد كشلاف الملقب بـ"القصب"، وآخرين تابعين لمحمد بحرون المُلقب بـ"الفار".وأسفرت الاشتباكات عن مقتل المدعو فراس الحطاب التابع لـ"القصب"، وسقوط 4 جرحى آخرين.هذا أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا في بيان لها النزاع المسلح بمدينة الزاوية، وأعربت المنظمة عن عميق قلقها وإدانتها للاشتباكات المسلحة، التي تدور رحاها داخل المناطق المأهولة بالسكان، وهو ما يعرض أرواح وممتلكات وأرواح السكان للخطر.وأوضح البيان معاناة السكان المدنيون من المخاطر المحدقة في ظل الاستخفاف من طرفي الاشتباكات بسلامتهم، وهو ما يشكل خرقا لواجبات الحماية والتحوط التي تفرضها قواعد الاشتباك بموجب القانون الدولي والقانون المحلي.كما طالبت المنظمة حكومة الوحدة الوطنية للعمل فورا وتكثيف جهودها لوقف هذا الاقتتال، واستعادة الأمن بمنطقة النزاع وحماية المدنيين وممتلكاتهم.من جانبه، أكد السيد عبد المنعم الحر رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا في تصريح خاص لـ "سبوتنيك" "أن التحشيد العسكري لطرفي النزاع سيؤدي إلى خسائر بشرية غير محدودة، وبخاصة مع انتشار السلاح على نحو واسع.وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق أقصى شرق البلاد ثقته في مارس/ أذار الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة من اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.
https://arabic.sputniknews.com/20220421/باشاغا-ليبيا-ليست-غنيمة-لشخص-أو-عائلة-فقد-ولى-عهد-الفساد-والفوضى-وانطلق-عهد-وطني-جديد-1061453893.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1b/1049374169_458:0:3189:2048_1920x0_80_0_0_77ee46cd69ace32ad7534ec09e019678.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار ليبيا اليوم

قتلى وجرحى في اشتباكات بين مجموعات مسلحة بمدينة الزاوية غربي العاصمة الليبية

00:53 GMT 23.04.2022 (تم التحديث: 00:54 GMT 23.04.2022)
© Sputnik . ABDUL KADER ALBAYليلة ساخنة في طرابلس اللبنانية مواجهات إطلاق نار ورمي قنابل
ليلة ساخنة في طرابلس اللبنانية مواجهات إطلاق نار ورمي قنابل - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2022
© Sputnik . ABDUL KADER ALBAY
تابعنا عبرTelegram
أفاد مراسل "سبوتنيك"، مساء الجمعة، بسقوط عددا من ال‎قتلى والجرحى في مدينة الزاوية غرب طرابلس إثر اشتباكات اندلعت مساء اليوم بين تشكيلات مُسلحة بالمدينة وتابعين لحكومة عبد الحميد الدبيبة.
وأوضح مراسل "سبوتنيك" أن الإشتباكات كانت بين مسلحين تابعين للمدعو محمد كشلاف الملقب بـ"القصب"، وآخرين تابعين لمحمد بحرون المُلقب بـ"الفار".
وأسفرت الاشتباكات عن مقتل المدعو فراس الحطاب التابع لـ"القصب"، وسقوط 4 جرحى آخرين.
هذا أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا في بيان لها النزاع المسلح بمدينة الزاوية، وأعربت المنظمة عن عميق قلقها وإدانتها للاشتباكات المسلحة، التي تدور رحاها داخل المناطق المأهولة بالسكان، وهو ما يعرض أرواح وممتلكات وأرواح السكان للخطر.
وأوضح البيان معاناة السكان المدنيون من المخاطر المحدقة في ظل الاستخفاف من طرفي الاشتباكات بسلامتهم، وهو ما يشكل خرقا لواجبات الحماية والتحوط التي تفرضها قواعد الاشتباك بموجب القانون الدولي والقانون المحلي.
رئيس الوزراء الليبي فتحي باشاغا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2022
باشاغا: ليبيا ليست غنيمة لشخص أو عائلة فقد ولى عهد الفساد والفوضى وانطلق عهد وطني جديد
21 أبريل, 13:55 GMT
كما طالبت المنظمة حكومة الوحدة الوطنية للعمل فورا وتكثيف جهودها لوقف هذا الاقتتال، واستعادة الأمن بمنطقة النزاع وحماية المدنيين وممتلكاتهم.
من جانبه، أكد السيد عبد المنعم الحر رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا في تصريح خاص لـ "سبوتنيك" "أن التحشيد العسكري لطرفي النزاع سيؤدي إلى خسائر بشرية غير محدودة، وبخاصة مع انتشار السلاح على نحو واسع.
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق أقصى شرق البلاد ثقته في مارس/ أذار الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة من اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Колонна военной техники ВС РФ на одной из улиц в Купянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ 58 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباسأمس, 19:58 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала